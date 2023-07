Moxnes etter solbrille-tyveri: − Ble livredd

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier frykten for å bringe skam over partiet gjorde at han ikke leverte tilbake de stjålne solbrillene.

– Jeg vil starte med å si at jeg er innmari lei meg og at jeg vil si unnskyld til alle som er involvert, sier Moxnes til pressen utenfor Sentrum Scene lørdag.

– Jeg er skuffet over at jeg ikke umiddelbart gikk tilbake og at jeg ikke umiddelbart gikk i detalj om forløpet fra første stund. Jeg ønsker ingen form for særbehandling og ønsker å svare på spørsmålene pressen har.

Fredag ble det kjent at han hadde tatt med seg et par solbriller fra en butikk på Gardermoen, uten å betale for dem. Han ble oppdaget og fikk et forelegg.

Moxnes innrømmer at han ikke fortalte alle detaljene i historien – blant annet til sine partikollegaer – fra start, og at ikke burde holdt igjen opplysningene om at han rev av lappen og la brillene i bagasjen, da han oppdaget at han hadde dem i lommen.

– Det var en stor feil, og det ga inntrykk av at det var en hverdagslig tabbe og forglemmelse, sier han.

Han sier at han ble redd for at tyveriet skulle bli en offentlig sak, som kunne skade partiet, dersom han valgte å gå tilbake til butikken og fortelle at han hadde tatt med seg et par solbriller uten å betale.

– Jeg syntes det var flaut og skamfullt. Jeg burde gått tilbake tidligere, sier han.

Moxnes: – Skulle fortalt om forløpet fra første stund

VG har opplysninger om at du først skal ha nektet for at du hadde brillene da det kom en vekter?

– Jeg tror jeg var helt sjokkert, at det første jeg sa var «hæ, brillene?» da det kom bort en fyr med ID. Jeg fikk panikk. Jeg ble helt lamslått og perpleks. Det er det flaueste øyeblikket i mitt liv og det var som et takras.

– Måtte du bli med et sted for å gi brillene til butikken?

Nei, jeg måtte bli med bort til butikken for å betale for dem.

– Kommer videoovervåkningen til å vise det du har fortalt?

– Den kommer til å vise forløpet. Jeg opplever at folk er skuffet og det skjønner jeg for det har de grunn til.

LAMSLÅTT OG PERPLEKS: – Det er det flaueste øyeblikket i mitt liv og det var som et takras, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til VG.

– Jeg opplever også at jeg har støtte, men det er veldig forståelig at folk er skuffet og opprørte. Denne saken skygger for politikken vår. Den står i veien for andre ting vi ønsker å snakke om ... Det er frustrerende og unødvendig.

– Du har sagt at du var redd og fryktet en skandale. Hva var du redd for?

– Jeg var redd for at det skulle bli en stor pressesak der og da, og at partiet ville svi for det. Men alle skjønner jo at det var det siste jeg burde gjort. Skandalen har vi jo fått til gagns!

– Har skandalen allerede skjedd?

– Ja, det har den jo og jeg kommer til å få høre det. Men det er min skyld. At folk kommer til å snakke om det og ha det moro på min bekostning.

– Stjal du brillene med vilje?

– Nei, men jeg tok dem med ut av butikken uten å betale for dem. Når man har passert den grensen der, må man gjøre opp for seg og betale den boten.

Avhengig av tillit

På pressetreffet forteller Moxnes at han fortsetter som partileder:

– Jeg velger å fortsette som partileder, men jeg klamrer meg ikke til taburetten, altså. Jeg vant landsmøtet for to år. Det er opp til partiet å si ifra om de mener det ikke skal være sånn lenger.

– Jeg er avhengig av tillit for å være partileder. Det er opp til medlemmene å vurdere om dette er en sak for Rødt eller ikke. Jeg opplever at folk er skuffet og at de rister på hodet og at jeg får velfortjent kjeft, erkjenner Moxnes.

Selv tror han at tilliten er til stedet blant partimedlemmene.

– Ingen har hevd på å være leder. Jeg ble livredd for at jeg kunne påføre skade på partiet ved å gå tilbake og si at jeg ikke hadde betalt. Det var helt idiotisk.

