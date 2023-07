SKATTESPØRSMÅL: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har fått flere spørsmål om skatt og samboerskap de siste par ukene.

Vil ikke svare på hva han sa om samboerskap i samtale om sikkerhet

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier at han ikke var samboer med kona i 2020 og starten av 2021. Men hva han fortalte om samboerskapet til sikkerhetsmyndighetene, vil han ikke svare på.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen gikk for tre uker siden tilbake på uttalelser om at han var samboer med sin nåværende kone i 2020 og deler av 2021.

Opplysningen om at de ikke var samboere, er avgjørende for at hans nåværende ektefelle i 2021 kunne selge en bolig på Bislett i Oslo uten å skatte av milliongevinsten.

Om kona bodde sammen med forsvarssjefen i kommandantboligen på Akershus festning, skulle hun betalt 605.000 kroner i skatt på salget.

Omtalt som samboere

I en rekke portrettintervjuer etter at Kristoffersen ble utnevnt som forsvarssjef i 2020, sto det at han og den daværende forloveden var samboere. For tre uker siden gikk han tilbake på det, etter å ha fått spørsmål fra VG om skatt.

Men Kristoffersen har også måttet opplyse om sin sivilstatus til Forsvaret.

Har du en høy militær stilling, får du tilgang på mye gradert informasjon. Derfor må du gjennom en såkalt autorisasjonssamtale.

Der får man spørsmål om sivilstatus. Endres sivilstatusen, skal det rapporteres inn.

FORSVARSSJEFENS BOLIG: Kommandantboligen på Akershus festning. Kristoffersen overtok kommandantboligen på Akershus festning da han ble forsvarssjef i august 2020.

– En fortrolig samtale

VG har spurt Kristoffersen om når han meldte inn samboerskapet til sin autorisasjonsansvarlig.

Det har han ikke svart på.

Pressevakt Aleksander Engborg Hage i Forsvaret, svarer følgende i en e-post til VG:

– Når det gjelder autorisasjonssamtale så er dette en fortrolig samtale mellom den som har autoriserende myndighet og den som skal ha tilgang på sikkerhetsgradert materiale.

Hatt flere autorisasjonssamtaler

Hage opplyser at Forsvarssjefen har gjennomført flere slike samtaler, for eksempel når han har startet i nye stillinger eller når det skjer endringer som kan ha betydning for sikkerhetsklareringen hans.

– Det handler ikke om at forsvarssjefen, Forsvaret eller Forsvarsdepartementet ikke ønsker å opplyse om bosted eller sivilstatus, men det vil ikke være riktig av oss å gå inn på innholdet i autorisasjonssamtaler. Det er svært viktig at slike samtaler er fortrolige slik at Forsvarets personell opplever nødvendig trygghet til en åpen og ærlig dialog med sin autoriserende leder, opplyser Hage.

– Kan du utdype hvordan ansatte i Forsvaret vil føle seg utrygge hvis forsvarssjefen opplyser om dette?

– Dersom Forsvarssjefen kommenterer hva han har snakket om i en autorisasjonssamtale, signaliserer han til andre ansatte at innholdet i slik samtale ikke nødvendigvis er fortrolig allikevel, svarer Hage i en epost.

Forsvarssjefen har overfor VG tidligere forklart hvor han har bodd og når han mener han ble samboer med sin nåværende ektefelle.

Eirik Kristoffersen på et seminar i Bergen tidligere i juni.

«Kan skade nasjonale sikkerhetsinteresser»

VG har bedt både departementet og Forsvaret om innsyn i hva Kristoffersen har sagt om samboerskapet i klareringssamtalene.

Forsvaret har avslått å gi innsyn i dette, og vist til sikkerhetsloven. I loven står det at opplysninger som «kan skade nasjonale sikkerhetsinteresser om den blir kjent for uvedkommende», ikke skal gis innsyn i.

VG har påpekt for Forsvaret at Kristoffersen selv en rekke ganger har fortalt om sin egen sivilstatus i media. Forsvaret har opprettholdt avslaget.

Forsvarsdepartementet har ikke svart på innsynsbegjæringen.

Vil heller ikke svare

Forsvarssjefens ektefelle, Linn Therece Johansen Kristoffersen, opplyste for to uker siden at hun har bedt Skatteetaten gjøre en vurdering særlig knyttet til hennes boligsalg i 2021.

– Jeg har ikke noe uoppgjort med Skatteetaten. For å få det dokumentert, har jeg bedt Skatteetaten gjøre en vurdering særlig knyttet til mitt boligsalg i 2021. Skatteetaten må gjerne vurdere alt tilbake til 1993, da jeg fikk mitt første frikort. Viser det seg at noe ikke er i orden, vil jeg gjøre opp for meg, har hun tidligere skrevet i en SMS til VG.

Plikt til å varsle

Seksjonssjef Iselin Ryeng-Lande i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM NSMNSM er Norges direktorat for «forebyggende og nasjonal trygghet». Det betyr at de blant annet kontroller at informasjon, infrastruktur eller andre viktige ting sikres. De har også ansvaret for å koordinere håndteringen av ulike dataangrep mot Norge. ) opplyser at en sikkerhetsklarert person er pliktig til å varsle om forhold som kan ha betydning for om vedkommende er sikkerhetsmessig skikket.

I en sjekkliste til autorisasjonssamtaler som ligger på NSM sine nettsider, skriver sikkerhetsmyndigheten:

«Endring i sivilstand skal innrapporteres. Dersom det inngås ekteskap/tilsv. eller samboerskap i en ekteskapslignende form over 3 måneder, skal reklarering iverksettes.»

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post