KALDE RUTER: I Sør-Norge har mange opplevd rim og nattefrost de siste nettene. Bildet er tatt i desember 2015.

Minusgrader: − Dette går bare en vei

«Her kommer vinteren», melder Meteorologisk institutt. Hele Norge må forberede seg på nedbør.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Natt til tirsdag var det særdeles kaldt i Sør-Norge, og i morgentimene måtte mange frem med isskrapen for å fjerne rim fra bilrutene.

– Det var minusgrader i fjellet og noen plasser i lavlandet i Sør-Norge. Det kan være to, tre plussgrader selv om du får rim, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Geir Ottar Fagerli, til VG.

Meteorologene skriver på Twitter at det i natt ble registrert temperaturer lavere enn syv grader på fire steder i Sør-Norge.

– Du kan trygt si at høsten er på vei

Minusgradene henger sammen med nordlige vinder og netter uten skyer, skriver Meteorologene på Twitter.

Meteorolog Fagerli forteller at uken har startet veldig godt for de i Sør-Norge som er glade i oppholdsvær. Men et lavtrykk er på vei innover landsdelen, som fra torsdag av kommer til å forårsake nedbør i vestlige trakter.

– Du kan trygt si at høsten er på vei. Dette er etter skjema, men det er alltid litt overraskende når temperaturen nærmer seg null – været snur raskt i september, sier Fagerli.

NIDAROSDOMEN: Høsten er på vei, noe som også betyr nye farger på trærne. Bildet er tatt i Trondheim i september 2020.

Videre forteller meteorologen at hele Norge må belage seg på nedbør fra torsdag av og gjennom helgen.

– På Vestlandet blir det fint igjen på lørdag, før nedbøren kommer tilbake igjen på søndag. Det blir nedbør også i Trøndelag fra sent torsdag av, men litt finere igjen i helgen. Det blir ikke helt tørt, men det kommer minst nedbør i Trøndelag, sier Fagerli.

«Her kommer vinteren»

«Her kommer vinteren, her kommer den kalde fine tida», skriver Meteorologene på Twitter, og refererer til Jokke og valentinernes hitlåt fra 1991. Det ble nemlig målt minus 3.5 grader i Bardufoss i natt og minus 5.8 grader i Dividalen i Troms.

– Også på Finnmarksvidda var det minusgrader, og i Tromsø var det én plussgrad, så dette går bare en vei, sier Fagerli.

– I Tromsø blir det stigende temperaturer på grunn av lavtrykket, så disse lave temperaturene ser vi nok ikke igjen før neste uke. I stort sett hele Nord-Norge blir det fra i morgen skyer og nedbør ut uken, sier Fagerli.

I Møre og Romsdal var det flomvarsel i helgen, og det ble målt opp mot 185 millimeter nedbør i løpet av to døgn. Fagerli forteller at det ikke er ventet slike tilstander denne uken, men at det fortsatt kommer til å være veldig mye nedbør i Møre og Romsdal.

– I forbindelse med nedbøren som var i helgen var det snø over mellom 1200 og 1300 meter i Møre og Romsdal og i nordvestlige strøk i Sør-Norge, sier meteorologen.

NEDBØR: Det vil fra og med torsdag regne i stort sett hele Norge, forteller vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Geir Ottar Fagerli.

