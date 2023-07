FLERE VIL HA LUKSUS: Hotelldirektør ved The Thief, Robert Holan, melder om gode utsikter for sommeren.

Norske luksushoteller jubler: − Det går fort unna!

Utenlandske gjester strømmer til Norge for å benytte seg av luksus til gode priser. – Norge er på «billigsalg,» sier hotelldirektør.

Kortversjonen Utenlandske hotellgjester bruker mer penger på norske luksushoteller, og forventer en rekordsommer.

Den svake norske kronen sammenlignet med dollar og euro gjør det mulig for hotellene å øke romprisene, uten at bookingene avtar.

Luksushotellene Storfjord og Union Øye på Sunnmøre, har hatt en prisvekst på henholdsvis 50 % og 62 %, sammenlignet med samme måned i fjor. Vis mer

Gangetabellen: Hatet av nordmenn om dagen – elsket av utenlandske turister på norgesferie.

Dollaren og euroen slår den norske kronen ned i støvlene og hotelldirektører landet over kan skru opp romprisene, mens bookingene likevel løper løpsk.

– Vi er stort sett fullbooket gjennom hele sommeren og juli er sterkere enn noen gang. Vi er ekstremt fornøyde med hvordan sommeren ser ut, sier hotelldirektør ved The Thief i Oslo, Robert Holan.

GLAD SJEF: Hotelldirektør ved The Thief, Robert Holan.

Det eksklusive hotellets dyreste suite koster 30.000 kroner.

– Juniorsuitene våre ligger derimot på 10.000 kroner natten, men bookes likevel for fullt, forteller en fornøyd Roland.

Fire nuller skremmer ikke norgessugne besøkende.

– Utenlandske gjester er mer vant til å betale for gode hotellrom, og det er lettere å selge oppgraderte rom og suiter for sommeren. Det går fort unna nå.

LUKSURIØST ROM: «The Oslo Suite» på The Thief hotell i Oslo. STØRRELSE FOR PENGENE: «The Oslo Suite» er hotellets største penthouse-rom med sine 94 kvadratmeter. THE THIEF: «The Oslo Suite» GLASSVINDUER: Gjestene kan nyte en panorama utsikt over byen.

Endelig Norge

Page og Sandie Bond er på ferie i Oslo fra Virginia, USA. Før de booket inn på The Thief på Tjuvholmen, deltok de på avgangsseremonien til barnebarnet som har studert i Berlin.

Tilleggsturen til Norge er det Sandie som har foreslått. Sist gang han var på norsk jord var i 1955. Det er altså 68 år siden.

– Vi bodde i et hus i Solveien, mener jeg det het, fra jeg var ti til elleve år gammel. Nå skal vi prøve å finne det igjen. Jeg håper det ikke er revet, sier han.

Paret besøker sønnen, som bor i Berlin, årlig. I den anledning pleier de også å ta en ekstra tur til et annet land i Europa.

Et norgesbesøk har vært på planen i lengre tid, men det er ifølge dem tilfeldig at det ble i år.

– Vi tenkte: Hvorfor ikke? Men det er ikke sånn at vi følger dollaren, sier Sandie med et glimt i øyet.

BLIDE AMERIKANERE: Page og Sandie Bond nyter norgesferie på The Thief.

Norge på «billigsalg»

Også en av konkurrenten i byen – Oslo Plaza – venter en supersommer.

– Bookingene utover ser veldig bra ut – vi har lagt bak oss en «all time high» juni. Juli og august ser også svært bra ut og vi ser at prisene har steget sammenlignet med tidligere år, sier administrerende direktør Tarje Hellebust.

FORNØYD: Administrerende direktør ved Radisson Blu Plaza Hotel Oslo, Tarje Hellebust.

Han mener svak krone gjør susen.

– Ved siden av norske og nordiske gjester har vi en stor andel utenlandske gjester. Norge er på «billigsalg»: 20 prosent rabatt med svak krone! – noe som naturligvis øker etterspørselen, forklarer Hellebust.

Klientellet er betalingsvillig, men variert.

– Gjestene kommer fra hele verden – men i år har vi særlig flere fra blant annet Asia og India. De sier de kommer fordi Norge både er eksotisk, attraktivt, trygt og ikke minst – kjølig, avslutter han.

LUKSUSFERIE: Gjester kan nyte utsikten fra "The Top Terrace" ved Radisson Blu Plaza Hotel Oslo.

Det er ikke bare i Oslo hotellprisene galopperer. På motsatt side av landet sitter en annen hotelldirektør og gliser.

GODE UTSIKTER: Administrerende direktør i De Bergenske, Kjetil Smørås.

– Utsiktene for sommeren er svært gode. Den utenlandske turismen kommer for fullt – og i sterkere grad enn i fjor. Vi ser spesielt at de mest kostbare og eksklusive rommene selger ut først. Det tyder på at gjestene føler de får mye for pengene, sier administrerende direktør i De Bergenske, Kjetil Smørås.

Selskapet har hoteller som Villa Terminus, Augustin, Zander K og Grand Hotel Terminus. Men deres mest luksuriøse hotell er Bergen Børs.

– En juniorsuite kan fort koste rundt 6000 kroner natten og likevel være fullbooket, sier Smørås.

Han forteller at over 90 prosent av rommene er booket frem til september.

– Romprisene har steget med 25 prosent siden i fjor – så vi ser at betalingsviljen er høy. De som etterspør luksus er på vei inn i landet. Vi så den samme trenden i fjor, men i år er den forsterket, fortsetter Smørås.

LUKSUS: Hotellrom på Bergen Børs hotell. BERGEN BØRS: Restaurant og lounge. EKSKLUSIVT HOTELL: Her Bergen Børs fra kveldstid.

– Kjempeøkning

Mikael Forselius, administrerende direktør i 62 grader Nord, som blant annet har luksushotellene Storfjord og Union Øye på Sunnmøre, slår følge med Smørås fra De Bergenske. Også han møter sommeren med et stort smil om munnen.

MELDER OM GODE TALL: Mikael Forselius, administrerende direktør i hotellkjeden 62 grader Nord.

– Vi ser en kjempeøkning fra fjor. Storfjord hotell har hatt en prisvekst på 50 prosent den siste måneden sammenlignet med i fjor og vi har et daglig belegg på mellom 93 og 100 prosent. Union Øye har hatt en prisvekst på hele 62 prosent, sier Forselius.

Han forteller at prislappen på rommene på Storfjord og Union Øye varier fra 5–25.000 kroner, med en snittpris på 7000.

– Amerikanske gjester er definitivt det vi får mest av. Den lave kronekursen gjør det relativt lønnsomt å dra til Norge, samtidig som vi etter mange år endelig har etablert oss som en destinasjon med mange gode hoteller, avslutter han.

SUITE: Storfjord hotell i Ålesund. STORFJORD HOTELL: Et av flere hotell under 62 grader nord konsernet. HERSKAPELIG: Hotel Union Øye i enden av Norangsfjorden i Sunnmøre. I NATUREN: Hotel Union Øye fasade.

Ifølge NHO Reiseliv så Norge en sterk turistvekst fra markeder som USA og Asia før pandemien. Denne trenden ser ut til å fortsette.

Antall overnattinger etter bosted. Sist oppdatert med tall for mai 2023.

