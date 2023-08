VGs dom over partilederdebatten: Støre tilbake i statsministertrøya

BERGEN (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre var nok en gang skarpere i partilederdebatten enn hovedkonkurrenten Erna Solberg.

Ni partiledere og to programledere braket sammen i en tidvis kaotisk debatt hos TV 2 i Bergen.

Støre gikk seirende ut av partilederdebatten i Arendal. Også denne gangen var den nye statsministeren bedre enn den forrige.

Erna Solberg får en firer på terningen – mens Støre og to andre partiledere får femmere.

Her kan du lese hvem VG-kommentatorene Hanne Skartveit, Astrid Meland og Hans Petter Sjøli synes var best – og dårligst.

Hva synes du? Under kan du selv trille terningen.

Debatten: 3

Arill Riise er i overkant deltakende, og hadde bestemt seg for at «mer penger» var det eneste svaret i debatten om eldreomsorgen. Mange avbrytelser fører til en kaotisk runde om en av valgkampens viktigste temaer. Mens gårsdagens NRK-folkemøte fra Tromsø var svært vellykket, ble kveldens partilederdebatt på TV 2 nokså rotete og lite opplysende for velgerne. Den litt hektiske kortrunden med publikumsspørsmålene fungerer bedre enn når programlederne styrer debatten.