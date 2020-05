MASTER-MINISTER: Henrik Asheim er minister for høyere utdanning og forskning, og har blant annet ansvar for gjennomføring av master- og bachelorstudier for norske studenter. Foto: Tore Kristiansen, VG

Studiestatsråden: Misfornøyd tross bedre gjennomføring

Gjennomføringen av studier har blitt litt bedre. Men på universitetene i Bergen og Oslo gjennomfører færre enn fire av ti bachelorstudenter på normert tid.

– Det er ikke godt nok. Det er en kostnad for både den enkelte og samfunnet. Tallene viser nok at studiesteder som er mer rettet mot konkrete profesjoner har en høyere gjennomføring enn typiske universiteter som Universitetet i Oslo og Bergen, sier Henrik Asheim.

Han presenterer torsdag tilstandsrapporten for høyere utdanning, som utarbeides hvert år av Diku på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Den viser at litt flere studenter enn tidligere fullfører utdanningen på den tiden de skal. Men gjennomføringsprosenten varierer veldig mellom studiestedene.

Studenter som fullfører på normert tid Bachelorgradsstudenter fra 48,6 prosent i 2018 til 49,8 prosent i 2019: økning på 1,2 prosentpoeng.

(Det betyr at om lag 550 flere studenter som gjennomførte på normert tid sammenlignet med 2018.)

Mastergradsstudenter fra 54,2 prosent i 2018 til 55,7 prosent i 2019: Økning på 1,5 prosentpoeng. (Det betyr at om lag 170 flere studenter gjennomførte på normert tid sammenlignet med 2018.)

For eksempel kan NHH (Norges Handelshøyskole) i Bergen vise til en gjennomføringsprosent på normert tid i masterstudiet på 79 prosent. På samme nivå ligger KHiO (Kunsthøgskolen), BI og NIH (Idrettshøgskolen).

HØY GJENNOMFØRING: Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) utmerker seg med høy gjennomføringsprosent blant studentene. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Mens på bachelorstudiene utmerker universitetene i Oslo og Bergen seg i andre enden av skalaen med en gjennomføring på normert tid på henholdsvis 35 og 38 prosent av studentene.

Selv med en liten økning i gjennomføringene på 1,2 prosent (til 49,8) for bachelor-studentene og 1,5 prosent (til 55,7) for mastergradsstudentene totalt sett, så er ikke Asheim imponert.

Vil innrette mer mot arbeidslivet

I snitt er det såvidt over én av to studenter som fullfører studiene sine på normert tid.

– Vi kommer med en stortingsmelding som vil peke på hvordan større deler av høyere utdanning kan knyttes tettere til arbeidslivet. Det kan jo tenkes at for mange studier ikke er godt nok innrettet mot det arbeidslivet studentene skal ut i når de er ferdig, sier Asheim med henblikk på at det er de mest profesjonsrettede studieinstitusjonene som har høyest gjennomføringsprosent.

– Helt konkret - hvordan kan regjeringen få opp gjennomføringsprosenten?

– Vi har gjort en del ting - i form av økonomiske insentiver for å gjøre studielån om til stipend. Vi har jobbet med innhold i studiene med mer vekt på praksis og profesjonsinnretning. Men det er fortsatt en lang vei å gå. Og det tar som regel lang tid før politikk gir resultater i denne sektoren, svarer Asheim.

Han er den første til å innrømme at Norge heller ikke har så mye å skryte av, selv om Norge ligger over snittet i Europa.

– Til tross for at Norge ligger noe over snittet sammenlignet med andre europeiske land, ligger vi langt under det gjennomføringsnivået vi bør ligge på, sier Asheim

Ifølge Kunnskapsdepartementet og OECD snitt-gjennomføringsprosenten blant europeiske land på 39 prosent, altså et stykke bak Norge, men med store variasjoner.

