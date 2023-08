KRETA PÅ TILBUD: Har du fleksibiliteten til å kaste deg rundt og pakke kofferten? Da kan du få en billig ferie nå.

Dumper prisene på charterreiser: − Svinbillig

Etter en sommer med rådyre flybilletter – dumpes nå prisene for charterreiser. Men obs! Du kan gå på en hotellsmell.

Kortversjonen Prisen på flybilletter hos charterselskapene faller nå som fellesferien er over, og hvis du kan kaste deg rundt, kan du gjøre et kupp.

Høstsalget hos operatørene er tilbake på samme nivå som i 2019, altså før pandemien. Flere har satt inn flere avganger.

Til tross for de lave flyprisene, kan utgiftene til hotell bli høye. Vis mer

Har du fremdeles litt ferie til gode og kan kaste deg rundt? Da kan du sikre deg sol for en billig penge.

I slutten av juni dumpet også prisene – da på ruteflybilletter. En reise tur-retur til Kreta kunne du få for 2711 kroner.







Det skjedde etter blodpriser i mai, da mange kjøpte sommerferie.

Nå kan du spare enda en tusenlapp på Kreta-billettene - noe som kan komme godt med når prisene ellers stiger og renta øker.

VG tok en prissjekk tirsdag 22. august og fant disse tilbudene på flyreiser tur/retur hos reiseoperatørene:

Oslo – Mallorca, 22. – 29. august: 695 kr hos Ving.

Oslo – Kos, 25. august – 1. september: 998 kr hos Apollo.

Oslo- Kreta (Chania), 26. august til 2. september: 1.638 kr hos TUI.

Oslo – Kypros, 25. august til 1. september 795 kr hos Ving.

KUPP: Mallorca er en av stedene du nå kan reise for en billig penge.

Restefest

Det er vanlig at prisene går ned når skoleferien er over, forklarer reiseoperatørene.

– I år har spesielt prisene på kun fly vært lave, sier Norgessjef Marie-Anne Zachrisson i Ving.

I fjor var det færre charterreiser, sier Zachrisson, noe som kan være med på å presse ned prisen.

– Det er vanskelig å svare på om pris og antall for årets restplasser i forhold til i fjor. Men i fjor sommer var det generelt færre charterreiser i hele bransjen, både vi i Ving og andre pakkeoperatører har økt antall avganger i sommersesongen 2023, sier hun.

Har du gått på en økonomisk smell, tatt noen smarte pengegrep? Eller trosset renteøkning og prisstigning og kjøpt drømmehuset eller ferien likevel? Da vil vi høre fra deg!

Beatriz Rivera, kommunikasjonssjef i Apollo.

Høstsalget er tilbake på samme nivå som i 2019, altså før pandemien, sier Beatriz Rivera, kommunikasjonssjef i Apollo.

– Den største økningen så vi for to uker siden da regnværet sto på som verst her hjemme – da hadde vi en økning på nærmere 35 prosent mot uken før og det har holdt seg stabilt siden, sier Rivera.

– Noen har betalt i dyre dommer for ferien sin, utnytter reiseselskapene fellesferien for å tjene mest mulig?

– Prisnivået på reiser styres som alltid av etterspørsel, og fellesferiene er da de aller fleste både kan og vil reise. Samtidig innebærer det at man også får prisvennlige lavsesonger der man kan gjøre noen ordentlig gode kupp, slik vi ser nå, sier Rivera.

POPPIS: Hellas er særlig populært.

Anne Løwengreen i TUI sier at de har satt inn åtte ekstra avganger til Gran Canaria i høst og vinter fordi så mange reiser i lavsesongen.

– Når det gjelder kun fly så er det spesielt gode priser til Kos, Kreta og Zakynthos i Hellas og Mallorca i Spania akkurat nå, sier Løwengreen.

Hotell-prisfelle

Kun fly betyr også at du må finne deg et sted å overnatte på egen hånd – så sluttprisen på reisen vil stige.

Et kjapt søk VG har gjort hos Booking.com viser at de billigste hotellene på Kos koster mellom 4.000 og 5.000 kroner for en uke per pers. På Mallorca må du opp i 5.000 - 6.000 kroner - og det er få ledige rom.

– Det er alltid smart å sjekke pris både på overnatting og flyreisen på forhånd, hvis man bestiller disse elementene hver for seg.

Dyrere med tomme fly

– Nå er det kun de som ikke har barn som kan reise og disse operatørene tjener pengene sine i skoleferien, sier direktør Terje Berge for Finn Reise til VG.

– Det er faktisk svinbillig å reise på disse siste liten-setene. Det er dyrest for operatørene dersom de ikke blir solgt, sier.

Billige flybilletter og pakkereiser etter sommeren er ikke nytt for året, men de høye prisene tidligere i år, gjør kontrasten ekstra stor.

– Det har vært veldig mye opp og ned, sier Berge.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post