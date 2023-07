ETTERLYST: Anders Dale ble rødlistet av Interpol i 2014. Like før ble han terrorlistet av USA. Han er også den eneste nordmannen på FNs sanksjonsliste mot personer tilknyttet al-Qaida og ISIL.

Venstre mener Norge bør hente hjem Anders Dale

Norske myndigheter bør jobbe aktivt for å få den terrorsiktede 44-åringen utlevert fra Jemen, mener Venstre.

Kortversjonen Venstre mener Norge burde jobbe aktivt for å få terrorsiktede Anders Dale utlevert fra Jemen. Dale, som konverterte og forlot Norge i 2011, er antatt å ha sluttet seg til al-Qaida.

Ingvild Wetrhus Thorsvik, Venstre's stortingsrepresentant, oppfordrer bruken av alle diplomatiske kanaler for å legge press på utlevering.

Politiet sikkerhetstjeneste (PST) vurderer utlevering som umulig fordi ormådet kontrolleres av opprørere som ikke representerer den jemenittiske staten.

UD har ikke bekreftet eller avkreftet om det er aktuelt å bistå Dale.

Fremskrittspartiet (Frp) mener på sin side at Dale må ta konsekvensen av sine handlinger. Vis mer

– Norge bør bruke alle tilgjengelige diplomatiske kanaler til å legge press på at han utleveres, sier Venstres stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik, som sitter i Stortingets justiskomité, i en e-post.

Anders Dale har vært en nøtt for norske myndigheter i mange år.

Konvertitten fra Nesodden forlot Norge i 2011 og dukket opp i Jemen. Der skal han ha sluttet seg til terrororganisasjonen al-Qaida på den arabiske halvøy (AQAP).

I dag sitter Dale fengslet i den jemenittiske hovedstaden Sanaa.

Politiets sikkerhetstjenestes (PSTs) siktelse av Dale for terrordeltagelse fra 2014, står fremdeles ved lag.

– Har vist seg smidige før

Likevel har PST sagt til VG at en utlevering av nordmannen er umulig, fordi houthi-opprørsgruppen – som kontrollerer området der han sitter fengslet – ikke representerer staten Jemen.

– Norske myndigheter har vist seg å være smidige og pragmatiske i møte med lignende utfordringer tidligere, sier Thorsvik.

For eksempel har Norge samarbeidet med kurdiske myndigheter om å hente hjem flere kvinner som befant seg i interneringsleirer i Syria.

– Venstre legger til grunn at norske myndigheter har den samme viljen til å komme frem til en løsning også i dette tilfellet, sier Thorsvik.

FORVENTER SMIDIGHET: Stortingspolitiker for Venstre Ingvild Wetrhus Thorsvik

Hun mener det er i Norges interesse å hente Dale hjem og få ham inn i et norsk etterforskningsspor.

– Det vil gi oss muligheten til å ta ham ut av et radikalisert miljø, samtidig som det gir oss bedre oversikt og kontroll over situasjonen, skriver hun.

Dale skal ha fått opplæring i å lage bombebelter og andre, større eksplosiver av al-Qaidas fremste bombeteknolog.

Så langt har kun Venstre og Rødt gått så langt i å mene at norske myndigheter bør hente hjem Dale.

Sosialistisk Venstreparti (SV) sier at de generelt mener alle nordmenn som er fengslet i utlandet bør få bistand til å komme hjem til Norge – særlig hvis de er fengslet under vanskelige forhold – men forstår at saken er vanskelig for UD.

Frp: – Bør ikke løfte en finger

Fremskrittspartiet (Frp) mener Dale «selv må ta konsekvensene for sine handlinger» og at Norge «ikke bør løfte en finger» for å hente ham hjem.

– Han har frivillig valgt å forlate Norge for å bekjempe alt Norge står for, sier innvandringspolitisk talsmann Erlend Wiborg i en e-post.

Regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker ikke å kommentere saken, men henviser til UDs svar. Det gjør også det største opposisjonspartiet Høyre.

FØR: Anders Dale i 2007.

Utenriksdepartementet (UD) har hverken bekreftet eller avvist hvorvidt de kommer til å bistå Dale. I denne saken viser UD til svaret de tidligere har gitt i saken:

– Når norske borgere reiser inn i land og områder som har reiseråd, må de være forberedt på at områdene kan være farlige, og at UD kan ha få eller ingen muligheter til å bistå dem dersom noe skulle skje. Dette er også tilfelle i Jemen, skriver kommunikasjonsrådgiver Henrik Hoel i en e-post.

Thorsvik understreker at internasjonal rett legger begrensninger for hva Norge kan gjøre.

– Man kan ikke forvente at norske myndigheter går aktivt inn på andre staters territorium og yter oppsøkende bistand, sier hun.

Les også Søster til terrorsiktet nordmann: Livredd for ikke å ta telefonen i tide Søsteren til terrorsiktede Anders Dale hadde ikke snakket med broren på over elleve år. Så ringte telefonen.

Dale skal ha en skuddskade i benet.

Venstre forventer at Dales behov for helsehjelp vil vektlegges i UDs vurdering.

– Jo mer prekært behovet for helsehjelp er, desto tyngre bør behovet vektes i den samlede vurderingen, sier Thorsvik.

Det foreligger ingen dokumentasjon på skadene. Men NRK har snakket med en medfange som sier han var vitne til at Dale ble slått med kølle og sparket i ansiktet av fangevoktere.

Den eneste som er i direkte kontakt med Dale, er storesøsteren hans. Hun har tidligere fortalt at broren har oppgitt at han er skadet og trenger helsehjelp.

