TOPPTURER: Lyngsalpene trekker italienske turister til Tromsø. Foto: Tore Kristiansen

Flere turister fra Nord-Italia til Norge: - Paradoksalt

Lørdag lander nok et charterfly fullastet av italienske skiturister i Tromsø: – Vi får ikke gjort noe med det, sier smittevernoverlege.

Oppdatert nå nettopp

Folkehelseinstituttet fraråder nordmenn å reise til Nord-Italia, regionen i Europa der flest er smittet eller døde av det nye coronaviruset.

– Det er litt paradoksalt at det kommer turister derfra til oss, samme dag som vi advares mot å reise dit, sier smittevernoverlege i Tromsø, Trond Brattland.

Han snakker om flylasten med italienske turister som ankom tirsdag.

– Vi skulle ønske at det var tilsvarende advarsler i Nord-Italia om ikke å reise ut, men vi får ikke gjort noe med det, sier Brattland.

Fire fly fra Italia

Det kommer fire Boeing 737-fly fra Milano til Tromsø. Tre er landet, 24. og 28. februar og 3. mars. Det siste lander lørdag 7. mars, opplyser Avinor.

FØRE VAR: Italienere beskytter seg mot virussmitte hjemme i Milano. Foto: Helge Mikalsen

Hvert charterfly tar 180–190 passasjerer.

– Vi forholder oss til helsemyndighetenes anbefalinger. De har hverken prøvd å stoppe trafikk inn eller ut av landet sier lufthavnsjef i Tromsø Ivar Helsing Schrøen.

Ved ankomst til Norge får reisende generell informasjon om coronaviruset på norsk, engelsk og kinesisk på informasjonsskjermene på flyplassene.

Ingen har reiseforbud

2502 personer i Italia er bekreftet smittet av det nye coronaviruset. 80 er døde.

Folkehelseinstituttet råder nordmenn til å unngå reiser til fire regioner i Nord-Italia på grunn av den store spredningen av coronaviruset i disse områdene.

Flere nordmenn som er smittet, har vært på vinterferie i Nord-Italia.

– Hverken nordmenn eller italienere har reiseforbud. Jeg har ikke hatt noe å gjøre med turistene som kom hit fra Milano, sier smittevernoverlege Brattland.

Men han har fått henvendelser fra reiselivsnæringen lokalt. Han oppfatter at hotellene i Tromsø har god beredskap mot smitte.

– Det viktige er at klarer å holde høy hygienestandard med håndvask og håndsprit og vet hva de skal gjøre, om noen får symptomer på luftveisinfeksjon.

Brattland opplyser at kommunens feberpatrulje testet 4–5 italienske turister for en uke siden.

– Ingen av dem var smittet. Hittil har vi to smittetilfeller i Tromsø, men vi tester 5–6 personer hver dag. De fleste av dem er norske, sier smittevernoverlegen.

Isoleres på hotellrom

Turister som blir testet, blir isolert på hotellrommet til resultatet foreligger fra Folkehelseinstituttet etter tre-fire dager.

– Reisevirksomhet øker sannsynligheten for at smitte brer seg. Men så lenge det ikke er tema for Folkehelseinstituttet å stanse flyreiser, forholder vi oss til det.

– Men hva synes du om at flylaster kommer fra Nord-Italia?

– I beredskapssituasjoner forholder vi oss rimelig slavisk til anbefalinger fra helsemyndighetene, for å sikre at alle går i takt, sier smittevernoverlegen i Tromsø.

Publisert: 04.03.20 kl. 22:44 Oppdatert: 04.03.20 kl. 22:57

Les også

Mer om Tromsø Milano Coronaviruset Folkehelseinstituttet

Fra andre aviser