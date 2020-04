NÅ ER HAN PÅGREPET: Tom Hagen utenfor huset i Sloraveien 4 tidligere i vår. Foto: Tore Kristiansen

Tom Hagen nekter straffskyld: – Har ikke noe med dette å gjøre

Drapssiktede Tom Hagen nekter for å ha noe å gjøre med forsvinningen til kona Anne-Elisabeth Hagen.

Det opplyser advokat Svein Holden, som sier at han er Hagens advokat.

– Det er klart at han er preget av situasjonen. Det er det ingen tvil om. Han synes det er svært vanskelig å bli anklaget for noe han fastholder at han ikke har noe med å gjøre, sier Holden tirsdag ettermiddag.







Ifølge advokaten vil Hagen bli avhørt senere tirsdag.

Bakgrunn: Tom Hagen ble hemmelig etterforsket

Tom Hagen (70) ble tirsdag morgen pågrepet kort tid etter at han forlot boligen i Sloraveien i bil. I 08.30-tiden sperret politiet av veien og gikk til pågripelse.

De tok med seg Tom Hagen som er siktet for drap eller medvirkning til drap på ektefellen Anne-Elisabeth Hagen som har vært forsvunnet siden 31. oktober 2018.

Saken har vært etterforsket massivt – først som en mulig bortføringssak, før politiet snudde og konkluderte med at 68-åringen mest sannsynlig hadde blitt drept.

