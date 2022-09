INN FOR LANDING: Et SAS-fly ankommer Arlanda flyplass i Stockholm.

Sjokkert etter flytur: − De sjekket ikke engang setebeltene

Passasjer sier hun aldri har opplevd en så rask gjennomgang av sikkerhetsrutinene, og reagerer på at flyet beveget seg før alle var i setene.

– Når jeg står omtrent midt i flyet begynner det plutselig å rulle, så sier flyverten «find your seats», forteller passasjer Edith Alnes til VG.

Alnes, som forteller at hun flyr ofte, flydde med SAS fra Oslo til Stockholm, 18. september. Hun sier at flyet begynte å bevege seg fra gaten før alle passasjerene hadde satt seg i flyet.

– Jeg sto med tre gutter bak meg og to kvinner foran. Jeg kom meg til plassen min, men jeg skulle sitte innerst. De som måtte reise seg reagerte, for heller ikke de hadde opplevd fly som beveger seg før folk har satt seg, sier Alnes.

Alnes sier det virket som om hendelsen kom uanmeldt på deler av besetningen om bord.

Aldri opplevd lignende

Alnes forteller at situasjonen var ubehagelig, og at andre passasjerer ble stresset.

– Det er ustødig å være i midtgangen til et fly som beveger seg, sier passasjeren.

Imidlertid reagerer Alnes mest på det hun opplevde som dårlig utførelse av sikkerhetsinstruksene.

– De gikk ikke igjennom og sjekket for løse gjenstander. De sjekket ikke engang setebeltene. Jeg har heller aldri opplevd en så rask gjennomgang av sikkerhetsrutinene – de virket stresset, sier Alnes, og legger til at flyet gikk cirka 20 minutter etter planlagt avgang.

Selv ble hun sittende med en bag, pc og jakke, som skulle og burde vært i hattehyllen, ifølge Alnes.

– Hadde de sjekket for løse gjenstander ville det vært naturlig at jeg ikke hadde fått sittet slik, sier Alnes.

TRANGT OM PLASSEN: Edith Alnes ble sittende med både jakke, bag og pc, da hun ikke fikk tid til å legge disse fra seg i hattehyllen.

– Ikke på noe tidspunkt har det vært fare

– Piloten hadde ikke begynt å kjøre flyet, men det har vært noen sekunders bevegelse under det vi kaller «push back». Det ble gitt beskjed om at alle skulle sette seg, men alle hadde ikke gjort det. Når crewet skulle gi beskjed til cockpiten om at ikke alle hadde satt seg, hadde alle allerede rukket å sette seg, sier pressesjef i SAS, Tonje Sund, til VG.

Sund sier at «push back» er en vanlig prosedyre, hvor en traktor skyver flyet bort fra gaten. Noe som skjer i en fart på to kilometer i timen.

– Ikke på noe tidspunkt har det vært fare for passasjerene. På generelt grunnlag: sikkerhet er alltid førsteprioritet. Et fly vil aldri bli klarert til å dra, uten at de nødvendige sikkerhetsprosedyrene er foretatt, sier Sund.

NORMALT: Pressesjef i SAS, Tonje Sund, sier at det er vanlig at flyet blir skudd bort fra gaten av en traktor.

Passasjer Alnes sier derimot at hun tror det var snakk om fem til ti sekunder hvor flyet var i bevegelse, samtidig som passasjerer fortsatt sto oppreist.

– For et ustøtt barn, eldre eller noen på krykker er det en tilstrekkelig hastighet for å være uventet, sier Alnes.