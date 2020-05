FRA GRØNT TIL HVITT: Store deler av Norge fikk vinteren på besøk mandag morgen. Her i Lofoten var det grønt søndag, og i dag var det kommet opp mot 10 centimeter snø. Foto: Johan Trones

Uvanlig store snømengder i Norge

Natt til mandag snudde det brått fra vår til vinter flere steder i landet. I følge meteorologen må vi tilbake til 1997 for å finne lignende forhold fra Nord-Norge.

Tross at kalenderen viser at vi nærmer oss midten av mai, våknet store deler av Norge til snø mandag morgen. Helt fra Rogaland til Finnmark har det nå gått fra vår til vinter.

En av de som fikk seg en overraskelse i dag tidlig var Line Albertsen fra Trondheim. Hun målte åtte centimeter snø da barna skulle følges til barnehage og skole.

– Dette var heftig. Vi måtte ned i kjelleren og hente frem både vinterklær og akebrett som var pakket bort.

Måtte ta beina fatt til jobb

Albertsen som er fra Østlandet, forteller at hun aldri har opplevd lignende i Trøndelag tidligere.

– Jeg har bodd her siden 2004, og litt snø på våren er vi vant med. Men så mye som åtte–ti centimeter i mai kan jeg ikke huske har kommet i mai før.

Hun forteller om flere venner som så seg nødt til å ta beina fatt til jobb i dag.

– Vi har hytte på fjellet og har dermed heldigvis ikke skiftet til sommerdekk ennå, men det er det mange som har gjort.

– Ikke ukjent

Meteorologisk institutt sendte søndag ut gult farevarsel for snø i store deler av Nord-Norge. I Lofoten målte Johan Trones seks centimeter snø mandag morgen, og han har liten tro på vår med det første.

– Det var grønt i går, så det skifter fort. Men dette er ikke helt ukjent, jeg kan huske at vi så sent som 17. mai har måket snø tidligere. Her blir det nok ingen vår, men heller plutselig sommer.

Vakthavende meteorolog hos Meteorologisk institutt, Geir Ottar Fagerlid kan sier til VG at det siste døgnet har gått snøbyger fra Rogaland til Finnmark.

– Det er absolutt en vinterlig værtype som preger store deler av landet akkurat nå, og dette ser ikke ut til å gi seg de nærmeste dagene heller. Det neste døgnet kan det faktisk se ut som at det blir enda litt verre.

MÅTTE GÅ: I Trondheim målte de åtte centimeter snø mandag morgen, og mange måtte derfor la bilen stå. Foto: Line Albertsen

Uvanlig lenge

På Vestlandet,i Midt-Norge og Nord-Norge vil kaldt vær dominere resten av denne uken. Fagerlid kan informere om at snø i mai ikke er så uvanlig, men at mengdene og varigheten av denne værtypen er mer sjelden.

– En dag eller to med snø på våren er ikke spesielt uvanlig, men såpass mange døgn etter hverandre må vi lete litt i bøkene for å finne. I Tromsø har det falt 127 centimeter med snø nå, og de mengdene har vi ikke sett på denne tiden av året siden 1997.

Slik det ser ut nå vil ikke vinterværet snu før tidligst inn mot helgen. Sør for Lillehammer og nedover mot Kristiansand slipper unna enn så lenge, men meteorologen forteller at det har vært snø her så sent som i juni før.

– Tilbake på 1980-tallet falt det snø i Oslo 10. juni. Men foreløpig vil det her være stort sett opphold, med fare for noen spredte byger innimellom.

Publisert: 11.05.20 kl. 13:33

