HAMSTRER: Mange har hamstret varer fra Coop på Alnabru , men de understreker at de har nok varer på lager.

Erna Solberg: – Utrolig viktig at vi ikke begynner å hamstre

Flere nordmenn drar til butikken for å hamstre inn varer. Det advarer regjeringen kraftig imot.

– Dette klarer vi å gjøre sammen, men det er utrolig viktig at vi ikke begynner å hamstre. Butikkene vil være åpne, vi har god tillit på matvarer, vi har god tilgang på de ulike tingene. Vi må ha den solidariteten at vi ikke lager en panikkstatus rundt det, sier Erna Solberg.

Regjeringen har i dag annonsert en rekke inngripende tiltak for å få kontroll på smittesituasjonen i Norge. Tiltakene innebærer blant annet at en rekke arrangementer og virksomheter stenges ned - men altså ikke dagligvarebutikkene. De som kan, skal holde hjemmekontor.

– Hamstring er usolidarisk med andre, og det er helt unødvendig, undrstreker Erna Solberg.

Helseminsiter Bent Høie kommer med den samme oppfordringen.

– Når det gjelder varehandel vil dagligvarebutikkene holde åpent, så det er ingen grunn til å hamstre mat.

Statsråden som har ansvaret for matberedskap, næringsminister Iselin Nybø, forsikrer også om at hamstring er helt unødvendig.

– Det er ingenting som tyder på at dagligvarehandelen får problemer med matforsyningen i ukene fremover. Derfor er det ingen grunn til å hamstre. Det er mat nok til alle. Som ansvarlig for matberedskap følger vi situasjonen tett, og det er nok mat både i butikkene og på lager, sier næringsminister Iselin Nybø (V) til VG.

Likevel tømmes butikkhyllene for varer flere steder.

Da VG besøkte Coop Alnabru, var det køer gjennom hele butikken, og flere hyller var helt tomme. De siste ukene har flere matvarekjeder meldt om økt salg av utvalgte varer.

– Det er nok varer på lager

Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge, sier til VG at instruksjonene må komme fra helsemyndighetene om de skal gjøre tiltak i butikkene for å begrense kundetrafikk i store butikker.

– Vi følger til enhver tid rådene vi får fra helsemyndighetene. Vi har også igangsatt ekstra tiltak, som å vaske alle flater kunder berører tre ganger daglig. Vi mener vi gjør tiltak som beskytter både kunder og våre ansatte, sier han.

– Hva om folk ikke handler som normalt, har dere da nok varer?

– Jeg har akkurat snakket med våre innkjøpere, og det er nok varer på lager. Vi har også en løpende dialog med leverandørene. Utfordringen ved hamstring er at det blir tomt i butikk i en kort periode til vi får kjørt ut fra lager. Det tar jo litt tid, sier kommunikasjonssjefen.

GRØNNSAKSAVDELINGEN: Mange har hamstret varer fra Coop på Alnabru.

Han sier det ikke vil være aktuelt sånn situasjonen er nå å innføre restriksjoner for antall varer hver kunde kan kjøpe.

– Vi har hatt det ved priskriger, men vi er ikke der i dag at vi trenger det. Men det er betinget av at folk hører på helsemyndighetenes råd, understreker Kristiansen.

– Vi har forståelse for at kunder kjøper for tre-fire dager, men det er ikke nødvendig å kjøpe hermetikk for de neste tre årene.

Bransjen maner til ro

Til E24 ber en samlet dagligvarebransje folket om å holde hodet kaldt.

– Vi maner folk til å følge myndighetens råd. I det inngår også å unngå hamstring, slik flere gjorde i Danmark i går. Vi har ingen grunn til å tro at varestrømmen på mat ikke vil fungere fremover, sier kommunikasjonssjef i Norgesgruppen Kine Søyland til E24.

Også den nettbaserte matvarebutikken kolonial.no har store kapasitetsutfordringer. De skriver på sine sider at første utleveringsdag blir mandag den 16. mars, fordi de har nådd maks kapasitet frem til søndag 15. mars.

«Vi beklager og jobber på spreng med å øke kapasiteten», skriver de.

Publisert: 12.03.20 kl. 16:41 Oppdatert: 12.03.20 kl. 17:09

