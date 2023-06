Leder av Felles klagenemnd Marianne Klausen

Vil ikke gå av: − Selvplagiat kan fortsatt være fusk

Advokat Magnus Stray Vyrje krever at leder for Felles klagenemnd må gå av som følge av selvplagiatsakene. Leder Marianne Klausen mener Vyrje misforstår.

– Lederen for Felles klagenemnd må gå. Departementets uttalelser er knusende for nemnda, sier advokat Magnus Stray Vyrje til VG.

Han gjentar kritikken i et innlegg i Khrono tirsdag.

I forslag til ny universitets- og høyskolelov, som ble lagt frem forrige uke, vil regjeringen skille mellom gjenbruk av tekst som har gitt studenten uttelling på studiet, og tekst som ikke har det.

Det første kan fortsatt være fusk, men ikke det siste.

De påpeker samtidig at gjenbruk av egen tekst – såkalt selvplagiat – bør straffes mildere enn plagiat.

– Uriktig behandling

Advokat Vyrje representerte HINN-studenten som tapte i tingretten, etter å ha blitt utestengt for å å gjenbruke tekst fra sin egen eksamensbesvarelse, som hun hadde strøkt på. Hun henviste til læreboken, men ikke til sin egen, tidligere oppgave.

Advokat Magnus Stray Vyrje

Til VG utdyper han kritikken:

– Lovforslaget underbygger det som over tid har vært klart for de fleste andre enn medlemmene av nemnda, nemlig at de har behandlet fuskesakene om selvplagiat uriktig, sier Vyrje.

– Uretten har skjedd systematisk og over tid. Alle forsøk på å få nemnda til å snu, har blitt avvist.

Info Fuskesakene VG har i vår kartlagt fusk i høyere utdanning i Norge. Vi har spurt de 20 største utdanningsinstitusjonen – med til sammen 290.000 studenter – om fuskesaker i tidsperioden 2018 til 2022. Ikke alle institusjonene har svart på det VG har spurt om. Derfor kan tallene være høyere. Minst 3800 studenter er i perioden straffet for fusk

De har totalt blitt utestengt i 2600 år

En beregning viser at det kan koste samfunnet 1,1 milliarder i tapt verdiskapning

Staten har brukt minst 30 millioner kroner på advokatbistand til studentene

Institusjonene har utbetalt minst 3,3 millioner i erstatning i fuskesaker

Bare én student har siden 2013 vunnet en fuskesak i retten

Færre enn 1 av 14 vinner frem med en klage til Felles klagenemnd

Det er et stort rettssikkerhetsproblem, mener jusseksperter Vis mer

– Godt kvalifisert

Leder for Felles klagenemnd Marianne Klausen tilbakeviser kritikken.

– Felles klagenemnd er en bredt sammensatt gruppe med godt kvalifiserte medlemmer.

Hun påpeker at hvert av de syv medlemmene har en stemme hver.

– Har ikke du som leder likevel ansvar, eller mener du at hele nemnda bør trekke seg?

– Nemndas medlemmer er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet, og vi er satt til å forvalte et regelverk. Jobben som leder vil jeg gjøre frem til min periode utløper.

Leder av Felles klagenemnd Marianne Klausen

– Vil Felles klagenemnd endre praksis som følge av lovforslaget?

– Vi merker oss at departementet fortsatt i hovedsak ønsker at institusjonene selv skal regulere dette, og at selvplagiat fortsatt kan bli ansett fusk.

Klausen mener institusjonene selv må bestemme hvilke regler de skal ha for eksamener. Hun ser frem til at lovforslaget skal behandles i Stortinget.

Uenighet i nemnda

Internt i Felles klagenemnd har det tidligere vært debatt om selvplagiat er like alvorlig som plagiat, og om det skal straffes like strengt. Flertallet i nemnda landet på at det skal behandles likt.

Problemet med selvplagiat er ifølge Klausen at gjenbruk uten kildehenvisning kan gi en fordel til studenten som sensor ikke gjøres oppmerksom på.

Eksamenssal ved UiO

– Dersom studenten velger ikke å følge reglene som gjelder for gjennomføringen av eksamen, anses dette som et tillitsbrudd.

