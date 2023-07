GÅR HARDT UT: Marius Oscar Dietrichson, leder av Advokatforeningens forsvarergruppe.

Reagerer på Kongsberg-dom: − Umulig å forstå

– Gud hjelpe meg! Hva er det den lokale tingretten har gjort? sier advokat Marius Dietrichson.

Kortversjonen En politimann ble frifunnet for anklager om vold og grovt brudd på tjenesteplikten i Kongsberg-saken fredag.

Lederen for Advokatforeningens forsvarergruppe, Marius Dietrichson, mener dette er umulig å forstå.

Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen støtter Dietrichson og mener saken må opp i Høyesterett. Vis mer

Lederen for Advokatforeningens forsvarergruppe har nettopp satt seg inn i dommen i politivoldssaken i Kongsberg.

Politimannen som var tiltalt for vold og for å grovt ha brutt tjenesteplikten ble frifunnet på alle punkter.

– Denne dommen er umulig å forstå, sier Dietrichson.

Dommen er ikke rettskraftig.

– Bør den ankes?

– Om påtalemyndigheten mener at retten i for stor grad har lagt en beskyttende hånd over politimannen og hele politipatruljen, så bør dommen ankes, sier Dietrichson.

SE HER: Dette skjer med den voldstiltalte politimannen

Dommen er avsagt under dissens, som vil si at den ikke er enstemmig.

Flertallet har under «noe tvil» kommet til at maktanvendelsen var forsvarlig, sett opp mot «den massive motstanden» som ble beskrevet av den tiltalte politimannen selv og hans kollega, står det i dommen.

– Det er vanskelig å forstå at retten har vektlagt den tiltalte politimannens ord så mye når vi har en video av hendelsen, sier Dietrichson.

Videoen viser at politimannen slenger Simensen i bakken, før han gyver løs på ham med knyttneve og batong.

– Han blir gasset og deretter slått med politimannens batong som er en slags jernkølle overalt – til og med mot hodet, sier Dietrichson.

– Det siste er potensielt dødelig og i strid med gjeldende instrukser.

– Helt nødvendig at saken ankes

Dietrichson får støtte av jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen.

– Vi kan ikke leve med at terskelen for maktbruk av politiet blir lagt så høyt som tingretten gjør i dag. Det er svært problematisk.

Marthinussen reagerer spesielt på at retten legger til grunn at maktbruken vi ser er forsvarlig i forhold til motstanden som ble gitt.

– Jeg mener det er helt nødvendig at denne saken ankes og prøves helt opp i Høyesterett, fortsetter han og utdyper:

– En ting er saker hvor det er snakk om problemer med bevis. Her er det snakk om rene rettslige vurderinger av hvor vide rammer av maktbruk vi skal akseptere. Dette er en kontroversiell sak og når den er blitt så mye belyst, er det viktig at den når så høyt opp i domstolssystemet som mulig, sier Marthinussen.

REAGERER KRAFTIG: Jusprofessor ved Universitetet i Bergen, Hans Fredrik Marthinussen.

Spesialenheten for etterforskning av politisaker sier at de tar dommen til etterretning og vil nå sette seg inn i rettens begrunnelse.

Politimannens forsvarer John Christian Elden sier til VG at han mener dommen er meget grundig.

– Den finner at politimannen gjorde jobben han skulle og «innenfor politilovens regler».

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post