Skulle bare kjøpe brød: – Det var tilløp til kaos

Ingebrigt Steen Jensen skulle handle brød og pålegg til sin 92 år gamle mor, men det viste seg å bli en vanskelig oppgave. Regjeringen advarer mot hamstringen som pågår i norske butikker.

Ingebrigt Steen Jensen dro torsdag innom flere butikker i Stabekk for å kjøpe brød og pålegg til sin 92 år gamle mor:

– Det fikk Black Friday til å se ut som et møte i misjonssambandet, forteller han til VG om tilstanden i dagligvarebutikkene.

Handleturen fant sted omtrent samtidig som statsminister Erna Solberg gikk ut og ba det norske folk om å ikke hamstre - fordi det er usolidarisk, og fordi alt tyder på at det er nok i mat i Norge.

– Det var tilløp til kaos framfor toalettpapirhylla. Halvparten av hyllene var tomme, og køen var endeløs, forklarer Stabæk fotball-profilen.

OPPGJØR: Ingebrigt Steen Jensen kaller hamstringen i norske dagligvarebutikker for en skam. Her fra et tidligere intervju om fotbalklubben Stabæk. Foto: Frode Hansen

Alt som var igjen til hans mor, var en pakke glutenfritt spesialknekkebrød – og et rundstykke som hadde falt ned mellom to kasser i bakeriavdelingen.

– I Norge hvor vi har så enorm overflod synes jeg det er ekstra ille. Det virker som folk bare tenker at «jeg må ha», uten å tenke på andre.

Opplevelsen fikk han til å ta et oppgjør med hamstrerne på Facebook - og innlegget er delt over 1200 ganger. Der ber han folk snakke hardt til dem som kommer trillende til kassen med handlevognen full av hermetikk. «Sånn oppfører vi oss ikke i Norge», skriver han.

– Posten har vel truffet folk, som har sett galskapen live i butikk eller på TV. Viljen til å dele sitter sterkt i folket. Da reagerer man negativt på å se folk som bare tenker på seg selv og blåser i alle andre. Det er innafor å ville ha doruller, men å kjøpe alle er egoisme og det liker vi dårlig, mener han.

Erna Solberg: – Utrolig viktig at vi ikke begynner å hamstre

Regjeringen har i dag annonsert en rekke inngripende tiltak for å få kontroll på smittesituasjonen i Norge.

– Dette klarer vi å gjøre sammen, men det er utrolig viktig at vi ikke begynner å hamstre. Butikkene vil være åpne, vi har god tilgang på matvarer. Vi må ha den solidariteten at vi ikke lager en panikkstatus rundt det, sier Erna Solberg.

Tiltakene innebærer blant annet at en rekke arrangementer og virksomheter stenges ned - men altså ikke dagligvarebutikkene. De som kan, skal holde hjemmekontor.

– Hamstring er usolidarisk med andre, og det er helt unødvendig, understreker Erna Solberg.

Statsråden som har ansvaret for matberedskap, næringsminister Iselin Nybø, forsikrer også om at hamstring er helt unødvendig.

– Som ansvarlig for matberedskap følger vi situasjonen tett, og det er nok mat både i butikkene og på lager, sier næringsminister Iselin Nybø (V) til VG.

Likevel tømmes butikkhyllene for varer flere steder.

Da VG besøkte Coop Alnabru, var det køer gjennom hele butikken, og flere hyller var helt tomme. De siste ukene har flere matvarekjeder meldt om økt salg av utvalgte varer.

– Må forstå at butikkene ikke kan fylles av folk

Maria Adele Astroianni er fra Italia, men jobber som sykehuslege på Ahus. Med mye familie og venner i Italia, har viruset bekymret henne siden januar. Nå reagerer hun kraftig på det som skjer i norske matbutikker:

– Det vi nå ser skremmer meg. Det er helt riktig av Erna Solberg å advare mot hamstring fordi vi har nok mat. Men hva med smitterisikoen?, spør Astroianni.

BEKYMRET FOR SMITTE: Maria Adele Astroianni fra Italia jobber som lege ved Ahus og har fulgt situasjonen i hjemlandet tett siden januar. Hun mener at mat er det minste problemet i denne situasjonen i Norge, men at butikken også er en smittearena dersom mange samles og står i kø der. Foto: Privat

– Når folk samler seg i butikkene og står i kø, sprer smitten seg. I Norge gjøres det nå så mange tiltak for å hindre at smitten sprer seg. Jeg forstår at folk er redde, men de må også forstå at butikkene og kjøpesentrene ikke kan fylles av folk, sier hun.

