Caroline (28) og Marius (31) pantet seg til bryllupsfeiring

GIFT: Caroline Atkins (28) og Marius Kallestad (31) giftet seg lørdag 19- august. De betalte feiringen ved hjelp av pant!

Caroline Atkins (28) og Marius Kallestad (31) fra Bergen har samlet inn flasker for 40.003 kroner for å finansiere bryllupsfeiringen. Paret giftet seg lørdag 19. august i Loddefjord Kirke.

Ekteparet giftet seg den 19. august i Loddefjord Kirke.

Bryllupet ble feiret med 65 gjester, og kostet 38.000 kroner.

Restbeløpet ble donert likt mellom UNICEF og Barnekreftforeningen. Vis mer

Ekteparet som har to barn sammen bestemte seg for å ha pantebryllup, fordi de ønsket å ha et unikt bryllup.

– Vi leste litt om det på nettet, og ville gjøre noe utradisjonelt, også ville vi ikke ha det høytidelig. Vi har samlet inn pant i ni måneder, og har tatt det som en gøy utfordring, men vi har hatt fokus på at vi ville donere penger, forteller Atkins til VG.

19. august fikk ekteparet jammen meg gjennomført et flott bryllup med hele 65 gjester.

– Vi hadde ikke noe mål i det hele tatt, og heller ikke noe konkret budsjett. Vi samlet inn det vi rakk, og brukte minst mulig, for å kunne donere resten. Totalt samlet vi inn 40.003 kroner. Vi har brukt 38.000 på bryllupet.

Atkins forteller at hun og ektemannen møttes gjennom felles bekjente.

– Det var ikke helt kjærlighet ved første blikk, sier hun og ler litt forsiktig.

Hun forteller videre at det likevel kun gikk et halvt år, før de ble kjærester, og siden har paret har vært sammen.

– Nå har vi vært sammen i 10 år, sier Atkins.

Vekslende tilbakemeldinger

Til tross for at kjærligheten har blomstret og at paret fikk pantebryllupet de ønsket seg, har tilbakemeldingene vært varierende.

– Vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger, også er det noen som har sterke meninger om det, sier hun.

Bergensavisen var de første som omtale pantebryllupet.

De har opplevd noen negative tilbakemeldinger etter at måten bryllupet ble finansiert på ble offentlig kjent.

– Det står mye på Facebook om at vi er gjerrigknarker, fattigluser og at Marius ikke er mannen jeg bør gifte meg med, fordi han ikke har råd til å betale for bryllupet. Men det handler jo ikke om pengene i det hele tatt.

PANT: Ekteparet pantet flasker, og bokser for 40.003 norske kroner.

– Hva handler det om?

– Vi ønsket å prøve ut noe utradisjonelt, samtidig som vi kunne samle inn til donasjoner. Dersom vi fikk nok til å betale for et bryllup ville overskuddet doneres fordelt likt mellom UNICEF og Barnekreftforeningen.

Restbeløpet etter at bryllupet ble betalt ble på 2000 kroner. Beløpet ble delt i to og det ble 1000 kroner til hver av organisasjonene.

Atkins forteller at de også har en pose med pant fra bryllupet på rundt 500 kroner.

FIKK HJELP: Caroline Atkins (28) forteller til VG at ekteparet har fått hjelp av naboer, venner og familie.

Fikk god hjelp

Atkins forteller at de har funnet flasker selv, men at de også har fått hjelp.

– Vi har gått mye turer og funnet bokser langs veien og sånt, og hvis vi har vært hos venner eller familier har vi fått panteflasker med oss hjem. Vi har også hatt fremmede som har tatt kontakt med oss på Finn og Facebook.

– I tillegg har vi gode naboer som har gitt oss en del pant, legger hun til.

Hun forteller også at bryllupet skal ha vært svært vellykket.

FORTSATTE INNSAMLING: I bryllupet fortsatte ekteparet Atkins og Kallestad innsamlingen for å kunne donere restene til Barnekreftforeningen og Unicef.

– Anbefaler dere andre par å gjøre det samme?

– Litt stress var det, men det var ganske kjekt. Det er selvfølgelig mer stress enn å ta opp lån for å gifte seg, men jeg kan anbefale pantebryllup.

