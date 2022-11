TOK UT PENGER: Abdullahi Dayib Mohamud tok rundt 14.00 fredag 18. desember ut et mindre pengebeløp fra Sparebank 1 Hammerfest. Det er siste sikre observasjon av ham politiet har.

Her slutter sporene etter savnede Abdullahi (23)

HAMMERFEST (VG) I snart to år har savnetsaken vært en verkebyll i samfunnet i Hammerfest. – Det gjør noe med tryggheten at noe slikt kan skje, sier en av dem VG har snakket med i byens moske.

Politiet har søkt etter Abdullahi Dayib Mohamud siden han ble meldt savnet av familien 6. januar i fjor – uten noen resultater å vise til.

Først nå har politiet trykket på den store røde knappen.

De tror at Abdullahi kan ha blitt utsatt for en kriminell handling. Enten at han har blitt drept, eller utsatt for vold. En av teoriene er at han kan være nedgravd ved Vår Energi Arena i Hammerfest.

SØKER SVAR: Familien og det somaliske og muslimske miljøet i Hammerfest ønsker å vite hva som skjedde med Abdullahi Dayib Mohamud (23).

I lokalmiljøet i Hammerfest var Abdullahi kjent som en svært habil fotballspiller – og en som passet barna i barnehagene på Håja og FUS der han tidligere jobbet som vikar.

– Han hadde en utrolig fin tilnærming til ungene. Han så barna. Han var veldig stolt over jobben. Et par ganger så kjørte jeg ham hjem, og jeg brukte å møte ham på butikken, forteller Christer Josefsen til VG, ett av barna hans gikk i Håja barnehage der Abdullahi jobbet.

Søker svar

Hammerfest har et stort muslimsk miljø. Midt i byen, i det som tidligere var kjent som Folkets Hus, ligger Al Hidaya-moskeen. Nord-Norges største moske.

– Alle er velkommen her. Vi er fortsatt folkets hus, de som ønsker kan gjerne komme hit for å be, muslim eller ei, forteller imam Ali Said når han slipper VG inn på besøk i forbindelse fredagsbønnen.

Mange av de rundt 250 somalierne som bor i byen etterlyser nå svar på hva som skjedde med Abdullahi for snart to år siden.

– Han pleide å komme her i moskeen, også pleide vi å spille fotball sammen, forteller Abdulhadi Ibrahim (30).

Både Abdulhadi Ibrahim fra Somalia og Abdii Osman fra Etiopia som VG også møter i moskeen forteller at Hammerfest oppleves som en trygg kommune.

– Men man blir litt skeptisk. Det bare 10.000 mennesker som bor i Hammerfest. At dette kan skje? Det gjør noe med tryggheten, sier en av dem som VG har snakket med i moskeen.

Et spørsmål flere i moskeen stiller seg er «hvorfor tar det så lang tid å finne ham?».

Det bor rundt 250 somaliere i Hammerfest. Mange av dem sokner hit til Al Hidaya-moskeen. Flere i menigheten ønsker svar om hva som skjedde med Abdullahi (23) forteller imam Ali Said.

Leter med hund

VG har tidligere omtalt at byggeplassen ved arenaen, som politiet nå søker ved, sto tom i rundt en uke samme periode som Abdullahi forsvant.

I helgen intensiverte politiet søkene. En kriminalsøkshund har tidligere markert på stedet – nå er ytterligere hundeekvipasjer fra Finland hentet inn for å søke langs arenaen.

Politiet har tidligere understreket at en markering med en kriminalsøkshund ikke er et fasitsvar, men en indikator.

SØKER: Torsdag bisto an kriminalsøkshund fra Kripos i søket etter Abdullahi (23). I helgen er det hentet inn ytterligere kriminalsøkshunder og søkeområdet er utvidet.

Det er rundt 6,3 kilometers kjørevei fra der 23-åringen sist kan ha vært observert i Storsvingen av en som kjenner ham.

Politiet i Hammerfest vil ikke utdype hvorfor de tror 23-åringen kan ha havnet akkurat her. Men begrunner det med tips de har fått inn.

Abdullahis rute da han forsvant har også vært omtalt i TV2-serien Åsted Norge som omtalte savnetsaken i fjor. VG har også gjennomgått ruten.

BODDE HER: Abdullahi leide en hybelleilighet i dette bygget i Kabelveien i Hammerfest. Politiet er usikker når han sist var hjemme.

Hybelen i Kabelveien

VG har vært i kontakt med huseieren som eide huset Abdullahi bodde i. Han leide allerede en hybel i bygget da huseieren overtok i november 2020.

