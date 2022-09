SAVNET: Belur Sardar forsvant i Mjøndalen i 2007, og er fortsatt savnet.

Nytt søk etter savnet firebarnsmor: − Vi gir aldri opp

Firebarnsmoren Belur Sardar forsvant sporløst i Mjøndalen i 2007, og har vært savnet siden. Nå har politiet gjort et nytt søk i saken, 15 år etter.

Etter at Belur Sardar forsvant i Mjøndalen i 2007, ble ektemannen siktet for drap på henne, men nektet å ha noe med forsvinningen å gjøre. Siden frafalt siktelsen, og saken ble henlagt av riksadvokaten etter bevisets stilling.

Det ble satt i gang en stor leteaksjon, men politiet fant aldri noe lik.

– Vi gjorde et nytt søk etter Belur Sardar tirsdag forrige uke, bekrefter politiadvokat Odd Kostveit til VG.

NRK omtalte saken først.

Det har blitt søkt på et området på rundt 15 kvadratmeter, med fire krimteknikere og to hunder, uten funn, opplyser Kostveit.

Observerte parkert bil

Bakgrunnen for det nye søket, som foregikk på Basserudåsen utenfor Kongsberg, er en observasjon fra et eldre par, som har fortalt om dette til en tredjepart. Denne personen har så meldt fra til politiet.

Paret har fortalt i avhør at de observerte en bil parkert ved en stikkvei i området for 15 år siden.

– De så en parkert bil og en mann som var i området rundt bilen og hogget noe greiner. De mente det kanskje kunne vært mannen hennes, som den gangen var siktet, men var ikke sikre.

Paret skal ha kjørt forbi den parkerte bilen, kjørt tilbake og kikket nærmere, før de kjørte av gårde igjen, uten å snakke med mannen, sier Kostveit.

– De syntes det som skjedde der og oppførselen hans var rar.

– Mulig å finne tekniske spor

Kostveit sier at politiet ikke har gitt opp å finne Sardar.

– Det er fremdeles mulig å finne tekniske spor, og hva hun eventuelt har vært utsatt for. Et viktig perspektiv er de etterlatte, som vi har god kontakt med. Vi gir aldri opp.

– Er det noe endring i hypotesen om at det har skjedd noe kriminelt?

– Nei, det er ikke endring i det synet så lenge vi ikke har funnet henne. Så er det liten grunn til å tro at hun er i live, men vi vet ikke om det har skjedd noe straffbart eller ikke. Bevisbildet er det samme. Disse observasjonene påvirker ikke statusen i saken.

Sendt til Irak

Sardar ble meldt savnet av mannen 30. april 2007, og har vært savnet fra Mjøndalen siden. Et halvt år etter at mannen meldte kona savnet, ble han siktet for forsettlig drap. Mannen satt varetektsfengslet i seks måneder før han ble løslatt.

Drapsetterforskningen avslørte imidlertid at både ektemannen og Belur Sardar hadde operert med forskjellige identiteter, og at ektemannen, som har bodd i Norge i over 14 år, hadde fått sitt norske statsborgerskap urettmessig. Han ble siden sendt hjem til Irak.