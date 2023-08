TILTALT: En mann er tiltalt for to drapsforsøk i Kristiansand. Bildet er tatt etter en av skyteepisodene på Brennåsen i 2021.

Skal ha avfyrt 45 skudd: Mann i 20-årene tiltalt for drapsforsøk i Kristiansand

En mann i slutten av 20-årene er tiltalt for drapsforsøk etter at han avfyrte to serier med til sammen 45 skudd mot en bolig i Kristiansand våren 2021, skriver Fædrelandsvennen.

– Det er en veldig alvorlig sak hvor det er gjennomført mye etterforskning, sier statsadvokat Leif Aleksandersen til avisen.

Det var 11. april 2021 at den nå tiltalte mannen stilte seg opp foran fornærmedes hus på Brennåsen i Kristiansand og begynte å skyte. Han brukte en finsk maskinpistol av typen Tikkakoski KP 44.

Vitner fortalte etterpå at de hørte både skudd og skrik fra stedet.

Fornærmede, som også er en tidligere kamerat av tiltalte, ble truffet av fem skudd og ble alvorlig såret i skytehendelsen. I tillegg til drapsforsøk, er mannen tiltalt for skadeverk og brudd på våpenloven.

Ifølge Fædrelandsvennen skal mannen først ha avfyrt 35 skudd mot vinduet, før han senere skjøt ytterligere ti skudd mot døren.

Hør lydklipp fra skytingen her:

Ble siktet for drapsforsøk på ny

Mannen i slutten av 20-årene ble varetektsfengslet etter skytehendelsen, men ble senere løslatt. I mai i år ble han pågrepet etter en ny skyteepisode i Lindesnes, og mannen er siktet for enda et drapsforsøk.

Hovedforhandlingen av saken fra 2021 er ennå ikke berammet i tingretten. Årsaken er at retten har sendt saken tilbake til statsadvokaten med formål om at begge tiltalene behandles samtidig.

Den tiltalte mannen erkjenner ikke straffskyld i noen av sakene.