Det mener hun kan løses ved å forholde seg rolig.

– Selv kommer jeg til å handle bare det jeg trenger, og passe på å reise ekstra sent eller ekstra tidlig, sier hun.

– Det er nok varer på lager

Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge, sier til VG at instruksjonene må komme fra helsemyndighetene om de skal gjøre tiltak i butikkene for å begrense kundetrafikk i store butikker.

– Vi følger til enhver tid rådene vi får fra helsemyndighetene. Vi har også igangsatt ekstra tiltak, som å vaske alle flater kunder berører tre ganger daglig. Vi mener vi gjør tiltak som beskytter både kunder og våre ansatte, sier han.

– Hva om folk ikke handler som normalt, har dere da nok varer?

– Jeg har akkurat snakket med våre innkjøpere, og det er nok varer på lager. Vi har også en løpende dialog med leverandørene. Utfordringen ved hamstring er at det blir tomt i butikk i en kort periode til vi får kjørt ut fra lager. Det tar jo litt tid, sier kommunikasjonssjefen.

GRØNNSAKSAVDELINGEN: Mange har hamstret varer fra Coop på Alnabru. Foto: Mattis Sandblad

Han sier det ikke vil være aktuelt sånn situasjonen er nå å innføre restriksjoner for antall varer hver kunde kan kjøpe.

– Vi har hatt det ved priskriger, men vi er ikke der i dag at vi trenger det. Men det er betinget av at folk hører på helsemyndighetenes råd, understreker Kristiansen.

– Vi har forståelse for at kunder kjøper for tre-fire dager, men det er ikke nødvendig å kjøpe hermetikk for de neste tre årene.

Kristine Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, forteller at det i deres butikker er opp til butikksjefene om de vil legge inn begrensninger på salg av enkelte varer.

– Vi ønsker ikke å begrense unødvendig, men hvis butikksjef ser at det er noen vare som man risikerer å gå tom for inntil neste leveranse kan de sette begrensninger inntil tre stykk, sier hun.

Dette har de gjort på Kiwi Hasleveien:







HERMETIKK-GRENSE: Disse hermetikk-varene har mange villet hamstre, så her er det innført begrensninger på hvor mange man kan kjøpe.

Høyre-politiker Margret Hagerup ber også folk roe seg, og har lagt ut et innlegg fra Askos matlagre som viser fulle hyller av varer som kan leveres til butikkene.

Også over svenskegrensen merkes nordmenns hamstre-trang:

– Det har vært uvanlig stor handel her i dag. Vi har sett dette komme, men ikke i denne størrelsesordenen, sier butikksjef Ole Lind i den enorme matbutikken Maximat på Nordby Shoppingcenter.

Han anslår en doblet omsetning mot en vanlig lønningstorsdag. Men det har ikke vært kaotisk, slik han har lest at det er i norske dagligvarebutikker. Antibac er det eneste butikken per nå sliter med å få inn fordi produsenten har problemer med å levere det.

– Folk handler dopapir, tørkepapir og tørrvarer - og ellers vil jeg si mer av alt, sier Lind. Butikken har bemannet opp både ansatte og renholdpersonell, og skjerpet hyppigheten for vask i butikken og på overflater kundene er i kontakt med.

Bransjen maner til ro

Til E24 ber en samlet dagligvarebransje folket om å holde hodet kaldt.

– Vi maner folk til å følge myndighetens råd. I det inngår også å unngå hamstring, slik flere gjorde i Danmark i går. Vi har ingen grunn til å tro at varestrømmen på mat ikke vil fungere fremover, sier kommunikasjonssjef i Norgesgruppen Kine Søyland til E24.

Også den nettbaserte matvarebutikken kolonial.no har store kapasitetsutfordringer. De skriver på sine sider at første utleveringsdag blir mandag den 16. mars, fordi de har nådd maks kapasitet frem til søndag 15. mars.

«Vi beklager og jobber på spreng med å øke kapasiteten», skriver de.

Publisert: 12.03.20 kl. 16:41 Oppdatert: 12.03.20 kl. 21:35

