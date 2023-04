PÅ HYTTETUR: Bildet er et arkivbilde fra en tidligere påskeutfart fra Oslo.

Nå begynner påskerushet: – Ingen grunn til å kjøre for fort

Påske betyr hyttetur for mange nordmenn, og mange som ikke allerede har reist til fjells kjører av gårde onsdag. – Ta det med ro, er rådet fra Vegtrafikksentralen.

– Det er ingen grunn til å drive med noen hasardiøse forbikjøringer: Hold køen, nyt været, og ta det med ro, er rådet til trafikkoperatør Anniken Island i Vegtrafikksentralen Sør.

Det er store forskjeller på hvor i landet Vegvesenet forventer at det kan bli trangt på veiene i dag. Verst er det i området Vegtrafikksentralen Sør dekker, som omfatter gamle Buskerud, Telemark, Agder og Vestfold.

Her kan det bli kø

Ifølge Island forventer Vegtrafikksentralen kø særlig på disse strekningene i sør:

Fra Sandvika og opp til Hønefoss på E16. Det var her det var størst forsinkelser på lørdag, da det også reiste en del folk.

Fra Drammen i retning Kongsberg på E134

På E18 ved Hemtunnelen i Tønsberg. Der er det toveistrafikk i et løp på grunn av veiarbeid.

Klokken 12:11 skriver Vegtrafikksentralen på Twitter at det er tett trafikk uten store forsinkelser på E18 og E134. På E16 fra Sundvollen retning Hønefoss er det rundt 10 min. forsinkelse.

– Trafikken er økende, skriver de.

Så langt i påsken sier Island det ikke har vært så mye trafikk lenger sørover, fordi folk har reist til fjells.

– For å unngå kø lønner det seg å reise så tidlig som mulig. Vi antar størst trafikk mellom 12 og 17. Så hvis du reiser tidlig, eller på kvelden, bør du unngå de største forsinkelsene, sier Island.

Kjøreforholdene er gode – det er ikke glatt, og veiene er tørre.

– Men ingen grunn til å kjøre fort for det, skyter Island inn.

Sånn ser det ut ved Hemtunnelen nå:

– Ta det med ro

I Rogaland og Vestland tror ikke Vegtrafikksentralen Vest at påsketrafikken skal bli så ille. Det er likevel noen knutepunkter der det kan hope seg opp:

Ved Vågsbotn i Bergen kan det hope seg noe opp, og det samme ved rundkjøringen i Indre Alna

– Men jeg tror ikke det blir så gale i dag. Det er mange som allerede har reist, sier Jan Audun Marøy i Vegtrafikksentralen

Han sier det er fint vær, og fine forhold på både fjell og vei. Hans råd til bilister som skal ut og kjøre i påsketrafikken er:

– Ta det med ro, bergegn god tid, og ikke stress i trafikken, så tror jeg det skal gå veldig fint.

Årets påske starter med fantastisk vær i fjellet. Her fra strekningen mellom Krækka og Stigstuv på Hardangervidda.

Ikke lag trøbbel for andre

I områdene som dekkes av Vegtrafikksentralen Øst og Midt ser det også foreløpig ut ti at det skal gå greit med trafikken.

– I motsetning til fredagen, som skulle være den store utfartsdagen, vil nok trafikken gå i begge retninger i dag. Det gjør at trafikkbildet blir litt annerledes, sier Hans Are Dahl i Vegtrafikksentralen Øst.

Et sted det kan bli noe mer kø, er E16 fra Sandvika til Sollihøgda, som er et stort veiarbeidsområde.

Utover det sier Dahl det kan bli noe kø generelt, men han tror ikke man vil se de store forsinkelsene.

– Men det er klart at det er viktig at de som skal ut og kjøre i dag tar det med ro og beregner god tid uansett, og ikke stresser med å komme dit de skal. For lager du trøbbel, lager du ikke bare trøbbel for deg selv, men for ganske mange andre, sier han og legger til

– Bare nyt det fine været som er og ta det med ro. Så enkelt er det.

I Vegtrafikksentralen Midt sier Runar Kvalshaug at trafikken flyter godt de fleste steder, og at det foreløpig er få biler på veiene.

– Per nå er det veldig lite trafikk. Jeg vil tro at det er mange som dro på fredagen. I Trøndelag og Møre og Romsdal er det ikke den samme trafikken som i Oslo, for å si det sånn.

Følg med på skredvarsler

Også i Nord er det foreløpig stille på veinettet. Trafikkoperatør Kristin Lunga sier det viktigste rådet de har til påskebilistene er å følge med på vær og vind.

– Det er lurt å følge med på varsom.no om det skjer noe. For det er fortsatt faregrad 2 og 3 en del steder i Troms, sier hun.

Onsdag morgen meldte politiet i Troms at det har gått et snøskred over Akkarvikveien ved Sandnesbukta, som er cirka 100 meter bredt. Det er ikke informasjon om at noen skal være tatt i skredet.

