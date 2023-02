BERGEN: Politiet mistenker ikke noe kriminelt etter funn av en død person i et telt i et skogområde på Sandsli.

Død person i telt i Bergen kan ha ligget i minst et år

Politiet har gjort funn av gjenstander som tilsier at personen som ble funnet død i et telt i Bergen, har ligget der lenge.

– Vedkommende har ligget der i minst et år, sier påtaleansvarlig Eli Andrea Skaar til VG.

– Det er gjort funn av matvarer med dato som kan si noe om hvor lenge liket har ligget der, og det underbygger teorien om minst et år, men jeg vil ikke spesifisere dette nærmere.







Bergens Tidende meldte først om saken.

Funn av norsk pass

Det var søndag at en person ble funnet død i et telt i et skogholt på Sandsli i Bergen. Identiteten til vedkommende er foreløpig ukjent, men Skaar opplyser at det er gjort funn av et norsk pass i teltet.

– Vi har et pass å gå etter som ble funnet på stedet. Det er ikke sikkert at dette er vedkommende sitt, men det kan det selvfølgelig være, sier Skaar.

Hun opplyser at passet tilhører en mann, og at vedkommende ikke har vært meldt savnet tidligere.

Mistenker ikke noe kriminelt

Politiet venter nå på resultater fra en foreløpig obduksjonsrapport, som etter planen vil være klar senere til uken.

– På grunn av forfatningen til liket er det vanskelig å si noe om dødsårsaken her, men vi har ikke mistanke om noe kriminelt, sier Skaar.

Hun sier det ikke er mulig å se på avdøde om det er en mann eller en kvinne.

Det var turgåere med en hund som fant avdøde, da hunden reagerte på teltet, forteller Skaar. Politiet ble varslet om funnet klokken 10.45 søndag.

Pårørende er foreløpig ikke varslet, da det ikke er en sikker identitet på vedkommende.

Aktiver kart