Klausen opplyser at nemnda har hatt svært få saker om selvplagiat til behandling. De fleste av disse sakene avgjøres ved institusjonene.

– Selvmotsigelse

– Det er ikke tvil om at selvplagiering omfattes av fuskebegrepet. Dette blir på nytt presisert av departementet nå, sier Klausen.

Jusprofessor Terje Einarsen mener det er feil forståelse av loven.

– Selve begrepet selvplagiering er en selvmotsigelse og har ingenting med fusk å gjøre, sier han.

– Problemet er at det har utviklet seg en uriktig praksis som departementet nå i hovedsak bekrefter.

Jusprofessor Terje Einarsen

Klausen tilbakeviser dette.

– Som leder av Felles klagenemnd merker jeg meg at Einarsen har sterke synspunkter på hva som bør anses som fusk og ikke.

– Ingenting i lovforslaget innebærer at sakene Felles klagenemnd har behandlet har vært i strid med gjeldende regler. Tvert imot.

Strengere straff

Klausen påpeker at departementet i hovedsak viderefører gjeldende regler om fusk i lovforslaget – men åpner for å doble maksstraffen til to års utestengelse.

– Er dere enig i at dette trengs?

– Vår erfaring til nå er at det ikke har vært et stort behov for dette.

Klausen sier at det i år har vært noen saker der studenter blir anklaget for gjentagende fusk.

I lovproposisjonen skriver departementet at de mener det er forskjell på alvorlighetsgraden i å plagiere andres og eget arbeid, og at dette bør få betydning for straffen.

Klausen sier til VG at hun merker seg departementets presisering.

– Til nå har det kommet få føringer om hva vi skal vektlegge i reaksjonsfastsettelsen. Vi vil sette oss inn i dette, og tilpasse vår praksis dersom loven blir vedtatt.

– Vil dere gjøre endringer nå, eller vente til loven er vedtatt?

– Det viktigste for oss er forutsigbarhet og at studentene likebehandles. Vi må se på om det er forskjeller mellom vår praksis og det som nå foreslås. Det er ikke sikkert det er noen store endringer som skal til.

– Bevis på at demokratiet fungerer

Klausen mener at det ikke ligger noen dramatikk i lovforslaget.

– Departementet kommer med innspill for fremtiden om regler og praktisering. Dette er egentlig bare et bevis på at demokratiet vårt fungerer.

Hun mener det er institusjonene som må føre an.

– Først og fremst må de tilpasse sine forskrifter og retningslinjer til den nye loven.

– Det er institusjonene som må styre en eventuell praksisendring, sier hun.

Institusjonene selv viser til Felles klagenemnds praksis når de begrunner sine egne avgjørelser.

Advokat Vyrje mener at departementets uttalelser om hvordan selvplagiatsakene skal behandles, må forstås som en instruks om at nemndas praksis må endres.

Kunnskapsdepartementet opplyser til VG at forslagene deres til ny lov ikke kan leses som kritikk av Felles klagenemnds håndtering av fuskesaker etter gjeldende rett.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

Vyrje mener studenter som har blitt urettmessig utestengt for selvplagiat, må få vedtakene omgjort.

Samfunnsansvar

Klausen ser frem til at debatten i mediene får et mer overordnet preg. Til nå har mediesakene vært en avsporing, mener Klausen.

– Jeg er opptatt av at Felles klagenemnd er satt til å forvalte et samfunnsoppdrag, sier hun.

Klausen mener fokuset bør ligge på hvordan institusjonene kan avdekke fusk.

– Arbeidsgivere må være trygge på at studentene som går ut fra institusjonene har de kvalifikasjonene de sier at de har. At det koster samfunnet mye at studentene blir utestengt ser jeg. Det er en trist konsekvens av at studentene ikke forholder seg til reglene om fusk, sier hun, og legger til:

– Konsekvensen av å ikke ta de studentene som bevisst fusker har imidlertid også en kostnad. Da kan vi miste tillit til en viktig samfunnsinstitusjon som universitet- og høyskolesektoren er. Det er i så fall svært alvorlig.

