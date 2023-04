TUNG RØST FRA GRASROTA: Richard Storevik leder Fellesforbundets største avdeling, avdeling 5. i Bergen. Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor i LO.

Oppgjøret:- Folk er steike forbanna

Han leder den største fagforeningen i Fellesforbundet. Richard Storevik sier at «folka der inne i Oslo ikke forstår det sinnet som finnes på grasrota».

I morgen begynner den avsluttende meglingen i vårens frontfagsoppgjør frontfagsoppgjørFrontfag er utvalgte bedrifter fra bransjer som konkurrerer med bedrifter i utlandet. Hovedvekten av bedriftene er industribedrifter. De er plukket ut fordi det er disse norske bedriftenes økonomiske tåleevne, som avgjør hvor mye lønnsvekst som gis. Gis det for mye i Norge, vil det kunne svekke norske bedrifters konkurranseevne, som betyr at kostnadene til norske bedrifter går mer opp enn dem de konkurrerer med i utlandet. mellom LO og NHO, hvor fristen går ut ved midnatt natt til søndag. LO har varslet streik for 22.947 medlemmer fra klokken 0600 søndag.

Historien forteller at sannsynligheten for streik er svært liten:

Det har ikke vært streik i et mellomoppgjør i moderne tid, hvor det bare forhandles om lønn.

– Steike forbanna

Men Storevik advarer mot å tro at det ikke kan skje. Årsaken er utviklingen i lederlønningene.

– Vi lodder stemningen daglig og jeg må si at det er et sinne der ute i bedriftene, som de som sitter hos riksmegleren må ta inn over seg. Folk er steike forbanna på grunn av de elleville lederlønnshoppene, sier han.

Tall fra Det tekniske beregningsutvalget (TBU), som leverer statistikken før lønnsoppgjørene fikk lederen av Fellesforbundet, Jørn Eggum, til å bruke ord han sjelden tar i sin munn: «Perverst og skammelig»

TBU-tallene for i fjor viste en lønnsvekst på hele 21,3 prosent i snitt for 220 heltidsansatte administrerende direktører i bransjer knyttet til «utvinning av råolje og naturgass, inkludert tjenesteyting».

I industrien fikk 3100 toppsjefer 9,6 prosent lønnsløft i snitt, mot 4,1 prosent i snitt for vanlige ansatte.

Prisveksten for 2023 er anslått til 4,9 prosent og LO har krevd reallønnsvekst, altså at lønningene stiger mer enn prisene.

TOPPMØTE: Storevik under et møte med Jonas Gahr Støre i 2019, hvor han var en av mange tillitsvalgte som meldte seg ut av Ap i protest. Han er medlem igjen nå. Til venstre står Roar Abrahamsen, som ledet avdeling 5. før Storevik tok over.

– Minst 5,2

Det betyr at LO må ha minst 5,0 prosent i helgens megling, for å opprettholde sin kjøpekraft kjøpekraftEt uttrykk for hvor mye man kan få kjøpt av varer og tjenester for det man tjener. Hvis prisene stiger mer enn lønningene, blir kjøpekraften dårligere..

Storvik sier det må bli mer.

– Jeg tror vi må minst ha 5,2 prosent for å dempe sinnet. Og så må vi se et helhetlig bilde, hvor NHO forplikter at de vil være med på å dempe lederlønningene. Etter den lønnsgaloppen i fjor, er det på sin plass med nulloppgjør for lederlønningene i bransjene som stakk av i 2022, i et par års tid, sier Storevik.

– Må være reell

Han sier at en annen erfaring fra i fjor skremmer.

I 2022 steg lønningene med 4, 1 prosent og prisene med 5,8: Altså en reallønnsnedgang med 1,7 prosentpoeng.

– Prisveksten ble mye større enn det TBU la til grunn før oppgjøret i fjor. Vi frykter noe lignende kan skje igjen. Vi tåler rett og slett ikke et oppgjør til som blir spist opp. Derfor må reallønnsveksten være reell og en del mer enn 4,9 prosent, sier Storevik.

– Må se femtallet

Også i offentlig sektor er forventningene store.

– Vi forventer at frontfagsoppgjøret viser vei for oss og de andre gruppene som skal forhandle fremover: Vi må se femtallet, sier leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

Hun legger til at kommunene i år må få mer enn øvrige, noe også LO-leder Peggy Hessen Følsvik har tatt til orde for.

– Kommunene må få mer, spesielt fordi det er avgjørende for å gjøre noe med rekrutteringsutfordringene i helsesektoren.

Her kan du se hvilke LO-bedrifter som eventuelt rammes ved streik.

Konkurrenten YS har varslet at de tar ut 1441 medlemmer ved konflikt i disse bedriftene.