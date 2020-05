HUSTAD FENGSEL: Innsatte ved dette fengselet mener Kriminalomsorgen opptrer «uhørt og umenneskelig». Foto: Tidens Krav

Fengselsinnsatte klager på coronaregler

Innsatte ved Hustad fengsel utenfor Molde reagerer på forskjellsbehandling mellom ansatte og innsatte når det gjelder coronaregler.

Nå nettopp

13. mars ble det innført strengere begrensninger rundt alle pårørendes og andres besøk til fengslene, og alle enheter ble stengt for besøk til innsatte.

Mange av tiltakene som ble innført gjaldt i utgangspunktet til 1. mai.

På sine hjemmesider opplyser kriminalomsorgen at tiltakene videreføres, og at det 8. mai vil komme nye justeringer.

I et brev VG har fått tilgang til skriver tillitsvalgt ved åpen avdeling i Hustad fengsel at noe er galt når et tiltak er satt til 1. mai, og de innsatte ikke får noen nærmere informasjon.

«Det kommer en muntlig melding 30.04.20 klokken 15.00 om at besøksnekt og permisjonsnekt er utvidet til 01.06.20. Noe som er ni timer før vedtaket går ut», påstås det i brevet.

Fengselslederen ved Hustad fengsel, Frode Erlandsen, informerte derimot første gang om at tiltakene forlenges tidligere.

– Ifølge vår korrespondanse med KDI (Kriminalomsorgsdirektoratet) fikk vi beskjeden om at permisjons- og besøksforbudet skal videreføres inntil videre den 27. april, og denne beskjeden ble videreformidlet til de innsatte dagen etter, sier han til VG.

FÅR KRITIKK: Innsatte klager til KDI over manglende informasjon rundt coronareglene. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB Scanpix

– Isolert siden mars

I brevet til Kriminalomsorgsdirektoratet klager de innsatte på vedtaket, og ber om at det blir tatt ny stilling til permisjons- og besøksnekten omgående, og at det snarest åpnes for besøk og permisjon.

– Vi innsatte har vært isolert siden mars, og har ingen smitte. Men vi ser og opplever at ansatte går inn og ut hver dag. Ansatte som reiser på tvers av landet for så å komme rett tilbake i arbeid, står det i klagen.

Det pekes på de pårørende som har satt seg selv i karantene for å være klar til det åpnes for besøk, for å se at vedtaket videreføres.

– Dette er direkte umenneskelig og uhørt av KDI å gjøre. Det har aldri vært vi innsatte som har vært en smitterisiko, står det videre.

les også Kommune uten smitte: – Vi kan ikke stenge broen, havnen og flyplasser

Tiltakene til vurdering

Ketil Schreiner Evjen, konstituert direktør for Kriminalomsorgen region vest, informerer om at klagebrevet er mottatt og blir tatt opp til behandling neste uke. Videre ser han på situasjonen som uheldig.

– Når det gjelder forholdet mellom de ansatte og innsatte så er det noe som må ses på under klagevurderingen. Naturligvis vil vi hindre unødig bevegelse mellom avdelingene, men det har vi dessverre ikke nok folk til, sier Evjen til VG.

– De domfelte ble informert om tiltakene både den 27. og den 30. april, hvor vi, såvidt det lar seg gjøre, formidler informasjonen fortløpende. Denne uken skal Kriminalomsorgsdirektoratet vurdere om tiltakene skal opprettholdes eller lettes på, fortsetter Evjen.

les også Lørenskog-saken: Ni spørsmål og svar

– Veldig trasig

Dagen før noen av de innsatte skulle få permisjon 1. mai fikk de kontrabeskjeden - forbudet gjelder til 1. juni.

Det samme skjedde da kona til innsenderen av klagebrevet endelig skulle få lov til å besøke den innsatte et par dager senere.

– Vi forstår at det ikke er så mye vi kan gjøre med coronasituasjonen, men det er mangelen på informasjonsflyt som er ille, sier hun til VG.

Hun synes det er spesielt ille for familiene med små barn eller barnebarn.

– Det hele er veldig trasig. Spesielt når jeg ser på nyhetene at besteforeldre og barnebarn endelig får lov til å treffes igjen! Vi forstår rett og slett ikke forskjellene mellom fengslene og resten av samfunnet, avslutter hun.

Publisert: 06.05.20 kl. 21:19

Les også

Mer om Kriminalomsorgen Coronaviruset

Fra andre aviser