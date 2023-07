BT: To kritisk skadet etter trafikkulykke

To personer er skadet etter en kollisjon mellom en personbil og en lastebil i Etne kommune i Vestland, melder politiet i Sør-Vest.

Operasjonsleder Steinar Knudsen opplyser til Bergens Tidende at det er snakk om en kvinne og en mann i starten av 20-årene, og at de er kritisk skadet.

Luftambulanse er på vei til stedet, skriver politiet på Twitter klokken 06.39.

– Ulykken fremstår som alvorlig, og det er rekvirert to luftambulanser for å frakte to skadde til sykehus, skriver de på Twitter.

Politiet melder at trafikken står stille på stedet og at det bygger seg opp køer i området.

VG har forsøkt å komme i kontakt med politiet, men foreløpig ikke fått svar.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 06.18 tirsdag morgen.

