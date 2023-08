Mor mistet ufødt barn – rørte Støre og Solberg til tårer på direkten

Statsminister Jonas Gahr Støre, Erna Solberg slet med å holde tårene tilbake under mandagens Debatten på NRK.

Renate mistet sitt ufødte barn på UNN i sommer.

I et sterkt, forhåndsinnspilt opptak, fortalte hun om da hun mistet sin ufødte sønn Erik.

Nå vil Renate ha svar på hva politikerne vil gjøre for at ingen andre skal havne i samme situasjon som henne.

Spørsmålene Renate stiller til statsminister Jonas Gahr Støre og Erna Solberg er:

Kan dere love at fødende kvinner aldri skal bli sendt hjem igjen på grunn av manglende kapasitet på sykehusene?

Hva skal dere gjøre for å gi fødende i hele landet et bedre tilbud med nok plass, og nok ansatte på jobb?

Høyres leder Erna Solberg sier det er utrolig sterkt å høre historien til Renate, og at alle skjønner dramaet hun står i.

– Jeg har en sønn som heter Erik, så dette traff meg, sier hun på sendingen.

Statsminister Jonas Gahr Støre beskriver dette som sterkt.

– Jeg er like preget som alle. Det er utrolig sterkt. Dette er dypt tragisk. Jeg er glad for at du spilte av dette innlegget for at dette tror jeg gir dypt inntrykk på de som jobber på UNN. Vårt mål er at dette ikke skal skje.

UNN beklager

Administrerende direktør ved UNN, Anita Schumacher, omtaler saken som en tragisk hendelse, først og fremst for Renate og familien.

– Den har også gjort sterkt inntrykk på ansatte ved fødeavdelingen og øvrige involverte i UNN, sier direktøren til NRK.

I tillegg til at saken er sendt til Statsforvalteren, går UNN internt gjennom hendelsen i detalj for å avdekke om det er gjort noe galt, eller om noe kunne vært håndtert annerledes. De har også beklaget det som har skjedd til familien.