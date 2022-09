DIREKTØR: Bente Barton Dahlberg er fungerende direktør i Utdanningsdirektoratet.

Staten skal undersøke konsekvensene av lærerstreiken

Statsforvalterne og Utdanningsdirektoratet har iverksatt undersøkelser av hvilke følger lærerstreiken har fått.

Det bekrefter fungerende utdanningsdirektør Bente Barton Dahlberg i en e-post til VG.

Oppdraget ble formelt satt ut til statsforvalterne på fredag.

I forkant hadde NRK avslørt at staten ikke hadde satt i verk noen undersøkelser av konsekvensene av lærerstreiken som sist uke hadde vart i 100 dager (inkludert sommerferien).

– Løpende dialog

– Vi er i løpende dialog med statsforvalterne og Kunnskapsdepartementet om situasjonen for alle barn og unge under den pågående streiken. Vi har et oppdrag fra Kunnskapsdepartementet om å belyse omfang og konsekvens av det reduserte skole- og opplæringstilbudet som følge av streiken. I den forbindelse har vi sendt en bestilling til statsforvalterne og bedt om faktainformasjon om situasjonen, skriver Dahlberg til VG.

KAN STOPPE STREIKEN: Marte Mjøs Persen (Ap) er arbeidsminister og den i regjeringen som kan nedsette tvungen lønnsnemnd.

Bakteppet er at stadig flere har advart mot alvorlige følger av den langvarige lærerstreiken, blant andre elever, foreldre og Barneombudet.

På spørsmål fra VG om statsforvalterne har noen tidsfrist med sin rapportering under den pågående streiken, så henviser utdanningsdirektør Dahlberg til sitt svar om at dialogen er løpende.

Skal følge utviklingen

Det er arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) som formelt avgjør om rapportene om konsekvensene av streiken er så alvorlige at streiken kan avbrytes med tvungen lønnsnemnd.

Men fagdepartementet for elever og lærere, Kunnskapsdepartementet, har ansvar for å følge utviklingen innen sitt område og informere Mjøs Persens departement, Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

SENDTE BREV: Barneombud Inga Bejer Engh sendte brev til regjeringen allerede 9. september - der hun ba Kunnskapsdepartementet innhente oversikt over hvordan streiken påvirker barn og unge.

Utdanningsdirektoratet, som nå innhenter rapporter fra statsforvalternes (tidligere Fylkesmannen) utdanningsavdelinger, er en etat underlagt Kunnskapsdepartementet.

Brev fra Barneombudet

Det er spesielt Barneombudet som har minnet Kunnskapsdepartementet og kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) om ansvaret for å skaffe seg informasjon om konsekvensene av lærerstreiken, som nå omfatter 8200 lærere og flere titalls tusen elever.

Allerede 9. september sendte barneombud Inga Bejer Engh brevet til Kunnskapsdepartementet der hun uttrykte sin bekymring for hvilke konsekvenser skolestreiken har for elever i sårbare situasjoner.

– Dette kan omfatte barn som lever i vanskelige hjemmeforhold, som har høyt

skolefravær allerede, som har behov for spesiell tilrettelegging i skolehverdagen eller er avhengig av personell på skolen for å få hjelp med psykiske vansker, skrev Engh i brevet - hvor hun også bad fagdepartementet innhenter oversikt over hvordan skolestreiken påvirker elevenes rettigheter.