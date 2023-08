Nidaros: Sjokkmåling for Ap i Trondheim – Høyre nesten dobbelt så store

BERGEN (VG) Nidaros sin ferske meningsmåling for Trondheim skaper sjokkbølger. Høyresiden ser ut til å gjøre storeslem i Ap-bastionen.

Utfordrer Høyre måles til 33 prosent, og er nesten dobbelt så store som Arbeiderpartiet i Norges tredje største by, ifølge den ferske meningsmålingen.

Ap, som har styrt trønderhovedstaden siden 2003, får 17,5 prosent oppslutning på målingen.







Avisen omtaler det som en «katastrofe for venstresiden».

Tallene gleder naturligvis Høyre-leder Erna Solberg.

– Dette er kjempegøy! Dette gir masse inspirasjon, men nå må vi stå på de siste to ukene frem til valglokalene stenger, sier Høyre-leder Erna Solberg til VG, fra et møterom i Bergen der hun sitter og forbereder seg til kveldens partilederdebatt på TV 2.

NY RETNING: Bikker flertallet i Trondheim mot venstre eller høyre? Om man skal tro en fersk meningsmåling fra Nidaros, foretrekker trondhjemmerne Erna Solbergs parti.

Hennes stab sier at målingene viser at Rødt, SV og Ap har falt nesten ti prosentpoeng i Trondheim siden juni.

Høyresiden gjør storeslem på målingen. Frp måles til et rekordresultat på 12,9 prosent, noe som betyr at Høyre og Frp ikke er langt unna rent flertall.

– Wow! 33 prosent? Det er ei formidabelt hyggelig løypemelding. Nå er det fortsatt 13 dager igjen, så vi tar ingenting for gitt, men dette var fantastiske tall, sier Høyres ordførerkandidat Kent Ranum til Nidaros.

– Jeg har sagt dette hele veien: Vi har fokus på oss selv. Det er nesten så jeg sliter litt med å tro på det – eller, jeg tror jo på det. Dette var uansett utrolig hyggelige tall, fortsetter Ranum.

TRONDHEIMS NESTE ORDFØRER?: Kent Ranum kan bli den første ordføreren i Trondheim på 20 år, som ikke representerer Arbeiderpartiet.

Frps ordførerkandidat Elin Marie Andreassen kaller målingen en «enorm vitamininnsprøyting».

– Det er veldig artig. Men så må vi huske på at dette er en måling, og at det er forskjeller mellom målinger. Men dette er en trend, og et godt resultat å ta med seg inn i de siste halvannen ukene, sier Andreassen til Nidaros, og roser partikolleger som har gitt full innsats de siste ukene.

Arbeiderpartiet ordførerkandidat Emil Raaen tar målingen med fatning. Raaen er mannen som Trondheim Ap håper skal ta over for Rita Ottervik, etter at hun gir seg som ordfører etter 20 år.

– Nå har vi ulike målinger samtidig som viser veldig ulike tall. Det vi vet er at det kan bli sabla jevnt, og at hver stemme vil telle, sier Aps ordførerhåp til Nidaros.

HØYRE FORAN: Jonas Gahr Støre må konstatere at Ap henger langt bak hovedutfordrer Høyre i Trondheim, ifølge en fersk meningsmåling fra Nidaros. Her fra partilederdebatten i Arendalsuka i år.