PÅ DYPET: Leder for havteamet i WWF, Fredrik Myhre med pigghå svømmende rundt seg.

Omringet av flere hundre hai: − Ikke skummelt

Noe av det gjeveste Fredrik Myhre opplever er å være omringet av flere hundre pigghå.

Dette er nemlig 11. året leder for havteamet i WWF Verdens naturfond, Fredrik Myhre og hans dykkevenner, skal trekke dykkemasken over hodet og hoppe i det.

– En stor stim med pigghå kan ha opp til 20.000 individer på et stort område, forteller han.

Han dykker på 16 til 22 meters dybde, 1,5 nautiske mil utenfor Reve havn ved Klepp.

Tanken på å være omringet av opp mot flere hundre hai kan få den aller tøffeste av oss til å grøsse.

Myhre synes imidlertid det er stas.

I VANNET: Fredrik Myhre

– Det er overhodet ikke skummelt! Å dykke med pigghå må være noe av det mest magiske man kan oppleve.

Satt på spissen er det ikke er ikke haiene som er farlig for mennesker, det er mennesker som er farlig for haiene, mener Myhre.

Han dykker for å skaffe oversikt over pigghå-bestanden, men også fordi han synes det er en givende opplevelse.

Info Pigghå Latinsk navn: Squalus acanthias

Maks størrelse: 123 cm

Levetid: 25 år

Leveområde: Global utbredelse i tempererte områder på både nordlig og sørlig halvkule

Hovedgyteområde: Uavklart

Gytetidspunkt: Ungene fødes levende året rundt, men trolig med en topp om vinteren.

Føde: For en stor del dyreplankton, inkludert geléplankton i den pelagiske ungfiskfasen, og som voksen, sild, torskefisk, blekksprut, krepsdyr, o.a.

Særtrekk: Har en svakt giftig pigg foran hver av de to ryggfinnene. Disse kan benyttes til å anslå fiskens alder ved å telle antall kanter av emaljelag som legges til årlig. Kilde: Havforskningsinstituttet Vis mer

Norge langt ned på listen

På grunn av overfiske har pigghåen nemlig blitt utrydningstruet.

– Før ble det drevet et massivt fiskeri av pigghå i Norge og ellers i nordøst-Atlanteren. På grunn av dette ble pigghåen fredet mot direktefiske for både yrkesfiskere og fritidsfiskere. Dette har ført til at haiarten gjør det litt bedre i dag enn tidligere, sier Myhre.

I dag er det åpnet opp for at enkelte fartøyer lovlig kan fiske arten igjen.

På verdensbasis foregår det i dag storstilt fiske etter en rekke haiarter.

– Det blir fisket rundt hundre millioner haier på verdensbasis hvert år – det an tallet er for stort til at haien klarer å erstatte det som tas ut. Dette har ført til at en tredjedel av alle haiarter vi kjenner til nå er utrydningstruet.

Etter de strenge fiskerireglene trådte i kraft i Norge, opplever Myhre nå at pigghåbestanden tar seg opp igjen. Men han mener imidlertid at det er for tidlig med et direktefiske igjen nå.

Jærkysten som han nå skal dykke i er et marint verneområde.

Totalt utgjør verneområder rundt én prosent av norske havområder. Det gir Norge en 61. plass i verden når det gjelder hvem som er best på vern langs kysten og til havs.

– Norge er med andre ord en av de dårligere i klassen når det kommer til marint vern, konstaterer Myhre.

Etter planen skal den ene prosenten heves til 30.

– Norge har forpliktet seg til å verne 30 % av norske havområder innen 2030, og det haster med å få på plass flere og bedre marine verneområder, sier han.

– Har stor personlighet

– Akkurat hvorfor haiene er her i så store antall om sommeren vet man ikke ennå, men det er nærliggende å tro at dette enten er på grunn av en gytevandring eller for å finne føde – eller en kombinasjon av begge grunnene, sier Myhre.

Han beskriver pigghåene som ganske like mennesker.

– Haiene har stor personlighet! Noen er sjenerte og forsiktige, mens andre er nysgjerrige og litt mer brautende.

– Det å få svømme rundt med disse dyrene er virkelig noe av de største opplevelsene som finnes, mener han.

