ETTERLYSER MANN: Politiet går nå ut med en beskrivelse av gjerningspersonen etter at han tok seg inn i en villa vest i Oslo.

Etterlyser mann etter grovt ran i villastrøk i Oslo

Politiet ber publikum melde seg dersom de har observert noe i området og går samtidig ut med en beskrivelse av gjerningspersonen.

Oslo politidistrikt iverksatte torsdag etterforskning etter en voldshendelse i et villastrøk torsdag. Da var det snakk om både et mulig ran og frihetsberøvelse.

– Vi jobber bredt med flere hypoteser og den som per nå virker å være sterkest er det at det skal være snakk om et grovt ran, sier politiførstebetjent Tonje Reiten.

Hun er avsnittsleder for spesiell etterforskningsinnsats. Ingen er så langt pågrepet i saken.

– Det ser ut som det er én gjerningsperson og at denne gjerningspersonen har tatt seg til fots i området Tingstuveien mellom klokken 14 og 15 på torsdag, fortsetter Reiten.

Les også Frihetsberøvelse og mulig ran i villastrøk på Oslo vest Oslo politidistrikt har iverksatt etterforskning etter en voldshendelse i et villastrøk torsdag.

Politiet etterlyser nå en mann med følgende beskrivelse:

– En mann mellom 30 og 40 år, rundt 185 cm høy og lys i huden. Han har østeuropeisk utseende. Brunt eller mørke blondt kort hår med viker og lyse øyne, sier Reiten.

Mannen var iført mørkegrå bukse med mange lommer, en slags arbeidsbukse, sort T-skjorte og mørke arbeidssko ifølge politiet.

UNDERSØKELSER: Krimteknikere var på plass torsdag for å gjøre undersøkelser i huset mannen tok seg inn i.

– Han snakket engelsk med gebrokken aksent og vi tror at han har tatt seg fra gjerningsadressen og fulgt jernbanesporet vestover etter hendelsen, sier Reiten.

Hun ber nå folk som han observert noe i området om å ta kontakt med politiet.

– De kan kontakte politiet på telefon 400 32 655, sier politiførstebetjenten

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post