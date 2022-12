Kjæresteparet flyktet til Norge: − Folk er så snille

Fra en kjellerleilighet i Asker samler flyktningene Timo (18) og Sasha (22) inn varme klær til soldater hjemme i Ukraina.

24. februar i år tok livet slik de kjente det, slutt. Da angrep russerne.

Nabohuset til Timo Zhezheras bestefar ble skutt i brann, og familien skjønte at de måtte flykte. Timo (18) kom seg etter hvert til Norge.

I løpet av ett døgn forlot han og kjæresten familie og venner, og endte etter hvert som flyktninger i Norge.

Nå vil paret hjelpe dem som kjemper for at de en dag skal kunne vende hjem til et fritt land.

VG er med når Timo og kjæresten Sasha Blyzniukova (22) pakker de første seks kassene med klær og powerbanks som skal sendes til hjemlandet gjennom Postens gratistjeneste for Ukraina.

– Folk er så snille, de har gitt oss masse ting, forteller de.

Seks kasser med varme klær sende med Postens gratispakker til Ukraina.

Ble flyktninger

Hjemme i Ukraina er foreldrene deres klare til å ta imot og fordele der det trengs mest. Familiene har engasjert seg i motstands- og frivillig arbeid etter at de kunne vende tilbake til hjemmene sine. Byen de kommer fra ligger like ved Butsja, et området som ble frigjort fra russerne i april.

Frem til krigen startet var Timo og Sasha to vanlige ungdommer i en forstad til Kyiv. Timo studerte tysk og oversettelse, og Sasha hadde en tenkepause etter studier i finans og ledelse ved universiteter i hjemlandet og i Budapest.

De var forelsket og så lyst på livet. De hadde hver sin hund, og sammensveisede familier. Så endret alt seg.

Sasha savner hunden sin Archie

– Da jeg kom til Norge, ble jeg registrert som flyktning. Det var så uvirkelig å bruke det ordet om meg selv. Jeg synes fortsatt det er rart at dette faktisk skjer med meg, sier Sasha.

Måtte reise ut av landet

Samtidig som bestefaren til Timo filmet de første angrepene på flyplassen i hjembyen Hostomel, ringte en venn av faren hans som jobbet i sikkerhetsdepartementet og fortalte at det var flere jagerfly på vei mot den strategisk plasserte hjembyen deres.

– Vi stablet to hunder, en katt og fire mennesker i bilen og kom oss ut i siste liten.

De søkte ly hos familien til Sasha i nabobyen. Dagen etter hadde de voksne blitt enige om at barna måtte ut av landet så snart som mulig. De fant sin plass i den kaotiske køen som sneglet seg mot den polske grensen.

Foreldrene som ble igjen, søkte tilflukt i fjellene og i en by vest i landet. Der var de til russerne trakk seg tilbake.

Bestefaren til Timo filmet da nabohuset ble angrepet under krigens første dager.

Ved ankomst til Norge fikk Sasha og Timo beskjed om at de skulle være to dager ved transittmottaket i Våler. Det skulle bli over fem måneder.

– Det var en tung tid med mye usikkerhet.

– Vi lærte hvor viktig det er å leve i nuet. Hver dag er en ny mulighet, og du må gjøre det beste ut av den.

Så de valgte å bli ressurspersoner. De var ute i naturen hver dag, syklet, svømte, gikk turer og løp. De plukket sopp og bær og blomster, og nektet å la seg tynge av at løftene om å bli tildelt en kommune og få en slags kontroll over eget liv, stadig ble utsatt.

Hjelper å være ung

Da de fikk vite at Asker skulle bli deres nye hjemkommune, ble de så glade at de uten tanke for norsk byråkrati, satte seg på toget dit med en gang.

– Vi meldte oss for kommunen og spurte når vi kunne få flytte.

Nå føler de seg veldig heldige.

– Vi har leilighet, mat, hverandre og folk som, bryr seg.

Sasha tror det hjelper dem at de er så unge, og lettere tar ting på sparket. At de ikke har så mange forestillinger i hodet om hvordan ting kan og bør være.

– Det verste med å være flyktning er å ikke kunne sørge for seg selv. Å ikke ha kontroll i eget liv.

Så snart de var på plass i sin nye kjellerleilighet i Asker, satte husverten Marius Hansen og familien i gang med å hjelpe dem.

De har skaffet kassene de samler klær i, de har invitert dem på middag og i juleselskap, og Hansen har brukt nettverket sitt til å skaffe Timo jobb.

Samler varme klær

I venterommet på det lokale verkstedet der Timo fikk jobb noen måneder, står en pappkasse med en lapp der han ber om varme klær å sende til Ukraina.

Kassen er allerede fylt flere ganger.

– Alle er så snille og hjelpsomme. Vi har møtt utrolig mange hyggelige mennesker som vil oss vel, sier Sasha.

Hjemme i Ukraina bringer krigen frem det beste og det verste i mennesker. Da foreldrene hans hadde søkt tilflukt i fjellene, var det i et hus som en bekjent eide. Han var selv i trygghet et annet sted, og ba dem bruke det så mye de ville.

Vil klare seg selv

– De fleste ukrainere har gjort mye for å hjelpe hverandre under krigen. Men noen velger også å berike seg selv på den. Foreldrene mine ble vitne til at hjelpesendingene som kom over fjellet, ble plyndret på veien av folk som tok ut alt av verdi og solgte det for å putte pengene i egen lomme, forteller Timo.

Nå er både han og Sasha på let etter faste jobber ved siden av norskkurset.

– Vi vil så gjerne bidra til samfunnet, og snarest mulig klare oss selv.

Så nå skal Marius Hansen hjelpe dem å skrive CV og bruke nettverket sitt igjen.

Sasha, Marius og Timo

– De er heldige de som ansetter disse to, de er fantastisk arbeidsomme og hyggelige, sier han.

– Han er nesten som en far for oss, vi er så takknemlige, sier Sasha og gir ham en klem.

Mens de klargjør de siste kassene før de skal kjøres til postkontoret, ringer faren til Timo. Stemmen hans blir litt tykkere.

Så ringer bestefaren

– Nå ringer sikkert bestemor snart, sier han og ler.

Selv om den ortodokse julen ikke feires før i januar, er det ekstra sårt å være borte fra familien når det er høytid.

– Vi kjenner litt på det. At vi lengter hjem.

Men de har mange ideer om hva de kan gjøre når Norge julestenger. De elsker å være ute i naturen. 18-års dagen til Timo ble tilbrakt i telt i naturreservatet Mørkonga. Det fant de gjennom nettsidene til DNT (Den Norske Turistforening), som de er stor fan av.

Timos 18-årsdag ble feiret på Mørkonga.

– Kanskje vi finner en hytte i skogen vi kan være i, det hadde vært koselig. Vi har nemlig noe å feire, røper Sasha.

Julaften har de vært kjærester i ett år.