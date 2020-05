VIL HA KUTT: Øyvind Frich, driver Frich´s Kafeteria på Dombås, er en av bedriftseierne som ønsker seg momskuttet NHO nå vil ha. Foto: Gisle Oddstad

NHO vil ha avgiftskutt for serveringsbransjen: – Det minste man kan gjøre nå

Selv om serveringssteder nå åpner igjen, sliter mange med å holde seg flytende. NHO mener et kutt i momsen er på høy tid.

– Det er mange som frykter konkurs. Dette vil være en veldig treffsikker måte å hjelpe serveringsnæringen på, med lavere avgiftsbelastning i den fasen vi går inn i nå, sier Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NHO reiseliv.

Konkurser i overnattings- og serveringsbransjen har gått opp 21 prosent bare i april. Men mens flere i reiselivet har fått momskutt for å kompensere for tapet som kommer med coronaviruset, gjelder ikke det serveringsbransjen.

Bransjen har en moms på 25 prosent – denne vil NHO kutte til 15 prosent, som er samme nivå som momsen på mat og takeaway.

– Råvarer og drikkevarer går utpå dato. Det har man enda ikke fått kompensert tapet for. Mange har lidd under denne krisen, og mange har vært stengt. Nå skal puber og restauranter som har hatt null i omsetning åpne igjen med innskrenkninger i hvor mange de kan ha i lokalet. Hvis man nå åpner igjen og kan begynne å selge varene sine, og beholde litt mer av den inntjeningen, så vil det hjelpe, sier Bjørndal.

Utfordrer Venstre

I Tyskland har regjeringen som krisetiltak valgt å harmonisere serveringsmomsen med hotellmomsen, som er 7 prosent, fra juli.

– Vi synes det er mest naturlig å gi like konkurransevilkår til de som driver med mat, enten det er takeaway, matbutikker eller serveringssteder. Det vil skape rettferdige konkurransevilkår i en svært krevende situasjon, sier Bjørndal.

NHO har i mange år vært en pådriver for momskutt i serveringsbransjen.

Men det er ikke bare NHO som har dette standpunktet, påpeker Bjørndal: Både regjeringspartiet Venstre, og Frp som inntil nylig satt i regjering, har vedtatt at de ønsker å harmonisere momsen for serveringsbransjen med matmomsen.

– Nå mener vi det er på høy tid at de gjør det, sier han.

– Særlig for Venstre som sitter med næringsministeren, er dette en gylden mulighet til å følge opp sitt partiprogram. Høyre vedtok også en harmonisering i en reiselivsresolusjon i 2018. Hvorfor ikke bare kjøre dette ut til en bransje som helt åpenbart trenger det umiddelbart?

NHO: Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NHO reiseliv. Foto: Per Sollerman

I en medlemsundersøkelse fra NHO reiseliv forrige uke, svarte 63 prosent at de har trøbbel med å betale regninger som forfaller om kort tid. 90 prosent svarte at omsetningen i bedriften er redusert med 50 prosent eller mer.

– Mange av serveringsstedene har ikke blitt pålagt å stenge, men har likevel blitt stengt fordi etterspørselen har vært lav og kravene fra myndighetene har vært vanskelige å rette seg etter. Så er det snakk om at denne næringen må reise seg igjen, sier Bjørndal.

– Vi ønsker selvfølgelig at dette skal være en permanent løsning, men synes at det minste man kan gjøre nå er å innføre dette som en forsøksordning. Serveringsnæringen tilhører en bransje som ifølge NAV har høyeste andel av arbeidsstyrken arbeidsledig, nærmere tre ganger så høy som snittet. Med den dramatiske ledigheten man ser nå, trenger vi alle tiltakene man kan få.

– Eneste store som kan hjelpe

Frich’s Kafeteria langs E6 på Dombås er et av serveringsstedene i Norge som er avhengige av reiselivet. VG møtte Øyvind Frich på Dombås for ikke lenge siden, dagen før han fikk åpne restauranten etter å ha blitt pålagt stengt av kommunen.

– Når vi skal betale feriepenger og moms i juni, har vi et kjempeproblem. Og det vet ikke vi hvordan vi skal løse. Jeg vet også at mange av kolleger i bransjen har samme utfordring, og da vil konkursene i denne bransjen komme for fullt, mener han.

Han er en av bedriftseierne NHO har vært i kontakt med for å diskutere hva et momskutt kan bety.

– Vi ser dette som den eneste virkelige store endringen som kan hjelpe oss: Det gir konkret penger til oss for hver gang vi har et salg, som vi kan bruke til å betale de kostnadene vi ikke får dekket gjennom gjeldende regler. For å overleve må vi ha kontanter, vi må ha likviditet.

– Uansett hvor vi snur oss nå har vi omsetningsbortfall fordi de utenlandske turistene blir borte, og det finnes ikke nok nordmenn til å dekke opp for det tapet.

FRICH: Øyvind Frich, eier av Frich’s Kafeteria, vil ha momsreduksjon. Foto: Gisle Oddstad

Departementet: – Vurderer grundig

Statssekretær Jan Christian Kolstø (V) i næringsdepartementet skriver i en SMS til VG at regjeringen følger utviklingen i næringslivet nøye, og fortløpende vurderer hvordan de best kan avhjelpe norske bedrifter i dagens situasjon.

– Det gjelder også for serveringsbransjen, som vi vet er hardt rammet av smittevernstiltakene, skriver han.

– Regjeringen har de siste ukene mottatt en rekke innspill fra bedrifter og organisasjoner, med forslag til nye tiltak eller endringer i eksisterende ordninger. Vi vurderer nå disse grundig, for å forsikre oss om at vi i neste tiltaksrunde svarer på utfordringene i de bransjene og bedriftene som trenger det mest.

Publisert: 11.05.20 kl. 10:54

