STENGT: Hotelldirektør Erik Tønjum Fleischer har permittert alle ansatte og stengt hotellet. Foto: Helge Skodvin / VG

Full stopp på Voss: – Blir denne krisen langvarig, vil det bety slutten på 150 års hotelldrift

VOSS (VG) I gatene skulle det ha yret av liv og aktivitet. Men nå er det stille på Voss.

De siste ukene er over 600 innbyggere i reiselivskommunen blitt permittert fra jobbene sine. Det vil trolig bli mange flere.

– Situasjonen er dramatisk. Voss rammes veldig hardt fordi vi er så store på reiseliv. Det er hovedpillaren vi står på, selve motoren i næringslivet, sier ordfører Hans Erik Ringkjøb til VG.

Rundt 1200 personer i kommunen er direkte sysselsatt i reiselivsnæringen, like mange som det er ansatte i Voss kommune.

BEKYMRET: Denne uken har Nav-kontoret på Voss fått 610 nye søknader om dagpenger. Ifølge Nav er det et etterslep, så det reelle talet er nå nærmere 700, sier ordfører Hans Erik Ringkjøb. Foto: Helge Skodvin / VG

I tillegg kommer alle som jobber i næringer som er avhengige av turismen. Butikker, serveringssteder, entreprenører, håndverkere og mange andre.

– Akkurat nå er det vanskelig å se for seg konsekvensene. Vi er i knestående. Men dette vil gå over, og jeg er sikker på at vi sammen skal ta tak og løfte oss. Vi kommer oss ut av det, på et vis.

De siste ukene er alle skianleggene i kommunen stengt. Det samme er hoteller og restauranter. 3500 fritidseiendommer står tomme.

– Det er sjokkerende hvor raskt alt har skjedd. For en uke siden var det kommunebudsjettet vi politikere var opptatt av. Det er ikke viktig nå, for å si det sånn.

USIKKER FREMTID: – For enkelte familier er situasjonen særdeles alvorlig, sier hotelldirektør Erik Tønjum Fleischer. Foto: Helge Skodvin / VG

På ærverdige Fleischers Hotel på Vossevangen er bare direktør Erik Tønjum Fleischer og datteren tilbake. Hun er jobber på bookingavdelingen på hotellet, og har fullt opp med å besvare telefonen fra gjester som ringer avbestille og booke om.

Før helgen sendte direktøren permitteringsvarsel til alle de 33 ansatte.

– Det er varigheten av denne situasjonen som vil avgjøre om det går bra, eller ikke. Vi snakker om noen måneder. Får vi ikke åpnet til sommeren, får vi ikke tjent pengene som vi bruker til å komme oss igjennom vinteten. Da blir det fort først til neste sommer vi får åpnet igjen. Det er jeg ikke sikker på at vi har ryggrad til å bære. Da er jeg redd det ikke lenger blir noe hotelldrift her lenger. Da vil det være slutt på 150 års hotellhistorie i regi av familien Fleischer Tønjum.

TOM SPORTSBUTIKK: Mandag stengte familien Horvei alle sine tre sportsbutikker på Voss. Nær 50 prosent av omsetningen i vinter- og påskesesongen kommer fra hyttefolket, sier medeier og butikkansatt Ruben Horvei. Foto: Helge Skodvin / VG

Han krysser fingre for at sommertrafikken ikke rammes for hardt.

– Det er fra mai til september vi tjener pengene våre. Da øker vi antall ansatte til nærmere hundre. Akkurat nå er jeg redd sommersesongen kan bli vintersesong, sier direktøren, som understreker at han kun uttaler seg på vegne av Fleischers.

I likhet med et annet stort hotell på Voss er Fleischers familieeid, og uten noen stor kjede i ryggen.

– Heldigvis har vi ikke de store lånekostnadene. Men hver måned går det ut en halv million kroner i faste utgifter. Vi kan klare det noen måneder, men ikke veldig lenge. Dette er en spesielt tøff situasjon for frittstående familiehoteller.

HEISENE STÅR: To uker før påskeferien setter inn er alle skianlegene i Voss stengt. Dette bildet er tatt i Bavallen. Foto: Helge Skodvin / VG

Han synes det er tungt å måtte permittere ansatte.

– For enkelte familier er situasjonen særdeles alvorlig. Særlig gjelder dette småbarnsfamilier med én inntekt. Situasjonen kan fort bli vanskelig. Hele verden er stengt ned i løpet av 14 dager. Det er helt surrealistisk.

Inger Torhild Bye (61) er renholder og hovedtillitsvalgt på Fleischers Hotel. Hun håper Nav nå klarer de store utfordringene etaten står overfor.

