Mange hadde møtt

opp i årets prideparade Gahr Støre gikk fremst

i årets parade i Oslo Flere hadde eksperimentert

med fargerike antrekk

Pride i bilder

Statsminister Jonas Gahr Støre har gledet seg lenge til festivalen – men kan ikke love at det blir dans i år.

– Jeg har gledet meg i mange måneder, sier Støre til NTB.

Han har lørdag fått æren av å gå helt fremst i prideparaden i Oslo sammen med byrådsleder Raymond Johansen og justisminister Emilie Enger Mehl.

– I år er det pride som planlagt, og du hører stemningen i byen, sier en entusiastisk Støre.

Mehl sier til VG at dagen i dag må være en dag for å bruke farge på jobben. Selv var hun ikledd en knallgrønn kjole.

– Det er en viktig feiring av norske verdier. Vi er et samfunn for inkludering, mangfold og kjærlighet. Jeg vet at mange har følt på utrygghet etter det som skjedde i fjor. Så det er viktig for meg fordi dette skal være en dag for glede, det skal være en feiring som det skeive miljøet fortjener.

Årets pridemarkering er preget både av glede og alvor, understreker Støre, som sier han føler med dem som ble berørt av skyteepisoden 25. juni i fjor.

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook

Del på Facebook

Kopier lenke

Kopier lenke