Vedum: – Aldri sett noe så hardt før fra representantskapet

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier det er historisk hard kritikk som representantskapet i Norges Bank i dag har fremmet mot sitt hovedstyre.

– Jeg har aldri sett noe så hardt før, fra representantskapet i Norges Bank. De er til vanlig konservativ i sin form, så dette er meget spesielt, sier Vedum.

Han er veldig klar på at Norges Bank har liten tid på seg på å rydde opp.

– De er nødt til å levere svar som gjør at de skaper tillit ansettelsesprosessen.

– Tror du Tangen tiltrer etter planen i september?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Men jeg ser av dokumentet at representantskapet har gjort en meget god jobb og at det er veldig hard kritikk.

Kritikken han viser til kom frem i et brev i dag fra representantskapet i Norges Bank, som er bankens tilsynsorgan. De kom med skarp kritikk av Tangen-prosessen.

Kritikken

Her er hovedpunktene:

Representantskapet skriver at det er «svært uheldig» at fremlagt dokumentasjon ikke viser at påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen har brutt alle bånd til sine selskaper.

De er også kritiske til at hovedstyret i Norges Bank ikke var mer presis i sine etikk-formuleringer om avtroppende oljefondssjef, Yngve Slyngstads, USA-tur

Representantskapet mener at bankens retningslinjene ikke er fulgt i forbindelse med ansettelsen.

De ber hovedstyret vurdere om eierskap i selskaper registrert i skatteparadiser fullt ut er forenlig med kravet om transparens.

SV: – Totalslakt

– Det her er på mange måter en totalslakt av håndteringen av ansettelsen av ny oljefondssjef, både av nødvendige avklaringer av eierinteresser, ansettelsesprosessen og det etiske regelverket i banken, sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.

Kritikken fra representantskapet kom som svar på en redegjørelse fra Norges Banks hovedstyre. Der skrev banken at det var riktig å ansette forretningsmannen Nicolai Tangen som oljefondssjef etter Yngve Slyngstad. I deres redegjørelse kom det fram at det ikke blir en Tangen-avtale før senest 27. mai.

– Det er sterke ord representantskapet bruker om hele prosessen. Det er mye uklart, særlig hvordan Norges Bank skal unngå at Tangen har eierinteresser som går på tvers av interessene til Oljefondet.

IKKE TILFREDS: SV-nestleder Kari Elisabeth Kaski. Foto: Tore Kristiansen

Kaski har tidligere sagt at hun mener det er uforenelig med jobben som sjef for Oljefondet å ha penger i skatteparadis.

– Den kritikken står ved lag. Vi kan ikke ha en oljefondssjef som har penger i skatteparadis. Det viser gjennomgangen som representantskapet har gjort, for da får du ikke til å kontrollere, ha fullt innsyn eller den nødvendige legitimiteten. Det vil være interessekonflikt mellom jobben som daglig leder og eierforhold.

– Ansettelsesavtalen er klar 27. mai, men Tangen kan ikke ansettes hvis ikke de tingene kommer på plass. De må presentere det de tenker at skal være ansettelsesavtalen, men hvis han ikke oppfyller de kriteriene som representantskapet trekker frem, er det vanskelig å se at han kan ansettes, sier Kaski.

IKKE TILFREDS: Frps Sivert Bjørnstad. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Frp: – Mye som må avklares

– Representantskapets kritikk i tre punkter oppsummerer godt hva vi også er opptatt av. Det er mye som fortsatt må avklares: Full åpenhet om mulig interessekonflikter, avklaring av skattemessige forhold, og at det ikke hersker noen tvil om hvem han jobber for, sier Bjørnstad til VG.

Sivert Bjørnstad er ett av Frps medlemmer i Stortingets finanskomité.

– Er dette løsbart?

– Det får vi se etter hovedstyrets møte 27. mai. Jeg håper og tror det. Jeg mener fortsatt at de har ansatt en svært kompetent kandidat.

Bjørnstad sier at Norges Banks representantskap ser ut til å ha gjort den jobben som organet var tiltenkt i sentralbankloven, nemlig å føre kontroll.

– Det er i alles interesser at alle forhold er avklart før ansettelsen endelig signeres 27. mai. Representantskapet har stilt gode spørsmål og fått fram nødvendige svar for å komme videre. Det er bedre at alt tas nå, enn at nye saker kommer opp om et år, sier Sivert Bjørnstad.

Representantskapet er oppnevnt av Stortinget – bestående av 15 politisk oppnevnte medlemmer, og ledet av Julie Brodtkorb, tidligere stabssjef for statsminister Erna Solberg (H).

De kan bare stille spørsmål og gi vurderinger, slik de gjør i brevet de sendte i dag.

Den formelle reaksjonslinjen fra Stortinget til Norges Bank går via Finansdepartementet.

Hvis partiene på Stortinget ikke har tillit til prosessen rundt ansettelsen og at de mener det blir feil å ansette Tangen, vil det trolig skje som politisk prosess på Stortinget, som politisk press på finansministeren og regjeringen.

