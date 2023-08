UNDERSØKTE ÅSTEDET: Fredag kveld var ulykkesgruppen til Statens vegvesen på stedet for ulykken, sammen med politiet.

Chrisander Johansen døde i trafikkulykken i Senja

Seksåringen mistet livet etter at han ble påkjørt på Finnsnes fredag.

I en pressemelding lørdag skriver politiet at det var Chrisander Johansen som døde i trafikkulykken.

De etterlatte er kjent med at navnet blir offentliggjort.

– Hendelsen er fortsatt under etterforskning og det gjenstår flere avhør og undersøkelser. Politiet kommer derfor ikke til å kommentere hendelsesforløpet og hva som har kommet frem i saken foreløpig, sier operasjonsleder Per Arve Aas i Troms politidistrikt.

Har satt ned kriseteam

Politiet meldte om påkjørselen klokken 16.37 fredag. På X/Twitter skrev de at det fremsto som en alvorlig ulykke.

40 minutter senere opplyste de at gutten var erklært død på stedet.

Da VG snakket med Senja-ordfører Tom Rune Eliseussen kort tid etter, var han tydelig preget.

– Det er en svært tragisk ulykke som har skjedd. Kommunen har etablert kriseteam for å ivareta de pårørende og dem som har vært involvert i ulykken, sa han.

– Ufattelig trist

Føreren var en mann i 40-årene. Han er formelt siktet i saken og har vært til avhør.

– Han har avgitt sin forklaring om hendelsesforløpet, så håper vi at etterforskningen vil gi de nødvendige svar, sier mannens advokat Mads Wallerheim.

– Det er en særdeles trist sak for de pårørende til gutten. Føreren av bilen er også svært preget, og synes det er ufattelig trist, sier han videre.

Avlyste ordførerduell

Politikerdebatten mellom ti ordførerkandidater skulle ha vært holdt lørdag ettermiddag på Husøydagan. Den ble avlyst på grunn av dødsulykken.

Det melder Folkebladet, som også var medarrangør av debatten.

– Det er en forferdelig hendelse som preger et helt samfunn. Alle kjenner alle i et lite lokalsamfunn, så vi fant ut at det ble helt umulig for oss å gjennomføre en slik debatt, sier sjefredaktør Steinulf Henriksen i Folkebladet til VG.

