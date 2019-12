BORTE VEKK: Kommuneskiltet til Flora kommune med tre sild som kommunevåpen, ble skrudd ned og stjålet. Nå skal det opp et nytt skilt med nytt kommunenavn og kommunevåpen. Foto: Dag Nesbø Frøyen

Gamle skilt stjålet – nye skilt forsinket før startskudd for nye Kommune-Norge

På farten og usikker på hvilken kommune og fylkeskommune du befinner deg i? Det er ikke sikkert skiltingen vil hjelpe deg hverken før eller etter nyttår.

I Flora (snart Kinn) i Sogn og Fjordane (snart Vestland) er alle kommuneskiltene stjålet.

I Finnmark (snart Troms og Finnmark) er det liten interesse for å sette opp nye skilt med det nye fylkesnavnet på.

Andre steder vil det gå flere uker inn i det nye året før nye skilt er på plass – på tross av at det er gått år og måneder siden kommunereformen med nye kommuner og fylker med nye navn ble spikret.

– Her i Flora er alle våre fire kommuneskilt stjålet, og ingen er kommet til rette selv om tyveriene er meldt til politiet, sier ordfører Ola Teigen til VG.

FÅR NYTT KJEDE: Ola Teigen (Ap) er ordfører i Flora kommune. Fra nyttår er han ordfører i nye Kinn kommune, og et stykke utpå nyåret må han skifte ut det gamle ordførerkjedet med et nytt. Foto: Flora kommune

Han tuller med at mistanken er rettet mot Bremanger kommune, som ikke ville slutte seg til kommunesammenslåingen med Måløy i nye Kinn kommune.

– Nei, Flora-skiltene er nok skrudd ned og tatt av folk som vil sikre seg et klenodium – et minne om kommunen, sier ordføreren.

MONTERES SNART: Dette er det siste nye fylkesskiltet som er igjen i Euroskilt sine produksjonslokaler i Vik i Sogn. De fleste andre er klar til avduking like før nyttår. Foto: Privat

Kommunereformen * Arbeidet med reformen startet i juni 2014. * 1. januar 2020 skal 47 sammenslåinger av i alt 119 kommuner være gjennomført. * Da har tallet på kommuner blitt redusert fra 428 før reformen til 356. * Rundt 1,7 millioner nordmenn, nesten én av tre, vil bo i en ny kommune. * 46 av kommunene som nå slås sammen, har Ap-ordfører, mens 21 har ordfører fra Senterpartiet. * Til sammen har 156 kommunestyrer gjort vedtak om sammenslåing. * De nye kommunene har fått utbetalt drøyt 1,4 milliarder kroner til å dekke engangskostnader. * Regionreformen fører til at 19 fylkeskommuner blir redusert til elleve. * Sør- og Nord-Trøndelag slo seg til sammen til Trøndelag 1. januar 2018. * Østfold, Akershus og Buskerud blir slått sammen til Viken 1. januar 2020. * Troms og Finnmark blir slått sammen til Troms og Finnmark fylke 1. januar 2020. * Oppland og Hedmark blir slått sammen til Innlandet fylke 1. januar 2020. * Aust-Agder og Vest-Agder blir slått sammen til Agder fylke 1. januar 2020. * Vestfold og Telemark blir slått sammen til Vestfold og Telemark fylke 1. januar 2020. * Sogn og Fjordane og Hordaland blir slått sammen til Vestland fylke 1. januar 2020. * Møre og Romsdal, Rogaland, Nordland og Oslo fortsetter som egne fylker som tidligere. (Kilde: Kommunaldepartementet)

Skilt-situasjonen virker uoversiktlig og noe kaotisk før 119 kommuner blir 47 og 19 fylker blir til elleve fra første nyttårsdag.

Ukjent totalkostnad

Med en pris på rundt 7000 kroner for hvert skilt, er det foreløpig ingen som kan skilte med den totale kostnaden for å skilte nye Norge.

I landets to nordligste fylker, som fra 1. januar blir ett-, blir ikke de nye fylkesskiltene klare før langt utpå nyåret.

Spesielt i Finnmark har motstanden mot fylkessammenslåingen vært massiv. Og både Sp og Ap har mer enn antydet omkamp om sammenslåinger der lokalbefolkningen føler seg overkjørt.

Problemstillinger

– Det har som kjent vært noen spesielle problemstillinger rundt sammenslåingen av Troms og Finnmark. Statens vegvesen valgte derfor å avvente skilting på fylkesgrensene for å få synspunkter fra den nye fylkeskommunen, som kommer med sin tilbakemelding i januar, skriver Kari Karstensen i Statens vegvesen Region Nord i en e-post til VG.

Siden både et langt fylkesnavn og de to fylkenes kommunevåpen, skal beholdes, byr også dette på utfordringer før det nye fylket eventuelt blir delt i to på nytt.

Trenger flere skiltstolper

– Nye Troms og Finnmark har valgt å ikke lage nytt fylkesvåpen, men bruke begge de eksisterende. Med langt navn og dobbelt opp med våpenskjold trengs det dermed ekstra skiltstolper, og arbeidet blir dermed større enn om det bare er snakk om å bytte selve navneskiltet, fortsetter Karstensen.

Som om ikke det er nok, kan tele i bakken og dyp snø på noen fjelloverganger der skiltene skal settes opp, også by på problemer med skiltingen, opplyser veivesenet.

Det er foreløpig ikke rapportert om stjålne skilt i Troms og Finnmark, og de fleste nye kommunene synes å være i rute med skiltingen.

Nye kart fra 1. nyttårsdag

I tillegg til skiltsituasjonen, medfører også kommune- og fylkesendringene fra 1. januar en stor mengde endringer i digitale kart.

Totalt flytter om lag 3,6 millioner nordmenn digitalt som en følge av kommune- og regionreformene, får VG opplyst hos Statens kartverk.

Fra 1. januar består Norge av 11 fylker og til sammen 356 kommuner. Kartverket slår sammen fylkene og kommunene i matrikkelen, som er det nasjonale eiendomsregisteret.

Det er beregnet rundt 110 millioner dataendringer i matrikkel og grunnbok, når eiendommer, bygg og adresser får nye kommunenummer fra nyttårsaften. Dette innebærer at kommunene må bygges digitalt opp på nytt.

Ved årsskiftet jobber Kartverket døgnet rundt for å sikre at alt blir riktig fra 1. januar 2020, ifølge kommunikasjonsrådgiver Synne Storvik ved Kartverket.

Fra 1. januar henter aktuelle databrukere, som NAV, folkeregistret, enhetsregisteret og andre store offentlige etater ut kart- og eiendomsdata på 2020-format fra Kartverket. Målet er at alle andre offentlige registereiere og leverandører skal få oppdatert informasjon til sine tjenester og leveranser fra 1. januar, ifølge Kartverket.

Skiltstatus nye kommuner i nord Nye Hammerfest (Kvalsund kommune forsvinner og slås sammen med Hammerfest): Entreprenøren gjør siste montering av skilt nyttårsaften, og skiltene avdukes 1. januar.

Nye Senja (sammenslåing av fire kommuner): Monteres på nyåret.

Nye Tjeldsund (slås sammen med Skånland): Monteres på nyåret.

Nye Narvik (sammenslåing av Narvik, Ballangen og deler av Tysfjord): Skilt er på plass og står tildekket. Avdukes 1. januar.

Nye Hamarøy (slås sammen med deler av Tysfjord): Gamle skilt er fjernet og nye er på plass. Kilde: Statens vegvesen

Publisert: 27.12.19 kl. 18:53

