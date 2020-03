NYTT PENGEKRAV: Frp-topp Alf Erik Andersen fikk etterlønn av både stat og kommune. Nå kreves han for 96.000 kroner av Statsministerens kontor. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Statsministerens kontor: Frp-topp informerte ikke om dobbeltlønn

Tidligere statssekretær og Mandal-ordfører Alf Erik Andersen sier han ga beskjed til Statsministerens kontor om at han fikk betalt av både stat og kommune i desember. Det avviser Statsministerens kontor.

Den siste uken har VG avslørt hvordan Frp-topp Alf Erik Andersen hevet lønn både som statssekretær og som ordfører i desember i fjor. Han fikk også etterlønn fra hjemkommunen mens han satt i regjering – i strid med loven. Da Frp gikk ut av regjering søkte Andersen om etterlønn fra Statsministerens kontor (SMK), og fikk innvilget en måned.

På tre måneder tjente han 433.000 kroner fra stat og kommune. Nå har han blitt bedt om å betale tilbake desemberlønnen på omtrent 80.000 kroner til kommunen og 96.020 kroner i etterlønn til SMK.

Andersen: Ga beskjed til SMK

Da VG forrige uke konfronterte Andersen med at han holdt to offentlige stillinger og fikk utbetalt rundt 160.000 i dobbel lønn i desember, svarte han følgende:

– Jeg ga tydelig beskjed om at det var sånn det var, og det var ingen som reagerte på det.

– Hvem ga du beskjed til?

– Det ga jeg til departementet da jeg begynte der, til Statsministerens kontor og til partiledelsen.

VG har spurt Statsministerens kontor om disse forholdene.

– Godkjente Statsministerens kontor at Andersen fikk dobbel lønn i desember?

– Vi var ikke kjent med at Andersen mottok dobbel lønn mens han var statssekretær for statsråd Kallmyr, sier statssekretær Alstadsæter til VG.

– Var SMK kjent med at Andersen deretter mottok full etterlønn fra hjemkommunen mens han var statssekretær?

– Nei, sier Alstadsæter.

– Kunne regelverket vært tydeligere?

– Vi ser at SMKs Håndbok for politisk ledelse og skjemaene for å søke om fratredelsesytelse burde vært klarere, særlig når det gjelder den første måneden etter fratredelse. Vi vil derfor klargjøre denne.

VG har bedt Andersen om dokumentasjon på at han informerte SMK.

– Jeg har faktisk ikke noe å tilføye nå, skriver Andersen til VG.

KREVER PENGER: Statssekretær Rune Alstadsæter (t.h.) sier Statsministerens kontor krever tilbake 96.020 kroner fra Andersen etter VGs funn. Foto: Frode Hansen

SMK: Søknaden ville blitt avslått

Etter at Frp gikk ut av Solberg-regjeringen 24. januar i år, søkte flere statsråder og statssekretærer om etterlønn. Ordningen skal sikre inntekten til politikere som står uten jobb når de går av – i en begrenset periode. Blant dem var Alf Erik Andersen, som i knappe to måneder hadde vært statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.

I søknadsskjemaet må politikerne svare på om de vil ha annen arbeids- eller næringsinntekt, pensjon eller lignende i denne perioden. Hos Andersen står disse feltene tomme, og like under har han signert og datert søknaden.









VG har fått innsyn i brevet der SMK ber Andersen tilbakebetale 96.020 kroner:

«SMK har i ettertid blitt kjent med at du for søknadsperioden 24. januar til 24. april 2020 har unnlatt å gi følgende opplysninger som du i henhold til søknadsskjemaet hadde opplysningsplikt om:

– På søknadstidspunktet 24. januar oppga du ikke at du fikk utbetalt etterlønn som ordfører fra Lindesnes kommune i 1,5 måneder fra 1. januar 2020.

– Du opplyste ikke SMK om at Lindesnes kommune i begynnelsen av februar utvidet etterlønnsperioden din til 3 måneder, dvs. ut mars 2020».

SMKs konklusjon er klar:

«Dersom du hadde gitt SMK korrekte opplysninger, ville din søknad om fratredelsesytelse blitt avslått.

I LEDELSEN: Alf Erik Andersen (nederst til venstre) sitter i Frps sentralstyre. Her på partiets landsmøte i mai. Øverst fra Venstre: Fredrik Färber, Atle Simonsen, Terje Søviknes, Hans Andreas Limi, Bjørnar Laabak og Bjørn-Kristian Svendsrud, Lill-Harriet Sandaune, Sylvi Listhaug, Siv Jensen, Ketil Solvik-Olsen og Alf Erik Andersen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Leder etikkutvalg

Andersen leder Organisasjonsutvalget i Frp, som håndterer lokale stridigheter og skandaler i partiet fortløpende.

Den forrige lederen av utvalget var stortingsrepresentant Helge André Njåstad. Han trakk seg i januar i fjor, etter å delt sensitiv informasjon og dokumenter vedrørende varsler om uønsket seksualisert atferd i partiet med en kollega.

Overfor VG vil ikke Andersen kommentere om pengekravene både fra egen partileder og Statsministerens kontor får konsekvenser for vervet.

– Tilliten til meg er det opp til andre å vurdere.

