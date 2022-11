COMEBACK KID: Trond Giske gikk av som Ap-nestleder i 2018. Nå leder han partiets største lokallag.

Trond Giske om politikk-comeback: − Tør ikke å spå

TRONDHEIM (VG) Trond Giskes lokallag i Trondheim tiltrekker seg medlemmer som er misfornøyde med Arbeiderpartiet. Selv vil han ikke utelukke å bli folkevalgt igjen.

Runa Fjellanger

Aurora Meløe (foto)

– Trond kan få steke for en gangs skyld, lyder det fra kjøkkenet i 4. etasje på Folkets Hus i Trondheim.

I stekeosen står tidligere Ap-nestleder Trond Giske, og løfter varme hjerter ut av vaffeljernet.

Publikum er en gjeng voksne kvinner fra Ap-laget Nidaros Sosialdemokratisk Forum, som sammen med Giske rigger til møte om eldrepolitikk.

– Hvem pleier å steke vafler?

– Det er oss damene, avsløres det.

For omtrent akkurat ett år siden hadde Nidaros så vidt medlemmer. Så sa Giske ja til å bli lokallagsleder.

Mens Arbeiderpartiet stadig setter nye bunnrekorder på meningsmålingene, har Nidaros 2200 medlemmer, ifølge Giske.

KOKKEN TROND: Det er vanligvis damene som steker vafler. Men ikke når pressen kommer på medlemsmøte.

Comeback?

Ifølge VGs opplysninger bor om lag halvparten av medlemmene i Nidaros utenfor Trøndelag.

Akkurat nå foregår det et intenst arbeid i Ap for å avgjøre om utenbys medlemmer skal gi lag som Nidaros makt i kommune, fylke og landsmøte.

Frem til jul får Giske etterlønn fra Stortinget mens han fullfører en mastergrad i statsvitenskap. Og så?

– Det vet jeg ikke ennå, sier han til VG.

– Hva er sjansen for at du blir folkevalgt igjen?

Giske trekker på skuldrene.

– Da jeg trakk meg i 2020, trodde jeg at jeg ikke skulle drive med politikk igjen. Der tok jeg feil. Jeg tør ikke å spå, egentlig. Men jeg har ingen umiddelbare planer, det er sikkert, sier Giske.

– Jeg kommer ikke til jobbe med politikk etter nyttår. Alt dette i Nidaros er ubetalt og frivillig, legger han til.

Tilbake på vaffelkjøkkenet:

– Det finnes vaffeljern med Arbeiderparti-logo på, sier Giske.

Forsamlingen på kjøkkenet virker ikke overveldende interessert i å skaffe seg det.

Det er nemlig ikke bare det sensasjonelle medlemstallet som er unikt med Nidaros: I Arbeiderpartiets største lokallag er ikke alle så glade i Arbeiderpartiet.

På Nidaros’ Facebook-side foreslår en at det burde være mulig å være medlem i Nidaros uten å måtte være medlem i Ap sentralt.

ELDREBØLGEN: Engasjementet var høyt og snittalderen høyere på medlemsmøtet om eldrepolitikk.

Noen andre er skuffet over å få en velkomsthilsen fra Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre.

Og flere foreslår at Giske skal starte eget parti. Det avviser han selv.

– Det bryter veldig med tanken jeg har om Ap som en stor koalisjon. Når alle miljøer og generasjoner går sammen, er vi sterke.

– Neste år har jeg vært med i Ap i 40 år. Jeg har tenkt til å feire både 40 og 50 år som Ap-medlem, sier Giske.

«Hainn Trond»

Bak vaffel- og kakebordet står Hanne Stene.

Hun kjenner «hainn Trond», som han kalles nord for Dovre, fra barndommen og sier hun meldte seg inn for å støtte politikken hans.

– Jeg har alltid likt politikken til Arbeiderpartiet, frem til ...

– Frem til når?

– Frem til det skjedde en del ting for noen år siden, sier Stene.

NIDAROS VAFFELFORUM: Det serveres alltid vafler på møtene, forklarer Turid Ersfjord, Heidi Eriksen og Hanne Stene.

«Noen år siden» er 2018, da Giske gikk av som nestleder i kjølvannet av varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel.

Ap konkluderte i etterkant med at Giske i flere av sakene hadde brutt partiets interne retningslinjer mot seksuell trakassering.

