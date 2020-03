Parkeringen på Skar i Nordmarka utenfor Oslo var stappfull i 14-tiden lørdag formiddag. Foto: VG-tipser

Mange i ski- og turløyper lørdag: – Mye mer folk enn vanlig

Det fine helgeværet har lokket mange nordmenn utendørs, og det har ført til fulle parkeringsplasser ved de mest populære utfartsstedene. Helsedirektoratet oppfordrer folk å starte turen hjemmefra.

De fleste av de store byene i Sør-Norge har opplevd strålende vårvær lørdag, og mange virker å ha fulgt oppfordringen fra Helsedirektoratet om å komme seg utendørs:

– Frisk luft er viktig. Vi vil oppfordre alle som ikke er i isolasjon eller syke til å komme seg ut, gå på tur eller ta en joggetur, sa Linda Granlund i Helsedirektoratet på en pressekonferanse lørdag.

Byrådsleder Raymond Johansen sier til Dagbladet at Oslo kommune har fått flere meldinger fra innbyggere som reagerer på at større folkemengder drar til de samme stedene.

– Vi får mange henvendelser fra innbyggere som reagerer kraftig på innbyggere som samles i store grupper og som ikke forholder seg til reglene, sier Johansen til avisen.

– Mye mer folk enn vanlig

Skiglade Kjell Berggren og kona dro tidlig ut til løypene i Skansebakken i Sørkedalen lørdag, men valgte å snu på grunn av folkemengden.

– Det var mye mer folk enn vanlig. Det var altfor mange ute, parkeringsplassen var full da vi hadde snudd og kom tilbake. En strøm av folk på ski, tett i tett. Jeg tenker på smitten, og synes det er bekymringsfullt, sier Berggren til VG.

Et bilde VG har fått tilsendt fra parkeringsplassen på Skar i Nordmarka, viser at relativt mange hadde tatt turen dit også.

Granlund i Helsedirektoratet oppfordret lørdag folk om å ikke starte turen fra parkeringsplassene, men hjemmefra.

– Gå i stedet for å ta bilen hvis alternativet er overfylte parkeringsplasser, sier hun.

Kaotiske tilstander

Adresseavisen har lørdag omtalt kaotiske tilstander ved de mest populære utfartsstedene, med stor trafikk ut til skiløypene. I en pressemelding fra Trondheim kommune ber kultur, nærings- og idrettsdirektør Ola By Rise om at turgåerne forsøker å finne utradisjonelle tidspunkt å ta helgeturen på, for at ikke alle drar samtidig.

I byfjellene utenfor Bergen var det også svært folksomt lørdag, og ifølge Bergens Tidende var det også der mange fulle parkeringsplasser i nærheten av turområder.

Politiet bekrefter at været har lokket mange bergensere utendørs, men det har ikke vært store problemer.

– Det har vært et nydelig vær i Bergen og omegn i dag, og det er veldig mye folk ute. Vi får en del meldinger om mange folk samlet på en plass, men vi har ikke foretatt oss så veldig mye med det. Vi har vært ute og sett, snakket med folk og gitt noen anbefalinger, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Per Algrøy, til VG.

Også Stavanger Aftenblad omtaler fulle parkeringsplasser ved de mest populære utfartsstedene, og at mange turgåere ikke holder stor nok avstand.

Smittevernlege Hans Petter Torvik i Sandnes og Gjesdal sier til Stavanger Aftenblad at han selv observerte flere turgåere i Stavanger-området som gikk veldig tett. Torvik istemmer oppfordringene fra Helsedirektoratet om å ta seg frisk luft, men vektlegger samtidig at folk tenker på smitteforebygging.

