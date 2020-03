FEIL SVAR: To som var smittet med viruset fikk beskjed om at de ikke var smittet. Foto: HANDOUT / National Institutes of Health

Prøvesvar forvekslet: Coronasmittede fikk beskjed om at de ikke var smittet

En intern svikt førte til at tre personer fikk feil smittesvar i Stavanger. Ingen andre personer er utsatt for smitte.

– Det er ytterst uheldig at dette har skjedd nå, sier klinikksjef Hans Tore Frydnes til VG.

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte saken.

Stavanger universitetssykehus (SUS) skriver i en pressemelding at en person med negativt prøvesvar først fikk beskjed om at prøven var positiv. To to personer med positivt prøvesvar fikk beskjed om at prøvene var negative.

– Vi er veldig lei oss for at dette har skjedd og beklager til personene dette gjelder. Vi har gode systemer for prøvetaking i Helse Stavanger. Men i dette tilfellet har det skjedd en menneskelig teknisk svikt ved ombytting av noen prøver. Alle prøvene er nå identifisert og kvalitetssikret av Folkehelseinstituttet, sier Frydnes og fortsetter:

– Denne hendelsen har medvirket til ytterligere skjerpet rutiner, slik at vi unngår denne type tekniske feil igjen.

Tirsdag morgen ble to prøver konkludert som negative. Etter en verifisering onsdag kveld var de likevel positive.

Personen som først fikk beskjed om en positiv prøve, fikk kontrabeskjed etter prøven var til verifisering hos Folkehelseinstituttet (FHI).

Andre personer er ikke utsatt for smitte, ifølge SUS.

– Dette er svært uheldig i en situasjon som vi er oppe i hvor vi skal bidra maksimalt til at vi har mest mulig kontroll på smittesituasjonen. Vi må nå skjerpe inn på alt vi kan av rutiner for å luke vekk slike hendelser, sier Frydnes.

Han sier han ikke er bekymret for at dette skal kunne skje igjen.

Publisert: 06.03.20 kl. 16:11 Oppdatert: 06.03.20 kl. 16:27

