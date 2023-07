Elisabeth Tangen, leder av Oslo Unge Høyre.

Ut mot egen partifelle: − Nærmer oss menneskerettighetsbrudd

Leder i Oslo Unge Høyre, Elisabeth Tangen, slår hardt ned på Ola Svennebys utspill om innvandringsstopp.

Kortversjonen Unge Høyre-leder Ola Svenneby tok i et intervju med Aftenposten til orde for innvandringsstopp.

Svenneby ønsker at antall kvoteflyktninger skal settes til null og at Norge skal gå bort fra dagens asylsystem.

Oslo Unge Høyre leder Elisabeth Tangen kritiserer ideen om innvandringsstopp som det å 'gi opp', og betegner Svennebys forslag som potensielt et brudd på menneskerettighetene.

En omtalt sak i Groruddalen, hvor studenter nektet å håndhilse på rektor, har skapt debatt. Tangen mener debatten fokuserer mer på å slå ned på disse guttene i stedet for å hjelpe.

Svenneby avviser Tangens kritikk og hevder hans forslag ikke bryter med menneskerettighetene.

Maria Strand Munkhaug, leder for Unge Høyre Nordland, peker på Nord-Norges avhengighet av innvandring for å opprettholde befolkningstallet. Vis mer

Lørdag publiserte Aftenposten et intervju med Unge Høyre-leder Ola Svenneby, der han tok til orde for innvandringsstopp.

Sylvi Listhaug sier til VG at hun roser Svenneby og støtter forslaget hans.

Lettvint løsning

Elisabeth Tangen, Leder i Oslo Unge Høyre, stiller seg derimot ikke bak partifellens forslag om innvandringsstopp og mener Svennebys forslag er som å gi opp.

– Ironisk at Svenneby vil forsvare liberale verdier nettopp ved å gjøre det motsatte. Man fjerner folks rett og mulighet til å komme til et demokratisk land for beskyttelse, og det mener jeg er en liberal rett i seg selv, sier Tangen.

Hun mener at en så hard løsning kan føre til en splittende debatt der de som ikke kjenner problemet så godt får et feil inntrykk av situasjonen og baserer videre politikk på generalisering.

– Det Svenneby vil, nærmer seg menneskerettighetsbrudd, sier Tangen.

Hun sier at Norge som land er pliktig til å ta imot noen, som også taler for at innvandringsstopp er feil vei å gå og bryter med menneskerettigheter.

– I stedet for å ta tak i problemet prøver man seg på lettvinte løsninger som kun føles ut som et stikk. Dette er et integreringsproblem, og vi er rett og slett altfor treige med å gripe inn der problemet er. Man ser en tendens til at vi er dårlige til å ta imot folk, sier Tangen oppgitt.

Trekker frem «bygdedyret»

Tangen retter heller sin kritikk mot holdninger på bygda.

Hun forteller at der hun kommer fra på Gran, opplevde hun flere av de situasjonene Svenneby nevner er problemer i Oslo, enn det hun har gjort i byen.

– Dette viser at holdningene Svenneby kritiserer finnes blant etnisk nordmenn, særlig på bygda, og jeg er redd denne debatten kaster et dårlig lys over Oslo og Groruddalen uten å se flere sider av saken, sier Tangen.

Håndhilse-saken

Den mye omtalte saken fra Groruddalen om 10. klasse-elevene som nektet å håndhilse på rektor har vært noe av bakteppet for debatten.

Hendelsen fant sted under en vitnemålsutdeling der videoen viser at rektoren roper til forsamlingen: «Folkens, vi bor i Norge, og vi kan ikke ha det sånn. Foreldre, vi bor i Norge».

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) fra Oslos utdanningsbyråd, advarte mot å koble problemene i Oslo-skolen til kultur og religion. Hun sier det først og fremst handler om levekår.

Tangen mener også at saken har blitt tatt ut av proporsjoner.

– Man snakker ikke om disse guttene som om man vil hjelpe, men heller som noe man vil slå ned på. Hadde en etnisk norsk gutt nektet å ta rektor i hånden, hadde vi bare konkludert med at han er uhøflig, og ikke at det er ukultur, sier Tangen.

Unge Høyre-leder Ola Svenneby sier seg uenig i Tangens kritikk.

– Bryter ikke med menneskerettigheter

Svenneby sier seg uenig i Tangens uttalelse om at innvandringsstopp er et menneskerettighetsbrudd.

– Nei menneskerettighetene sier man skal ha krav på beskyttelse og det har jeg aldri sagt imot. Det er litt enkelt å si at det bryter med det, mest sannsynlig gjør det ikke det. Forslaget endrer kun på hvordan man velger å gi beskyttelse.

I håndhilse-saken sier Svenneby at han ikke kan vite hva motivasjonen til guttene var.

– Poenget med den saken er når man ser på reaksjonen på byrådet i Oslo, som mener at hvis det var ukultur hadde det også vært akseptert, svarer Svenneby.

Intern splittelse i partiet

Elisabeth Tangen delte først sin mening i et Facebook-innlegg.

– Jeg har heldigvis fått masse støtte både internt i partiet og eksternt. Nesten alle jeg prater med er enige med meg, til og med de jeg ikke regnet med skulle være enig med meg.

En av de som støtter Tangen og hennes utspill, er leder for Unge Høyre Nordland, Maria Strand Munkhaug.

– I Nord-Norge er vi på mange måter helt avhengig av innvandring for å opprettholde befolkningstallet, sier Munkhaug.

Hun legger til at innvandring er en ressurs for kommunene som sliter med nok arbeidskraft og befolkningsvekst.

– Det er viktig at vi ser på innvandringen i sammenheng med hvilke fylker som tar imot nye innvandrere, og her kommer Oslo og Nordland veldig forskjellig ut, avslutter hun med.

