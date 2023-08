Charlotte von Essen, leder for den svenske sikkerhetstjenesten Säpo.

Sverige hever terrortrusselnivået – Norge gjør ingen endringer

Nivået på terrortrusselen i Sverige heves til nest høyeste nivå. PST bekrefter til VG at ingen endringer skjer i Norge.

Torsdag ettermiddag meddelte den svenske sikkerhetstjenesten Säpo at nivået på terrortrusselen i Sverige heves fra tre til fire – altså det nest høyeste nivået.

– Säkerhetspolisen kan konstatere at vi befinner oss i en forverret sikkerhetssituasjon når det gjelder trusler mot Sverige, sier Säpo-sjef Charlotte von Essen på en pressekonferanse, ifølge NTB.

Hun forteller at sikkerhetssituasjonen gradvis har forverret seg det siste året, og at den ikke knyttes til noen enkelthendelser.

Tidligere denne uken gikk det militante islamske nettverket al-Qaida ut og oppfordret til angrep som hevn etter koranbrenning i Sverige og Danmark.

Nivået innebærer at sannsynligheten for at aktører har hensikt og kapasitet til å gjennomføre angrep, er høy, og at det dermed er en konkret trussel mot Sverige.

Det er første gang siden 2016 at nivået heves til fire, ifølge Expressen.

PST holder igjen nivået i Norge

Til VG bekrefter sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Beate Gangås, at de velger å holde igjen nivået i Norge på nivå tre. Det vil si en «moderat» terrortrussel.

– PST holder seg fortløpende oppdatert på utviklingen i våre nærområder og i nabolandene. Foreløpig er det ingen vesentlige endringer i sikkerhetssituasjonen her i Norge som påvirker hvordan PST vurderer trusselbildet, skriver Gangås i en SMS.

Norge har ligget på nivå tre siden september i fjor, da terrortrusselnivået ble justert ned.

– PST er i løpende dialog med andre aktører både i Norge og internasjonalt om utviklingen. Trusselnivået i Norge er nå på nivå 3, som er moderat, legger PST-sjefen til.

Ingen endringer i reiseråd for Norge

Søndag endret Storbritannia, USA, Canada og New Zealand reiseinformasjonen til Sverige. På Storbritannias informasjonsside for reiser til Sverige skriver myndighetene:

«Det er stor sannsynlighet for at terrorister vil forsøke å gjennomføre angrep i Sverige. Angrep kan være vilkårlige, også på steder som utlendinger ofte er».

Søndag skrev pressevakt Mathias Rongved i Utenriksdepartementet at de gir reiseråd når de mener at norske borgere bør unngå å reise til et land eller område. Dette gjøres etter en totalvurdering av sikkerhetssituasjonen.

For Sverige har ikke Norge noen reiseråd, opplyste Rongved.

– Sverige er generelt et trygt land for nordmenn å besøke, skrev han søndag.

Rogved sier departementet jevnlig oppdaterer reiseinformasjonen.

– Uansett hvilket land man skal reise til, oppfordrer vi norske borgere å ha reiseforskninger, gjøre seg kjent med reiseinformasjonen for landet og registrere reisen i appen Reiseklar eller reiseregistrering.no.