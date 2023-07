ADVARER: Ken Lien var forslått og ute av stand til å gjøre rede for seg da han ble sendt til sykehuset.

Ken (42) tror han fikk GHB i drinken: − Gambling med folks liv

I det ene sekundet nøt Ken Lien sommernatten i Risør. I det neste lå han på respirator uten noe minne om hva som hendte kvelden før.

Kortversjonen Ken Lien fra Risør ble lagt på respirator etter en bytur.

Dokumentasjon fra sykehuset bekrefter at Lien fikk påvist forgiftning med GHB, også kjent som et "date rape drug".

Lien har anmeldt saken og ønsker nå å advare andre. Vis mer

– Det skremte meg fra å noensinne ha lyst til å gå ut på byen igjen, sier Ken Lien, som har anmeldt forholdet.

Han skjelver tidvis i stemmen når han forteller VG om skrekknatten den siste fredagen i juni.

– Jeg klarer fremdeles ikke å forstå det. Jeg lå der i sjokk.

Han forteller at marerittet startet som en rolig kveld der han og noen kompiser drakk øl, lo og koste seg.

Stemningen var god, og nå som de hadde det så hyggelig bestemte de seg for å fortsette kvelden på utestedet Pir1 på bryggen i Risør.

Det skulle han komme til å angre på.

Lagt på respirator

Rett før stengetid bestilte han sin faste drink – en «Black Russian». Ken sier han merket at han raskt ble småkvalm, og gikk mot toalettene. Etter dette forteller Ken at han ikke husker noen ting.

– Jeg våknet opp på sykehuset med en slange i munnen. Jeg satt der som et stort spørsmålstegn og utbrøt «hæ», forteller Lien.

– GHB, er du gal?

Han fikk ringt en kamerat som kunne fortelle at Ken hadde falt om da de to var på vei hjem midt på natten. Kompisen fikk tak i en ambulanse, som i all hast fikk kjørt Lien til Arendal sykehus.

Der ble han lagt på respirator på intensivavdelingen.

TØFFE TIDER: Dette bildet ble tatt på sykehuset i Arendal mens Ken Lien fremdeles var i sjokk.

– Jeg hadde aldri tenkt tanken på at jeg er nødt til å være forsiktig med en drink jeg bestiller. Jeg er en voksen mann på 90 kilo, tenk om det hadde vært en jente på 50 kilo – da kunne dette gått skikkelig galt, reflekterer Ken.

Dokumentasjon fra sykehuset som VG har sett bekrefter at Lien fikk påvist forgiftning med GHB GHBGHB (gammahydroksybutyrater) er et dempende rusmiddel, også kjent som et «date rape drug» fordi det har blitt brukt i overgrepstilfeller..

I journalen står det at han har fått i seg en «betydelig mengde» og hadde en ujevn hjerterytme og respirasjonssvikt gjennom natten.

– Det er jo gambling med folks liv, sier Ken Lien.

Det var Aust-Agder blad som omtalte saken først.

Info Hva er GHB? GHB er et dempende stoff med virkninger som ligner alkohol. Det virker oppkvikkende i moderate doser og beroligende i høyere doser. Rusen merkes gjerne i løpet av 15–30 minutter, og stoffet skilles ut i løpet av få timer.

GHB kan være farlig å innta, fordi det er liten forskjell mellom doser som gir rus og doser som fører til bevisstløshet og i verste fall død. I tillegg varierer styrken på GHB-løsningene.

Stoffet er lett å fremstille og ble første gang fremstilt i 1960. GHB kan forekomme som en fargeløs, luktfri væske med salt smak, men det finnes også som pulver og i kapsler. GHB doseres vanligvis i bruskorker og drikkes, men det kan også settes intravenøst. Kilde: Norsk Helseinformatikk (NHI) Vis mer

– Kan skje hvem som helst

Først to dager senere ble han skrevet ut fra sykehuset. Da VG snakker med ham er han fremdeles tydelig preget av hendelsen og foreløpig sykmeldt.

– Det verker i kroppen, sier en hostende og forslått Lien.

Han puster dypt og tar sats.

– Dette har gått inn på meg mer psykisk enn jeg trodde det ville. Det er best og tryggest å holde seg hjemme akkurat nå, forteller han.

Hvordan stoffet havnet i drinken hans aner han ikke.

– Vi sto ved baren hele tiden og jeg trodde jeg passet godt på. Jeg lurer jo på om stoffet var ment for noen andres drink, sier han.

Selv om hendelsen er vanskelig å snakke om og forsone seg med er det viktig for Lien å stå frem.

– Det viktigste for meg er å belyse problemet. Neddoping skjer – og når det skjer med meg kan det skje med hvem som helst, avslutter han.

FØR NEDDOPINGEN: Her er Ken Lien frisk og hjemme med sine to katter. Han håper å snart kunne bli like fin i formen igjen.

Politisak

Like etter at Ken Lien ble skrevet ut fra sykehuset anmeldte han saken.

Politiet i Agder bekrefter overfor VG at de har mottatt en anmeldelse som omhandler mulig forgiftning i Risør.

– Saken er under etterforskning og det er foretatt undersøkelser, men mer enn det kan vi ikke si per nå, sier fungerende påtaleleder i Agder politidistrikt, Cecilie Pedersen til VG.

VG har også vært i kontakt med innehaver av utestedet Pir1, Terje Henriksen.

– Det er selvfølgelig veldig beklagelig og det viser at slikt kan skje alle steder, også i lille Risør, sier han.

– Synes du dere har god nok sikkerhet på utestedet?

– Pir 1 er det mest besøkte utestedet i Risør på sommeren og har også flest innleide vektere. Jeg mener sikkerheten er bra, og i tillegg er betjeningen kjent med at hvis de ser noe mistenkelig så skal det meldes fra til vaktene omgående, sier Henriksen.

– Hvordan skal dere forhindre at dette skjer igjen?

– Det er jo en vekker at dette kan skje hos oss. Vi må bare prøve å følge ekstra godt med og håpe at dette ikke skjer igjen, avslutter han.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post