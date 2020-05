Dopmangel på grunn av coronakrisen: - Folk er desperate

Tolletaten melder om en dramatisk økning av beslag av narkotika som blir sendt med posten. Cannabis og frø, som blir brukt til dyrking av cannabis, øker mest.

– Som følge av stengte grenser og en økt grensekontroll, så ser vi at mange velger Posten som en måte å få inn narkotika på. Økningen er markant, sier kontorsjef Lars Teigen ved Østlandsterminalen, som er Norges største terminal.

Opp mot 20 ganger flere frøbeslag

– Vi snakker om en 10-20-dobling av antall beslag av cannabisfrø. Man trenger ikke å spekulere i hva disse frøene blir brukt til, sier Teigen.

Frykter mer vold og ran

I Brugata og på Grønland i Oslo sentrum er det flere som forteller at mangelen på narkotika på gata gjør at stemningen blant kriminelle og narkomane har blitt mer aggressiv.

Dette bekrefter Oslo-politiet.

– Vi har også sett noe mer vold og en mer aggressiv stemning i områder der mye av omsetningen av ulovlige rusmidler finner sted, uten at vi kan påstå at dette skyldes knapphet på rusmidler. Vi frykter at vi vil se en økning av vold og ran i disse områdene, enten for å skaffe kontanter eller rusmidler, sier Tore Soldal, leder ved enhet sentrum i Oslo politidistrikt.