– Det er viktig at Nav får unna sakene, slik at folk har noe å leve av, sier hun.

Hun tror mange vil få det vanskelig dersom krisen blir langvarig.

– Jeg er i den situasjonen at jeg kan stå i det litt. Det er verre for de unge, som ikke har oppsparte midler. Men jeg prøver å være optimist. Jeg tror vi kommer ut av dette.

RAMMES HARDT: Reiselivskommunen Voss rammes hardt av cornonakrisen. 1200 personer er direkte sysselsatt i reiselivet i kommunen. Foto: Helge Skodvin / VG

Bye oppfordrer alle til å innrette seg etter situasjonen, så godt de kan.

– Selv prøver jeg å finne på noe å gjøre hver dag. Jeg leser, går turer og vasker og rydder i huset.

Noen hundre meter fra Fleischers Hotel driver familien Horvei tre sportsforretninger. Mandag stengte S. Endeve Sport dørene, etter at kundene forsvant.

– Vi sto her i tomme lokaler. Vi ville også unngå å eksponere oss for smitte, og ønsket heller ikke å utsette kundene våre for smitte. Derfor valgte vi å stenge, og ta vår del av ansvaret, sier medeier og butikkansatt Ruben Horvei til VG.

Sammen med mor, far og to brødre driver han virksomheten som ble etablert i 1912. Nå er tre andre heltidsansatte, i tillegg til fire deltidsansatte og flere ringehjelper, permittert.

På Voss har sportsbutikkene nær 50 prosent av omsetningen i vinter- og påskesesongen fra hytteturistene, som ikke lenger får oppholde seg på fritidseiendommene sine.

– Det er klart at det gjør oss sårbare. Men vi håper at dette vil normalisere seg, og ta seg opp på sikt, sier Horvei.

NY TAUBANE: Reiselivet på Voss hadde store forhåpninger ti den nye gondobanen til fjellet Hanguren. Nå er vognene parkert på den nederste stasjonen i Voss sentrum. Foto: Helge Skodvin / VG

Fredag åpnet de den ene butikken i to timer, for å kunne utføre sykkel- og skireparasjoner.

– Folk vil ut i naturen, så vi prøver oss frem med et begrenset tilbud.

Stengt, ny gondolbane

12. mars stengte alle skianleggene i kommunen, etter pålegg fra smittevernoverlegen.

Også den nye gondolbanen, som kostet 300 millioner kroner å bygge, står uvirksom.

Øyvind Wæhle er administrerende direktør i reiselivsselskapet Voss Resort AS.

I tillegg til å eie Vestlandets største skisenter, driver selskapet også gondolbanen som ble åpnet i fjor.

– Situasjonen er dramatisk for hele reiselivet i kommunen. I tillegg kommer alle indirekte tap for øvrige næringer som er avhengige av reiselivet i kommunen, sier Wæhle.

TOMME GATER: Cato Olav Rio (75) sier han aldri har sett det så stille i sentrum som nå. – Det er rart, og skremmende egentlig. Foto: Frank Haugsbø/VG

Nedstengingen har ført til at nesten samtlige ansatte i Voss Resort, 80 personer, er permittert.

– Vi har bare noen kontoransatte igjen. Det er tøffe tak for mange.

Torsdag ba alpinnæringen regjeringen om en krisepakke for å dekke tapt heiskortomsetning i landets 357 skianlegg.

Årlig selges det heiskort for 1,3 milliarder kroner i Norge, og næringen anslår at tilsier at rundt en tredel av heiskortomsetningen er tapt på grunn av stengte anlegg.

Wæhle håper krisen ikke blir langvarig.

– Vi så lyst på fremtiden, så skjedde dette. En ting er tapte inntekter i vintersesongen. Denne sommeren skulle også være en test for den nye gondolbanen. Nå ser det ikke like lyst ut. Det er foreløpig helt stopp i det internasjonale markedet. Vi må satse på det norske markedet kommende sommer.

Ordføreren mener det er viktig å se fremover, til tross for alt det vonde som skjer.

– Jeg tror folk kjenner veldig på usikkerhet, særlig med tanke på inntekt.

Alt fokus er nå på å sørge for at innbyggernes liv og helse blir ivaretatt på en god måte, sier han.

– Jeg er imponert over måten vossingene tar dette på. Mange henvender seg til oss for å spørre hva de kan gjøre, hva de kan bidra med. Det er utrolig motiverende, og gir håp for fremtiden.

Men denne krisen vil for alltid endre vårt syn på det som har med fremtiden og risiko å gjøre, sier ordfører Hans Erik Ringkjøb.

