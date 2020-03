Helsedirektoratet: 32 er smittet av coronaviruset i Norge

For første gang advarer Helsedirektoratet om at vi må forvente lokal spredning av coronaviruset i befolkningen.

Totalt 32 personer er smittet i Norge, opplyser helsedirektør Bjørn Guldvog på en pressekonferanse nå.

Tallene er fra mandag morgen.

– Vi må de neste dagene forvente risiko for lokal spredning i befolkningen, opplyser Guldvog.

Advarer om lokal spredning

De første tilfellene i Norge kunne de spore tilbake til utbrudd i andre land. Altså var det smitte som var «importert» til Norge fra andre land. Men så kom utbruddet ved Ullevål, hvor en person som hadde «importert» coronaviruset deretter smittet det videre.

Det blir - jo flere smittede det er - mer og mer komplisert å spore opp alle som hver smittet kan ha vært i kontakt med.

Det nye nå er at Helsedirektoratet mener det kan dukke opp lokal spredning som det kan være vanskelig å spore opprinnelsen til.

– Vi har foreløpig god oversikt over smitteveiene, men ser at det stadig er større mulighet for at vi kan få glipper i forhold til dette, sier helsedirektør Guldvog.

Få svar her! Hvordan smitter coronaviruset?

Og han sier derfor at de kan få lokal spredning i befolkningen, med smitte de ikke vet hvor kommer fra.

– Så vi må være forberedt på at vi kan få smitte i befolkningen som vi ikke har full kontroll over fra første tidspunkt, sier helsedirektøren.

Innfører ikke strengere tiltak som andre land

Per i dag er det ikke en vanskelig pågående smittesituasjon. Og derfor er det ikke iverksatt strenge tiltak som i andre land, ifølge Helsedirektoratet.

Hva gjør andre land? Japan og Tyskland har valgt stenge barnehager og skoler under coronavirus-utbrudd. Italia har stengt av flere byer i områdene i nord som er hardest rammet av coronaviruset. Det samme har Kina gjort med Wuhan, hvor utbruddet startet. Og Italia, Frankrike og Sveits har avlyst større arrangementer som et grep mot coronaviruset.

– Hvis vi får et veldig stort antall smittede som vi ikke vet smitteveiene til, kan det være aktuelt å sette inn andre tiltak, sier helsedirektør Guldvog.

– Jeg vil understreke det jeg har sagt hele veien: Vi vil bare gjøre det der vi ser det er nødvendig for liv og helse, sier helsedirektøren.

Han oppfordrer folk til å senke skuldrene og være forsiktig med å ringe 113 og legevakten på 116 117.

– Hvis man er syk og trenger helsehjelp skal man selvfølgelig ringe legevakten, sier helsedirektøren.

Få svar her! Når bør jeg ringe legen eller teste meg for coronavirus?