Giske selv har sagt at han er lei seg for hendelser som var upassende og ubehagelige. Men han har avvist anklagene om seksuell trakassering og karakterisert enkelte av varslene som grunnløse og falske.

– Det var en ekstra motivasjon for å melde seg inn i Nidaros, sier Stene og fortsetter:

– Jeg tenker at vi må støtte opp under politikken i Nidaros, og så synes jeg det ikke bør være rom for personangrep, som det har vært en del av.

STØTTEGRUPPA: Turid Ersfjord sier at hun først ble med i støttegruppa til Giske, så i Nidaros.

Støttegruppa til Trond

Turid Ersfjord, som har vært Ap-medlem i mange år, forteller hvordan hun endte opp i Nidaros:

– For to år siden ble jeg med i støttegruppa, sier hun.

– Hvilken støttegruppe? Til Trond, eller?

– Ja, det var der det begynte. Og så ble det Nidaros, sier hun.

Både metoo og den historisk lave oppslutningen til Ap ble tema under NRKs «Debatten»-sending for to uker siden.

Da sa AUF-leder Astrid Hoem at hun mener Giske er en del av årsaken til krisen Ap befinner seg i – og høstet i ettertid støtte fra Jonas Gahr Støre.

I VEKST: Han som før var Arbeiderpartiets kronprins, har nå blitt «kongen» i partiets største lokallag, med over 2000 medlemmer tidligere denne uken.

– Jeg frykter at all persondebatt stå i veien for viktigste, nemlig politikken og velgernes liv, sier Giske om dette.

Det er oppskriften på å gjøre det dårlig, mener han.

På spørsmål om metoo-sakene som sprakk i 2018 og 2020 er et tilbakelagt kapittel for Trøndelag Ap, svarer Giske:

– Det var ikke fordi jeg ikke hadde støtte, men fordi noen medier satt på trykk saker som var fullstendig udokumenterte.

Han klagde inn fem aviser til Pressens Faglige Utvalg i fjor etter saker om varsler mot Giske fra kvinner i Trondheim Ap. Konklusjonen var at avisene ikke hadde brutt god presseskikk.

– Det var ikke manglende backing hos partifolk i Trøndelag. De tror jeg hadde et veldig godt forhold til meg hele veien, sier Giske.

OPPFOSTRET PÅ MØTEVAFFEL: Datteren til Giske er oppvokst med vafler hver lørdag, forteller han.

– Føler du at partiet i Trøndelag er helt ferdig med metoo?

– Det har jeg ikke noen kommentar til. Det må handle om sak, ikke person.

– Synes du at det er trist at det går så dårlig med regjeringen?

– Selvfølgelig. Det er forferdelig. Jeg er dypt bekymret. Det er ingen selvfølge at et parti forblir så stort. Det er mange eksempler på at et parti har forvitret og forsvunnet, sier Giske og fortsetter:

– Jeg er helt sikker på at de sosialdemokratiske verdiene og prosjektet er slitesterkt og tåler motgang.

– Jeg tror at vi kommer tilbake, men at det tar tid.

I KVELD ER DET LOV Å VÆRE STORE: Giske avviser kritikken om at Nidaros’ høye medlemstall kan gi laget for mye makt. Det er bra for Ap at de verver, mener han.

Mer populære enn Ap

Det var kommunepartiet i Trondheim som bestemte at laget måtte hete Nidaros Sosialdemokratisk Forum, ikke Nidaros arbeiderlag eller Nidaros arbeiderparti, ifølge Giske.

På lokallagets nettside nevnes ikke ordet Arbeiderpartiet ofte. Det sier Giske at han ikke har tenkt på.

– Er Arbeiderpartiet så upopulære at det er best å skape sin egen identitet?

– Nei, som sagt, ønsket hete Nidaros arbeiderparti. Alle som melder seg inn gjør gjennom Aps nettside og får velkomstvideo fra partilederen, sier Giske.

– Dere fremhever at Nidaros er «Norges største lokallag», men dere skriver ikke i hva?

Giske ler.

– Vi er vel største lokallag uansett parti, sier han og legger til:

– Og såpass ubeskjeden skal jeg være, at jeg tror folk som ser navnet mitt og en hilsen fra meg, vet at jeg er i Arbeiderpartiet.