– Mener du at du har den rette karakteren til å lede partiet?

– Altså ... Jeg vet ikke. Jeg vil lytte til det partiet sier, og det de tenker om saken om den bør ha noe å si for meg som partileder.

– Det er opp til andre enn meg å vurdere om jeg har tillit eller ikke.

Løy for partikollegaer

I dag sier Moxnes at det var en feil og en håpløs vurdering.

– Heller ikke dine partikolleger fikk hele historien. Hvorfor valgte du å ikke dele med dem?

– Det var helt feil, jeg skammer meg. Det var helt håpløst og en panikkreaksjon. Det var bare tull å ikke fortelle alt fra starten. De har gitt tydelig tilbakemeldinger, og det skulle bare mangle.

– Folk kjører forbi og ropte hvor er brillene mine til deg nå. Hvordan vil dette virke inn på et valgår?

– Det må vi bare se hvordan går. Det er litt tidlig å vite.

– Kan partiet være trygg på at du har fortalt hele historien nå?

– Ja, de kan de. Jeg har lagt det frem. Så er det opp til andre å avgjøre om jeg har tillit.

LØY: Lørdag erkjente Moxnes at han ikke var ærlig med egne partikollegaer om tyveriet. – De har gitt tydelig tilbakemeldinger, og det skulle bare mangle, sier Rødt-lederen.

– Gjorde en stor feil

– Jeg gjorde en stor feil, både ved å ta brillene med ut av butikken uten å betale for dem, men ikke minst etterpå da jeg oppdaget det. Det var utrolig idiotisk og noe jeg skammer meg for og er lei meg for.

– Jeg har fått straff som fortjent og en grei lærepenge. Det skulle bare mangle. Det er grunn til å kritisere meg.

– Vurderte du å gå tilbake til butikken?

– Ja, men frykten tok overhånd. Jeg var redd for at det ville bli en stor offentlig skandale.

– Jeg hadde med meg brillene, så gikk vi for å spise. Så oppdaget jeg hva jeg hadde i lommen. Da ble jeg livredd, forteller han om hendelsesforløpet.

– Er det lettere å rive av lappen for deg enn å gå tilbake til butikken?

– Jeg var livredd for at det skulle bli en offentlig skandale. Jeg gjorde en fundamental feil. Det skjønner jeg at mange er skuffet og reagerer på, erkjenner Rødt-lederen.

FIKK PANIKK OG BLE LIVREDD: – Jeg ble livredd for at jeg kunne påføre skade på partiet ved å gå tilbake og si at jeg ikke hadde betalt. Det var helt idiotisk, sier Moxnes på dagens pressekonferanse etter solbrille-tyveriet.

Ønsket ikke en offentlig sak

Moxnes angrer på at han ikke gikk tilbake med brillene og innrømmer at han ikke ønsker en offentlig sak.

– Jeg tror jeg håpet at det ikke skulle bli en offentlig sak og at jeg skulle gjøre opp for meg. Men så ble det ikke sånn.

– Etter at du var i kontakt med Romerikes Blad endret du historien din. Hvorfor gjorde du det?

– Problemet var at det ga inntrykk av å være mer bagatellmessig. Jeg tror det handler om at jeg var så utrolig flau og ikke klarte å fortelle det

Panikk

Fredag ble det kjent at Moxnes fikk et forelegg på 3000 kroner for å ha stjålet et par solbriller på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Han fortalte først at han hadde gått ut av butikken og glemt at han hadde brillene. Senere endret han historien og forklarte at han oppdaget brillene, fjernet lappen og la dem i bagasjen sin.

– Jeg fikk panikk og ble redd, sa Moxnes i et intervju med VG fredag kveld.

Denne nye versjonen hadde heller ikke partikollegaer fått, da han kontaktet dem for å fortelle at en pinlig nyhet ville komme i media.

– Det er selvsagt dumt av han å ikke fortelle alt med en gang. Det er en tabbe han burde unngått, og det hele er en dum og alvorlig feil, sier partikollega Mímir Kristjánsson til VG lørdag formiddag.