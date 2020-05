LØSLATT: Med en søppelsekk på skulderen spaserte Tom Hagen ut jerndøren til Oslo fengsel fredag ettermiddag. Han satte seg i Audi-en til advokat Svein Holden, og ble deretter kjørt hjem til et familiemedlem. Foto: Gisle Oddstad

Tom Hagen får ikke flytte hjem: – Jeg er usikker på om politiet har lov

Selv om Tom Hagen (70) er løslatt, nekter politiet ham fremdeles å komme hjem. Både huset i Sloraveien og hytten på Kvitfjell er sperret av for ransaking.

Selv om lagmannsretten ikke mener det er skjellig grunn til mistanke, nekter politiet Tom Hagen (70) tilgang til huset eller hytta på Kvitfjell. Politiet har vedtatt å gjennomføre en såkalt tredjemannsransaking av begge eiendommene. Det var TV2 som omtalte saken først.

Det får Hagens forsvarer, Svein Holden, til å reagere:

– Jeg er usikker på om politiet har lov til å gjøre dette på denne måten, all den tid Tom Hagen er en mistenkt i deres øyne. Dette er et spørsmål vi er i ferd med å utrede. Det er en juridisk problemstilling, sier Holden til VG.

Vil inn i huset og hytta

Tom Hagen ønsker tilgang til huset og hytta si, forteller forsvareren.

– Jeg hadde dialog med påtaleansvarlig i går kveld, og fikk da formidlet denne beslutningen. Jeg ga umiddelbart uttrykk for at jeg var usikker på om dette var noe de kan gjøre, og at vi må komme tilbake til det.

Lagmannsretten avgjorde denne uken at det ikke er skjellig grunn til å mistenke Hagen for drap. Da kan de ikke lenger holde på eiendommene hans, selv om 70-åringen er siktet i saken, forklarer den profilerte forsvarsadvokaten John Christian Elden til VG.

Mener politiet er på tynn is

– For å ransake hos en som er mistenkt, kreves at retten finner skjellig grunn til mistanke mot ham. Såkalt tredjemannsransaking kan gjøres mot uskyldige dersom retten har særlig grunn til å tro at bevis kan finnes der. Men målet må da være å finne bevis mot en annen enn den som bor der, da dette er avslått, sier Elden.

– Hva politiet leter etter mot Hagen akkurat nå, er uklart, men den isen de går på er tynn – syltynn trolig.

Ville pågripe Hagen på nytt

Etterforskningsledelsen i politiet ønsket å pågripe drapssiktede Tom Hagen på nytt da han forlot Oslo fengsel fredag ettermiddag, men statsadvokaten satte ned foten. Det bekreftet statsadvokat Kirsti Guttormsen til NRK lørdag formiddag.

– Det er et viktig prinsipp at påtalemyndigheten skal følge domstolens avgjørelser. Og da, etter omstendighetene, så mente jeg at det var korrekt å ikke pågripe han umiddelbart ved løslatelsen, sier Guttormsen til NRK.

Fredag ettermiddag ble Tom Hagen løslatt fra Oslo fengsel etter å ha sittet varetektsfengslet i en drøy uke. Drapssiktelsen opprettholdes, men Hagen ble løslatt etter at lagmannsretten vurderte at politiets beviser ikke gir såkalt skjellig grunn til å mistenke ham for drap eller medvirkning til drap på sin savnede kone Anne-Elisabeth Hagen.

Ifølge NRK måtte en eventuell ny pågripelse ha skjedd som følge av helt nye beviser, hentet inn i etterkant av lagmannsrettens behandling av saken.

Politiet anket kjennelsen, men denne ble fredag forkastet i Høyesterett. Politiet ønsket å varetektsfengsle Hagen i fire uker med brev- og besøksforbud.

Hagens forsvarer Svein Holden sier til VG at han er bekymret over etterforskningsledelsens vurdering.

– Rettens beslutning skal respekteres

– Jeg sier det med samme begrunnelse som statsadvokaten, nemlig at rettens beslutninger skal respekteres. For at det skal være riktig å foreta en pågripelse umiddelbart ved løslatelse forutsetter det vesentlige tilleggsbevis mot Tom Hagen. Slik jeg har oppfattet situasjonen, og tydeligvis også statsadvokaten, er ikke det situasjonen her. Da er det bra at hun trykker inn bremsen, sier Holden.

I en pressemelding fredag skrev politiet at de tar avgjørelsen til etterretning og at etterforskningen fortsetter.

– Vi forholder oss derfor til lagmannsrettens kjennelse om at grunnlaget for varetektsfengsling av Tom Hagen er vurdert til å ikke være til stede nå, sa påtaleansvarlig Haris Hrenovica i pressemeldingen.

I etterkant av lagmannsrettens avgjørelse gikk politiet til ytterligere en pågripelse torsdag: En mann i 30-årene fra Romerike er nå siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. Mannen nekter straffskyld.

Det var ventet at mannen skulle fremstilles for varetektsfengsling lørdag, men forsvarer Dag Svensson avviste dette overfor VG lørdag morgen.

Publisert: 09.05.20

