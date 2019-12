SELVLÆRTE: Ako Ahamdi og Hemen Moradi er begge selvlærte barbere. Siden de åpnet «Barbers and Friends» i januar, har det bare gått oppover. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Holder juleåpent for å klippe hjemløse: – Det er verdt det

LILLESTRØM (VG) Barbersalongen «Barbers and Friends» holder åpent på julaften for å klippe de som har det ekstra vanskelig i julen. – Vi vil gi noe tilbake, sier Ako Ahamdi, som kom til Sverige som flyktning for 24 år siden.

Folketomme gater og mørklagte forretninger vitner om at juleroen har senket seg i Lillestrøm.

Men på herresalongen «Barbers and Friends» står frisørstolene klare til bruk. Gjennom dagen har faste kunder kommet innom – ikke for å klippe seg, men for å levere mat og klær.

Ryktet gikk fort da eierne Ako Ahamdi (26) og Hemen Moradi (28) bestemte seg for å holde juleåpent for å gi gratis klipp og trimming av skjegget til hjemløse.

– Vi vil gjerne gi ære til kundene våre, det er de som har gjort det meste, vi bare står her og klipper, sier en ydmyk Ahamdi og legger til:

– Det har kommet inn nesten åtte sekker med klær, mat fra restauranten Americana rett rundt hjørnet, og masse smått og godt fra andre kunder.











– Vil gi noe tilbake

Barndomskompisene Ahamdi og Moradi kom til Karlstad i Sverige som kurdiske flyktninger i 1996.

Moradi hadde bodd syv år i Norge da han og Ahamdi høsten 2018 fikk ideen om å starte opp en barbersalong i Lillestrøm. Resten er suksesshistorie. Litt under ett år etter at de åpnet dørene, har de over 600 kunder innom hver måned.

Selv om begge to kunne ha trengt en pause fra den hektiske jobbhverdagen, var de samstemte om å holde oppe for hjemløse på julaften.

– Vi er kurdiske flyktninger, og selv om vi ikke har hatt det som dem, hadde vi det tøft før vi kom hit. Vi har fått stor hjelp i Norge og Sverige, så vi vil gi noe tilbake. Tanken var å sette et smil om munnen på dem som har det vanskelig under juletiden, sier Ahamdi.

– Gikk ut igjen med hodet hevet

Pratsomme eiere og avslappet stemning har gitt barbersalongen en lang liste med faste kunder. Det var slik de fikk inngått et samarbeid med Kirkens Bymisjon, som tar vare på byens hjemløse.

– En av kundene våre har en søster som er frivillig der. Så han dro bort dit, fikset plakater og flyers som de delte ut, forteller Ahamdi.

HÅRVASK: Ako Ahamdi vasker håret til en hjemløs mann som kom innom for å få gratis klipp på julaften. – Han trengte en vask, sier Ahamdi. Foto: Privat

Til tross for at de har nådd ut til flesteparten av byens hjemløse, hadde de ved 13-tiden julaften kun hatt én person innom.

– Han kom inn med hodet bøyd, men gikk ut igjen med hodet hevet, sier Moradi.

Ahamdi peker på at de hjemløse gjerne har det ekstra tøft i juletiden, og tror de derfor synes det er litt vanskelig å komme innom et nytt sted.

På spørsmål om hva de ofrer ved å holde oppe på julaften, svarer han:

– Vi ofrer bare litt av vår egen tid, ingenting annet, men det er verdt det.

Publisert: 24.12.19 kl. 17:57

