KJENTE: Fabrikkene som vil påvirkes av streikens neste fase lager noen av de mest kjente varene i butikkhyllene: Bremykt, Nugatti, Fjordland, Idun ketchup, Hennig-Olsen og Stabburets leverpostei, for å nevne noen.

Dette skjer om streiken trappes opp fredag: Flere varer i fare

Det kan bli bråstopp i produksjonen av mange kjente matvarer dersom streiken trappes opp fredag. –

Det kan bli en mager helg i vårsolen dersom streiken trappes opp fredag.

Fra før er det stans i produksjonen av brus og øl hos Ringnes, Hansa Borg, Mack og Aas. Kunder har hamstret øl for å sikre utepilsen. Enkelte Kiwi-butikker har satt et tak på hvor mye brus kunder får kjøpe.

Streiken er allerede historisk, fordi det ikke har vært streiket i et såkalt mellomoppgjør mellomoppgjør Forhandlinger om lønn uten resten av tariffavtalen, som arbeidstid og ferie.siden krigen. Planene for å trappe opp har vært klare siden før streiken begynte.

Rundt 24.500 ble tatt ut i streik mandag, og 16.000 står for tur fredag. På de lange listene over bedrifter står store aktører i matvarebransjen som Orkla og Rema 1000.

– Vi blir først berørt på fredag, da er det varslet plassfratredelse fra halvparten av våre fabrikker, sier kommunikasjonsdirektør Dag Olav Stokken i Orkla Foods Norge.

Matvaregiganten eier flere av de kjente merkevarene. Streiken vil blant annet ramme Sunda og pålegget Nugatti, Idun kjent for ketchup, og Stabburets leverpostei.

Orkla jobber nå med å få oversikt over konsekvensene.

– Hvor mange ansatte dette gjelder, vet jeg ikke ennå. Det vil være en betydelig andel av de ansatte på disse fabrikkene, sier Stokken.

Info Derfor er det streik Etter mekling 17 timer på overtid ble det brudd i meklingen mellom LO og NHO søndag.

Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) er i konflikt med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Fellesforbundets hovedkrav i forhandlingene har vært økt reallønnsvekst til sine medlemmer, noe som betyr at lønningene skal stige mer enn prisene. LO mener at lavtlønnede er hardest rammet av den pågående økonomiske krisen.

NHO uttalte søndag at LOs medlemmer ville fått økt kjøpekraft hvis skissen som ble lagt frem av riksmekleren hadde blitt godtatt, noe LO er uenige i.

Streiken rammer bredt – alt fra bryggerier, godteriprodusenter, industribedrifter, hotell og fergesamband blir påvirket.

Hos isprodusenten Hennig-Olsen vil en opptrapping fredag føre til at 105 ansatte tas ut i streik. Det kan bety nesten full stans fra og med tirsdag i neste uke, når de går tom for viktige råvarer.

– Det er mulig vi kan opprettholde noe produksjon etter tirsdag, men det er veldig lite, sier Paal Hennig-Olsen til VG mandag kveld.

Fra før har Diplom-Is sagt at produksjonen vil rammes hardt av streiken.

KRONEIS: Hennig-Olsen vil slite med å holde produksjonen i gang lenger enn til tirsdag.

Rema 1000 jobber med tiltak for å unngå tomme butikker, dersom streiken trappes opp. Det er godt med varer på lager nå, sier kategori- og innkjøpsdirektør Line Aarnes.

– Det jobbes nå iherdig med å kjøre varer ut til alle våre butikker. Vi har god dialog med våre leverandører for å sikre tilgjengelighet på varer. Samtidig har vi stor respekt for spillereglene i norsk arbeidsliv, sier Aarnes.

Den varslede streiken vil bety at Rema går inn i helgen med halv kapasitet på lagrene sine.

– Blir REMA Distribusjon tatt ut i streik fredag, så vil det ikke bety full stopp, men begrensninger av varelevering til butikk, sier direktøren.

Pølser, is og kaffe står for tur

I tillegg til selve matproduksjonen har LO og YS varslet streik i transportsektoren, som vil påvirke forbrukere:

De tar ut medlemmer i PostNord med 15 avdelinger, og Schenker med 16 avdelinger.

Her er noen av matprodusentene på streikelisten for fredag:

Isprodusenten Hennig-Olsen

Rema 1000s distribusjon og lager i Bergen, Heimdal, Narvik og Stavanger

Mills med margarin og majones i Fredrikstad, og Delikat og Plantego i Drammen

Kjøttvareprodusenten Grilstad

Leiv Vidar Pølsemakeri

Nordfjord Kjøtt

Nortura i Sogndal

O Kavli, kjent for blant annet smøreoster

Kaffeprodusenten Kjeldsberg

Fjordkjøkken (står bak Fjordland, Bremykt, Brelett, Yoplait og KOS

Meieriet Tines avdeling på Tretten

LO: Nestleder Steinar Krogstad er her flankert av forbundsleder Jørn Eggum (t.v.) og forbundssekretær Clas Haarek Delp (t.h.) på landsmøte i 2019.

LO: – Ingen kontakt nå

Kommer ikke partene til enighet før fredag, tas nye 15.500 av LOs medlemmer ut i streik. Men LOs andre nestleder Steinar Krogstad mener det er grunn til å tro at det kan skje utvikling før det.

– Det er ingen kontakt nå, men basert på erfaringer ser jeg ikke bort fra at det blir tatt kontakt for å se på grunnlag for videre forhandling i løpet av kort tid, sier han til VG mandag kveld.

Han viser til at det er sterke krefter i sving og erfarne parter, noe som taler for at det kan skje ting før fredagens opptrapping. Han har ikke registrert noe ønske om å øke temperaturen i konflikten ytterligere.

– Det mest dramatiske som skjer på fredagen, er nok uttaket innenfor kraftkrevende industri fordi det er så omfattende med en nedstengning. Det er mer dramatisk enn om du stenger en butikk eller en uteservering, selv om kanskje folk merker det sterkere i sin hverdag, legger han til.

Her kan du se listen over alle bedrifter LO har varslet. YS vil ta ut 500 nye medlemmer her, i tillegg til de 1500 som gikk ut i streik mandag.

YS: Leder Hans-Erik Skjæggerud har rundt 2000 medlemmer ute i streik fra fredag, dersom ikke partene kommer til enighet.

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud sier at den planlagte opptrappingen vil smerte forbrukerne litt.

– Formålet er å tvinge arbeidsgiver tilbake til bordet. Det har den effekten at det vil ramme publikum, det er beklagelig, men sånn er det, sier Skjæggerud.

– Er det post og mat det vil merkes mest på, for folk flest?

– Ja, det er en god del innen logistikk og transport. Det vil kunne bli ubekvemt for folk etter hvert, fordi noen varer ikke kommer fram, men ikke utover det.

Streiken skal sikre at ansatte med lave lønninger ikke får dårligere råd som følge av at prisene øker mer enn inntektene, sier Skjæggerud.

– Vi har eksempler på virksomheter med svært gode inntekter i fjor, der lederne ble innvilget gode lønnsbonuser. Samtidig har de ansatte i lavtlønnsgrupper, som renholdere, servitører og kjøkkenpersonell, som ikke ble tilgodesett en lønnsøkning i fjor, sier YS-lederen.

– Dette er ansatte som har hatt en reallønnsnedgang reallønnsnedgangPrisene på varer og tjenester øker mer enn lønnen. i to år allerede, de må løftes nå.