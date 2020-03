SPRITER: Madserudhjemmet forbereder seg på coronaviruset. Sykehjemsoverlege lege Aslak Heldal Haugen. Foto: Gisle Oddstad, VG

Sykehjem-Norge i beredskap for coronavirus

Høy dødelighet blant eldre mennesker har fått alarmen til å gå på sykehjem landet rundt. Helsearbeidere er bekymret for lite smittevernutstyr og ber pårørende ta hensyn.

Nå nettopp

– Smitten kommer nok, men vi må gjøre det vi kan for å unngå et kraftig utbrudd, altså at svært mange blir syke samtidig, sier den erfarne sykehjemsoverlegen Aslak Heldal Haugen ved Madserudhjemmet i Oslo.

Sykehjemmet har 80 plasser. I resepsjonen viser institusjonssjef Stephanie Djenane fram besøksloggen. Hun forteller at pårørende, postmenn, folk med vareleveringer og andre besøkende må registrere seg med navn og telefonnummer.

– Så lenge vi kan følge smitteveien, så har vi oversikt og kontroll. Derfor har vi innført besøksprotokollen, sier Heldal Haugen til VG.

LOGGER ALLE: Madserudhjemmet i Oslo forbereder seg på coronavirus. Institusjonssjef Stephanie Djenane har besøksprotokollen som alle besøkende må signere seg inn i. Foto: Gisle Oddstad

– Er det stille før stormen?

– Blir det storm, da?

– Hva tror du?

– Tro er for teologer. Vi må uansett være forberedt. Informasjonen om viruset endrer seg fra time til time, sier Heldal Haugen.

Etter intervjuet på Madserudhjemmet i går formiddag steg antallet registrerte smittede i Norge først til 252. På kvelden forteller Helsedirektoratet på en pressekonferanse at de har registrert de første smittetilfellene som ikke kan spores, og at antallet kjente smittede har økt 277. Det er en mangedobling på få dager.

Kort tid etter tikker det inn en e-post fra sykehjemsoverlege Heldal Haugen: «I skrivende stund ville jeg nok sagt; nå brygger det opp til storm.».

I åtte av tilfellene har vært mulig å spore smittekilden.

– Ny fase

– Det gir indikasjon på at vi er over i en ny fase av utbruddet, sa avdelingsleder Line Wold ved FHI i går kveld.

Rammer eldre hardest

Blant 133 personer som nylig døde av coronavirus i Italia var nesten alle 60 år eller eldre, opplyste leder for det italienske sivilforsvaret, Angelo Borrelli, til italienske Rai i helgen.

Studier fra Kina viser en dødelighet på 14,8 prosent blant eldre over 80 år. Sykehjem landet rundt jobber nå på spreng med å forhindre utbrudd. I Oslo regnes det som sannsynlig med utbrudd av corona-smitte på et eller flere sykehjem.

– Hvis smitten spres ytterligere i befolkningen, så tror jeg det treffer sykehjemmene, sier etatsoverlege Siri Seterelv til VG.

Hun understreker at viruset vil treffe hennes pasienter hardt.

– Sykehjemmene har en rekke pasienter over 80 år og de har flere sykdommer. Det er en veldig sårbar gruppe som vi er bekymret for. Vi har alle et ansvar for å holde coronaviruset unna dem så lenge vi kan, sier Seterelv.

ADVARER: På Fagerborghjemmet i Oslo varsler man pårørende ved utgangsdøren. Foto: Gisle Oddstad

Bekymret for utstyr

Det bor rundt 40.000 personer på sykehjem i Norge. 4.500 av dem er i hovedstaden, fordelt på 46 institusjoner. 27 ansatte er allerede i karantene. Sykehjemmene har forberedt seg på mannefall og tar høyde for å drive institusjonene med bare 80 prosent av de ansatte.

En annen bekymring er knapphet på smittevernutstyr, dersom det blir store utbrudd.

– Vi har smittevernutstyr så vi klarer oss nå. Men hvor lenge det varer vil være avhengig av hvor mye vi bruker. Det har vært vanskelig å få levert og det har vært forsinkelser fra leverandører, sier Seterelv.

Skjerper besøksregler

Derfor har sykehjem landet rundt innført strenge regler for besøkende.

– Vi henstiller alle pårørende om å holde både coronavirus og alle andre sykdommer unna sykehjemmene. Vi ønsker å ha så lite vanlig influensavirus, norovirus og forkjølelse på sykehjemmene som mulig. Vi vil ikke ha barnebarn som har omgangssyke på skolen eller som nettopp har hatt det selv. Bruk sunn fornuft, er oppfordringen fra Seterelv.

Folkehelseinstituttet har de siste dagene skjerpet sine anbefalinger.

– Tiltakene som gjøres nå viktige tiltak for våre pasienter. De er ikke en overreaksjon, forsikrer Seterelv.

Arrangementer som innebærer at mange utenfra kommer inn på sykehjemmene er avlyst. Det samme er møter med barnehager og skoler og kulturarrangementer.

– Ytterligere innstramming for besøkende kan bli aktuelt når vi får innlands smittespredning, sier Seterelv.

– Hvis smitten spres ytterligere i befolkningen, så tror jeg det treffer sykehjemmene.

Se også VGs Corona-spesial for svar på en rekke spørsmål.

MANGE FORBEREDELSER: Ruth Fjeld (Daglig leder Fagerborghjemmet) og direktør for Lovisenberg omsorg Jane Sonerud Foto: Gisle Oddstad

– Ekstremt smittsomt

Ved Fagerborghjemmet har de satt opp plakater på dørene som ber alle besøkende være forsiktige.

– Vi er bekymret for å få et utbrudd med coronavirus. Det er en alvorlig situasjon. Viruset er ekstremt smittsomt og det er bekymringsfullt når folk bor tett på hverandre, som på et sykehjem. Så er det også en risikofaktor at man kan gå tom for folk til å behandle pasientene på grunn av de strenge karantenereglene, sier Ruth Fjeld til VG.

– Mye smitte kommer vanligvis fra pårørende og barnebarn, advarer Fjeld, som ber familier til beboerne vise hensyn.

– Får sykehjemmet god nok oppfølging fra Oslo kommune?

– Ja, de følger opp og oppdaterer. Men det er ikke til å stikke under en stol at man på landsbasis kan komme i en situasjon der man totalt sett ikke har nok smittevernutstyr til å håndtere et stort utbrudd. Det bekymrer oss, sier Fjeld.

EGET KJØKKEN: Fagerborghjemmet har eget kjøkken og strenge rutiner. Birger Attling (t.h.) og Sverre Drægni forteller om strenge rutiner. Foto: Gisle Oddstad, VG

– Hvordan står det til her med utstyret?

– Får vi et større utbrudd er det en risiko med tanke på smittevernutstyr. Vi regner med å ha utstyr til to, tre uker, sier Fjeld.

Publisert: 11.03.20 kl. 08:14

Fra andre aviser