Han forteller at Abdullahi sa opp leiligheten og hadde planer om å flytte til en annen by, men ombestemte seg og ville beholde leiligheten. Siden ny leietager skulle inn, fikk Abdullahi lov å bo der ut januar 2021.

På anmodning fra Abdullahis søster, Ruweyda Mohamud, låste huseieren seg inn i leiligheten i januar. Han forteller at det var ingen tegn til at Abdullahi hadde planer om å flytte.

VG har spurt politiet om de vet når Abdullahi sist oppholdt seg hjemme i hybelleiligheten. Det kan de ikke si med sikkerhet.

Offentlig kontor

I forkant av at Abdullahi forsvant skal han ha blitt observert på et offentlig kontor i Hammerfest sentrum. Politiet gikk først ut med at denne observasjonen var 18. desember

Politiet opplyser nå at denne datoen ikke stemmer, og at denne observasjonen er før 18. desember. Politiet vil ikke si hvilket offentlig kontor Abdullahi er observert på.

SISTE SIKRE OBSERVASJON: Rundt klokken 14.00 fredag 18. desember er siste gang politiet med 100 prosent sikkerhet vet hvor Abdullahi befant seg. Da tok han ut et mindre pengebeløp i Sparebanken i Hammerfest.

Sparebanken i Hammerfest

Dette er politiets siste sikre observasjon av Abdullahi. Fredag 18. desember rundt klokken 14.00 blir Abdullahi fotografert av Sparebankens overvåkningskamera i det han tar ut et mindre pengebeløp.

VG har spurt politiet om hvor stort beløpet Abdullahi tok ut er.

– Det er ikke snakk om et større beløp. Man klarer ikke dra noen plasser, for eksempel, med det pengebeløpet. Det er et beskjedent beløp, sier politioverbetjent Torstein Pettersen.

Tre uker etter denne observasjonen – 6. januar 2021 – blir Abdullahi meldt savnet av familien.

STORT MUSLIMSK MILJØ: Det bor rundt 10000 innbyggere i Hammerfest kommune. Det er et stort muslimsk miljø i byen, som blant annet har Nord-Norges største moske midt i sentrum.

Kommunale boliger i Rypefjord

Videre tar Abdullahi en drosje til Rypefjord, ei bygd som ligger rundt tre kilometer utenfor Hammerfest sentrum.

Politiet mener Abdullahi har vært på flere adresser i Rypefjord. Først hos en kamerat, senere på en fest, og så tilbake hos kameraten.

Når kameraten våkner dagen etterpå skal Abdullahi ha forlatt stedet.

– Det er en kjensgjerning at å huske tilbake til nøyaktige tidspunkt for vitner ikke er lett når man skal avhøre dem nesten en måned etterpå. Husker du hva du gjorde for tre uker siden? sier påtaleleder Anja Mikkelsen Indbjør til VG.

SETT AV VITNE HER: I området Storsvingen og på tur mot Hammerfest sentrum ble Abdullahi observert av en som kjenner ham. Politiet anser dette som en troverdig observasjon.

Storsvingen

På formiddagen 19. desember skal Abdullahi ha blitt observert i området Storsvingen av en som kjenner ham, mens han gikk i retning av Hammerfest sentrum.

Observasjonen i Storsvingen er siste gang Abdullahi er observert. Dette er rundt 6,3 kilometer kjørevei fra der politiet nå graver ved Vår Energi Arena.

VG har spurt politiet om de opplever denne vitneobservasjonen som styrket eller svekket.

– Vi anser dette som en observasjon som vi fester lit til. Denne observasjonen er hverken styrket eller svekket, svarer politioverbetjent Torstein Pettersen.

HÅPER PÅ SVAR: – Noen vet hva som har skjedd, sier Abdullahis søster Ruweyda Mohamud til VG.

– Noen vet hva som hendte

De pårørende har nå ytret ønske om bistandsadvokat. Og politiet opplyser fredag at de har sendt inn en begjæring om oppnevning til retten.

Politiet foretar nye avhør i saken, og opplyser at de nå har mottatt flere tips som de undersøker fortløpende.

Hjemme i Hammerfest sitter søsteren Ruweyda Dayib Mohamud og håper at hun endelig skal få svar på hva som skjedde med broren for snart to år siden.

– Det er viktig at folk vet at det er en person som er savnet og at det er noen som vet hva som har skjedd med denne personen – og ikke sier noe, har hun tidligere sagt til VG.